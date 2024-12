Alertan por adicción de 'juegos online' en niños y adolescentes de Cancún

Durante este mes, muchos niños y adolescentes pedirán como regalo videojuegos; sin embargo, puede ser un presente no tan recomendable, pues su uso desmesurado puede causar adicción y esto a su vez otro tipo de enfermedades físicas y emocionales.

La mayoría de niños y adolescentes cuentan ya con un teléfono celular o una tablet por lo que está surgiendo una nueva adicción a redes sociales y a juegos en línea, la cual los está separando de la realidad, indicó Alfredo Hatcher, psicólogo del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Cancún.

Según estudios, jugar entre 15 a 20 horas a la semana es excesivo, y más de 21 horas a la semana (3 horas al día) tiene ya un impacto perjudicial en el bienestar.

Alertan por adicción de

Sin embargo, en sí estos juegos no son el problema, pues también tienen beneficios cómo adquirir destreza mental y desarrollo de estrategias, lo cual puede ser positivo para su vida diaria. Además, completar niveles y ganar recompensas, desencadenan la liberación de dopamina en el cerebro, sustancia relacionada con el placer y la satisfacción.

“El principal foco rojo es cuando la persona le da más importancia a la realidad virtual que a la realidad física”, espérame no puedo ir a dormir, no puedo ir a comer, porque tengo que saber qué pasó aquí” , indicó. La adicción a los videojuegos se genera por una combinación de factores psicológicos, sociales y biológicos, ya que ofrecen una sensación de alivio temporal ante el estrés, la ansiedad y otros problemas.

Incluso, se puede decir que es una adicción cuando descuida su realidad física, o la pone en peligro, en aras de seguir jugando, no come, no se asea, incluso no van al baño. Pero el exceso en estos juegos, incrementa la probabilidad de sufrir infartos, diabetes y obesidad.