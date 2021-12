Alexis Ayala se siente vivo en las telenovelas

Con un excelente rating arrancó por Las Estrellas la nueva telenovela de Carlos Bardasano, Si nos dejan, en donde Alexis Ayala da vida a Sergio Carranza, uno de los protagonistas de la historia que desata el hilo conductor de la historia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Ayala comparte lo agradecido que está de sentirse vivo nuevamente en las telenovelas.

“Feliz con la respuesta de la gente con el estreno de Si nos dejan, empezamos bastante bien y vamos subiendo, esperemos que así siga, que la gente se entretenga con la historia, se enganche y la disfrute. Estoy feliz, contento, me siento vivo, entero y realizado, espero que esto me dé oportunidad de tocar más puertas, de que me las abran y haya más gente que me invite a trabajar con ellos, me falta todo por hacer, uno no se puede sentir que ya logró las cosas, al contrario cada vez podemos hacer mejor las cosas en la vida, en el trabajo, en las relaciones humanas, gracias a Dios nunca dejamos de aprender”, refirió Ayala, quien comparte créditos con un gran elenco.

“Tenemos un elenco padrísimo, está Mayrín Villanueva, Marcus Ornelas, Scarlett Gruber, Mónica Dione, la verdad es que es un gran acierto de los productores, del director, la historia se está contando bastante bien”, expresó tras su regreso a la pantalla chica, ahora con la nueva versión de Mirada de Mujer, adaptada por el gran escritor Leonardo Padrón.

“Estuve dos años sin hacer televisión, de pronto Nacho Sada me regresó a Quererlo Todo y ahí empezaron las negociaciones para Si nos dejan, ahora ver al aire este personaje y los resultados que está teniendo es maravilloso, estoy muy agradecido con Carlos Bardasano, con Televisa y con esta historia”.

Foto: Cortesía

Acerca de su personaje y lo que le ha dejado

“Sergio Carranza es un personaje fuerte, todos en la historia lo son, son seres humanos, en mi caso comente errores por el ego, por la imposición, la historia sirve para que la gente se entretenga pero también, viendo esta historia tan bien escrita por Leonardo Padrón vayan identificando cosas de la vida, que siempre va a superar a la ficción. Las historias están tratando de tocar las fibras del auditorio”, comparte Alexis, quien asegura continúa aprendiendo y busca ser mejor en su día a día.

“Fueron cinco meses muy intensos de grabación, la dirección fue fundamental, trabajamos como si fuera un híbrido de cine y televisión, escenas que se hacían 8, 9 o 10 emplazamientos nos daba la oportunidad de corregir algunos tonos pero también de tener más rigor para acordarnos cómo lo habíamos hecho, dónde nos habíamos quedado y el trabajar de memoria es que estemos en mucho mayor atención para darle la mejor intención a las escenas”.

Continúan los éxitos

“Vivo mi vida día a día, no futurizo, no traigo el pasado para el presente porque solo nos frustra, hay que darle día a día aunque sea complicado. Ahora estamos con algunas cosas en la mesa para televisión, esperemos que se acomoden, estoy de gira por Estados Unidos con una obra que se llama Divorciémonos mi amor, que también la dirigí y esperamos pronto ir a Cancún con ella, hay algunas propuestas de cine para el próximo año, seguimos con los restaurantes de El Peladito, van caminando bien y reponiéndose de la pandemia”, puntualizó.