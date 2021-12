Alex Perea vive la magia de “El Cholo”, su nuevo personaje en Si nos dejan

Un chico lleno de magia y bondad es así como califica el actor Alex Perea al “Cholo”, personaje que interpreta en la nueva telenovela de Carlos Bardasano, Si nos dejan, luego de estar en la piel de Manu durante tres temporadas de Sin miedo a la verdad, Alex ha librado grandes retos en este nuevo proyecto, así lo compartió en una charla exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“José Rafael “El Cholo” Fuentes, es un personaje increíble que me tiene muy contento, es un personaje entrañable que les va a gustar muchísimo, tiene un corazón enorme, es un artesano que vive de hacer alebrijes, es amante de la naturaleza, una persona que lucha por salir adelante pero lamentablemente lo culpan de un crimen que no comete y de pronto cae en un infierno que nunca esperó, por fortuna conoce a Yuri Carranza, interpretado por Isabel Burr que va a ser su abogada y es como un río de esperanza, porque no solo lo va a defender sino que logra una bonita historia de amor dentro de todo lo malo que vive en la cárcel”, expresó Alex en torno a esta nueva vida que llevará a la pantalla.

Foto: Cortesía

Después de llevar en hombros el oscuro personaje de Manu en Sin Miedo a la Verdad, para Alex representó todo un reto actoral quitarse esa piel para entrar en la luz y la magia de El Cholo.

“La verdad es que Manu fue un personaje en el que estuve más de dos años y medio y ahora me toca interpretar al Cholo que es totalmente opuesto, tuvimos mucho trabajo de mesa para dar vida a un alma buena, entrañable y simpático, lleno de colores y de vida, fue un reto padre pero con un equipo increíble se logró un trabajo que seguro les va a gustar mucho. He tenido la fortuna de interpretar a un boxeador, a alguien de la lucha libre, a Manu que es como un superhéroe, ahora el Cholo y pronto me verán en una película que pronto se estrenará y es algo completamente diferente, está loquísimo pero en fin, es lo maravilloso de mi carrera”, expresó el actor, quien sube como la espuma con importantes proyectos en cine y televisión.

“Estoy bien contento con lo que ha sucedido con mi carrera, hice un protagónico de HBO que es Por la máscara, hago tres exitosas temporadas de Sin miedo a la verdad, ahora la oportunidad de Carlos Bardasano, estoy fluyendo con las cosas que van sucediendo y ver qué proyectos nuevos vienen. Viene una peli para una plataforma muy importante con un elenco de primera, estoy feliz, se estrena el próximo año, ya les estaré contando”, puntualizó Perea, quien cierra el año descansando, disfrutando a su familia y en espera de su próximo proyecto.