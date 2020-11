Estamos hablando de personajes con actitudes nefastas para con sus pueblos entre ellos Lula Da Silva y Evo Morales, quienes deberían ser declarados personas “no gratas”, ya que son gentes que han dejado en una situación patética a sus países.

El señor Luiz Inácio da Silva, desde pequeño es conocido por el apodo de “Lula”, diminutivo de Luis o Luiz, quien fue elegido presidente el domingo 27 de octubre de 2002, asumiendo la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2003. En su discurso de toma de posesión, Lula declaró entre sollozos: “E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho o meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país”.

Traducción: “Y yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mí país”.

Así respondía a los numerosos ataques que había sufrido por sus carencias en educación formal, que muchos consideraban incompatibles con ocupar el cargo más importante de la República.

Otro caso es el del señor Juan Evo Morales Ayma, Evo Morales, quien fue presidente de Bolivia de 2006 hasta 2019, cuando presentó su renuncia por las intensas protestas en el país por fraude electoral. En las elecciones de 2005 logró ganar y se convirtió en el primer presidente de origen indígena.

En noviembre de 2019 aceptó asilo político en México y en diciembre se trasladó a Argentina en calidad de refugiado junto a su ex vicepresidente y otros ministros.

Además de los bienes que adquirió Morales como presidente hace más de una década, también usaba y abusaba de los recursos estatales. Por ejemplo, en su cumpleaños de 2015 gastó casi 500 mil dólares en un viaje a Nueva York.

Además, y pese a que Bolivia no ha jugado en el mundial de fútbol desde 1994, Morales gastó 38 millones de dólares en el avión Falcon 900EX EASY, diseñado para el equipo de fútbol inglés Manchester United, para asistir a los mundiales de Sudáfrica, Brasil y Rusia.

A eso se suma el helicóptero en el que se transportaba y la lista de vehículos a propulsión de combustibles fósiles que tanto critican los ambientalistas en la ONU.

De hecho, la oposición denunció el uso y abuso de la compañía aérea nacional para hacer proselitismo político y transportar a funcionarios y simpatizantes del partido de gobierno.

Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), desde 2009 hasta 2018, solo para servicios de comidas en eventos, por medio de contratación directa se le adjudicaron diez proyectos por un valor de 36 millones de dólares a 5 empresas.

A parte del extraño aumento en su fortuna, Morales también utilizó el dinero de los bolivianos para beneficios personales, mientras desde Nueva York culpó al capitalismo de depredar el planeta.

Las malas “maniobras” sólo aumentan la inflación de un país y las fortunas de ciertos líderes

Esto lo podemos ver claramente en el caso de Venezuela, donde se tiene una inflación de tres dígitos, 190 por ciento, en lo que va del año, así como también el caso de Cuba, donde no hay ni café, ni medicinas, ni nada, ya que estos dos países que han seguido lineamientos que han exterminado el futuro y los anhelos de su población, ya que solo han visto su beneficio ya que se dice que el señor Maduro tiene cerca de mil y tantos millones de dólares, los Castro tienen 2 mil millones de dólares y el señor Evo Morales, tiene cerca de 800 millones de dólares y que todo ese dinero se guarda en el banco del vaticano.

Esto también demuestra su asociación delictuosa, lo que nos recuerda la época de Adolfo Hitler y Mussolini, ya que es patético que los católicos hayan sido incautos y sumisos, para poder seguir siendo explotados, por dos mil años, en otras palabras que le roben a los pobres para que ellos, que tienen todo el dinero usufructo y mal habido del mundo de muchos políticos, de algunos cárteles y de diversos personajes, para los que se hacen pasar por gentes que necesitan del diezmo, una tradición israelita que impuso el rey David cuando entró a la ciudad después de derrotar a Goliat con una honda, pidiendo el impuesto o cooperación, “diezmo”, para construir el templo de Dios, donde se resguardan las tabletas de Moisés.

