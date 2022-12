Alex Stam y Cross Road rendirán el mejor tributo a Bon Jovi en Cancún

Porque Cancún lo pidió, Alex Stam y su banda Cross Road ya están listos para darle al Caribe la buena dosis de rock con el mejor Live Experience a Bon Jovi.

A través de una entrevista exclusiva para Novedades de Quintana Roo, el vocalista y líder de la banda, Alex Stam, nos reveló cómo decidió crear este concepto de tributo y su éxito como artista.

Es importante mencionar que Cross Road se presentará este 17 de diciembre a las 20:00 horas en el auditorio Stoa.

No te puedes perder a la única banda que, por su representación musical, fue reconocida por el artista original.

En la adolescencia, Alex Stam fue rechazado en un festival porque solo quería interpretar canciones de Bon Jovi,

Ante el rechazo, el artista dejó la música a un lado y se centró en otra de sus pasiones, el hockey sobre hielo, sin embargo, la interpretación nunca quedó fuera de su vida por completo, pues durante las duchas cantaba canciones como Livin ´On a Prayer, cuando sus amigos cercanos se dieron cuenta que Alex tenía la voz igual a Bon Jovi, lo animaron para seguir buscando ese sueño.

Así resurge la inquietud de probar de manera independiente el Live Experience, que va más a allá de rendir tributo al artista que tando admira, sino que el público de verdad sienta que es el mismo Bon Jovi, quien está en el escenario.

Alex Stam comienza, junto con su grupo, a hacer presentaciones en bares. Ante la aceptación del público, el artista se de cuenta que su concepto llegaría lejos y decide formar Cross Road.

Asimismo, nos reveló que lo que más disfruta de estar en los escenarios es el público, pues mientras los asistentes estén disfrutando de su show, él también goza la presentación.

Durante los conciertos tanto el vocalista de Cross Road, como sus integrantes disfrutan al cien por ciento actuar y enamorar a sus fans.