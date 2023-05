Alexis Wilson: Del sueño a la gloria en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El Clásico Mundial de Béisbol 2023 hizo vibrar a todo México, cuando por primera vez la selección nacional llegó a semifinales, hito en el cual el cátcher Alexis Wilson fue una pieza clave; hoy, a dos meses de esta hazaña, el jugador de Tigres de Quintana Roo nos cuenta cómo vivió ese histórico momento.

Wilson asegura que desde pequeño soñó con portar la casaca de México en un Mundial de Béisbol.

El nacido en 'Los Mochis', Sinaloa, de 26 años, actualmente juega para las dos ligas más importantes de México: La Liga Mexicana de Béisbol con Tigres y Liga ARCO Mexicana del Pacífico con Tomateros.

Para el mochiteco ser seleccionado nacional no fue casualidad ni suerte, pues desde muy pequeño supo que quería ser profesional en este deporte y se preparó para estar en torneos de gran magnitud.

El joven receptor comenzó en su ciudad natal, poco a poco fue ascendiendo en las categorías, hasta que un día recibió la noticia, seguramente recordará toda su vida, que jugaría en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.