Alex Sevilla sigue en La Voz poniendo en alto el nombre de Cancún

Cancún.- “Ganamos amigos, nunca tengo palabras, de verdad, para agradecerles cómo me han apoyado, todo es gracias a ustedes, los amo, de verdad, estoy muy feliz”, fueron las primeras impresiones del cantante Alex Sevilla, representante de Cancún en el exitoso concurso de talentos La Voz 2020.

La noche de ayer se llevó a cabo la presentación de Alejandro Sevilla en la etapa de las batallas de La Voz, donde compitió contra el romanticismo de su compañero Kaii Jiménez, ambos del equipo de Christian Nodal.

Previo al encuentro frente a los coaches, Sevilla aseguró la emoción que le dio enfrentarse a Kaii, a quien dijo le tiene mucho respeto; sin embargo, quiso darle siguiente los consejos que su coach Nodal le dio desde un principio y salió con todo a dar lo mejor de sí en el escenario de La Voz, donde interpretó el tema “Falta amor” que han hecho famoso Ricky Martin y Sebastián Yatra.

“Una batalla muy romántica, perfecta en afinación, me gustó mucho”, aseguró La Josa al término de la participación del cantante cancunense, mientras que Montaner lo llamó el hombre orquesta.

“Eres totalmente diferente como solista que como hombre orquesta pero definitivamente ambos cantan muy bien y han hecho un dúo espectacular”, refirió el venezolano, coincidiendo con la opinión de Belinda, quien se dirigió a Sevilla con respeto y admiración.

“Has demostrado en cada etapa de la competencia que cantas muy bien con o sin instrumentos, eso te hace grande”.

Llegó el momento de que Nodal tomara la decisión de quien ganaría esa batalla y después de exaltar el trabajo y crecimiento de Alex Sevilla lo nombró como ganador de esta etapa.

“Muchachos los quiero, los admiro, me encantó formar parte de este proceso, Alex, nunca se me ha a olvidar que cuando llegaste con tus instrumentos dijiste, -yo sé que en mi voz no he explotado el máximo potencial-, y me encanta que conforme pasan los días, las semanas, no te quedas estancado y admiro mucho esa parte de que estás creciendo muy rápido a la par de talentos que tienen técnicas vocales a otro nivel y me da gusto escucharte así. Me quedo con Alex”.