Algunos representantes solo

buscan la ambición y el poder

Y seguimos viendo como muchos líderes solo buscan la ambición y el poder, algo que nunca tuvieron estos “pobres diablos” ya que muchos han caído en el robo, la mentira y la traición hacia sus asociaciones, a sus constituciones y a su país y principalmente hacia su pueblo, eso demuestra su patética actuación al decir que las situaciones están mejorando, pero muchos vemos que su popularidad, como en el caso del presidente mexicano, está ya por debajo de los 30 puntos.

Esta es una señal muy clara, un foco claro de su cuarta transa, ya que “se dice” se le está mandando dinero a Argentina, a Bolivia y a Brasil, pero ese dinero le pertenece a los mexicanos, eso es totalmente inaceptable, no es posible que esto esté pasando, porqué o cómo es que se atreven a hacer este tipo de cosas, sin antes ser consultado y aprobado.

Y luego recomendar que la gente “compre” bonos de Pemex ya que ésta es una industria que esta manejada, tal como ya lo habíamos dicho antes, por un ingeniero agrónomo que su conocimiento en cuanto a la operación y sustracción de petróleo es como de 50 ceros, pero a la izquierda.

Así mismo también estamos viendo los negativos resultados en turismo, en exportaciones, en producción de comida, en apoyo a los campesinos y sobre todo en apoyo y seguridad a la mujer, esta última quien tiene una misión en la historia del mundo, ya que se considera como una deidad que puede crear vida, como la madre tierra, y por lo cual se hace indispensable que se tenga siempre un respeto total hacia las mujeres de todo el planeta, pero tristemente vemos como aquí, en México, el innombrable junto con su nuera la regentita de la ciudad de México, demuestran una más de sus falacias al decir que “están tomando medidas y precauciones para acabar con el feminicidio”.

Y es precisamente por todo esto que enviamos un aplauso a todas las organizadoras y a las gentes que se están manifestando, porque así lo permite la Constitución, para mostrar su desaprobación por la no actuación de parte de las autoridades en las zonas donde no se ha hecho, no se hace, ni se hará nada al respecto, para mejorar la seguridad de las mujeres.

Es claro e interesante ver que la aprobación por parte de algunas personas, hacia algunas mujeres que están como regentes en ciertas ciudades y estados, ha caído a un nivel más bajo del 30 por ciento.

Y esta es una situación en la cual se vislumbra la “asociación delictuosa” que tienen con los empleados en los estados donde ganó el partido innombrable, porque son como los “borregos” ya que no han hecho más que salir de una situación de “peor es nada” a una situación donde a todo el mundo “lo están mandando al carajo”.

Las buenas acciones

siempre tienen su recompensa

Y debemos mencionar que “la mentira y el engaño duran hasta que la verdad llega” y “para cada maldición siempre habrá una bendición”, tal y como lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, donde el señor electo salió ganador por más de 310 votos del colegio electoral y más de 80 millones de votos de ciudadanos estadounidenses, quienes están tomando una verdadera dimensión avantgarde en las personalidades con merecida reputación y con un largo historial impresionante de hechos y no dichos, como lo es el nombramiento de la señora Janet Louise Yellen, economista estadounidense quien fue nombrada como presidenta del Sistema de Reserva Federal entre febrero de 2014 y febrero de 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo, así como de todos los demás miembros del comité que pronto van a ser anunciados, ya que son personajes con una súper cualificación, demostrada y comprobada, por lo que se augura que el señor Biden y la vicepresidenta la señora Harris van a lograr el cambio necesario para lograr que Estados Unidos vuelva a pulso a una realidad de una aceptación y una creciente relación constructiva y positiva entre todas las naciones.

Los que sabemos distinguir a los buenos y expertos dirigentes, nos quitamos el sombrero ante ellos por sus comprobadas acciones, respetadas decisiones y sus grandes espíritus.



No hay mal que dure mil años

Vimos cómo, en la segunda guerra mundial, Hitler no logró nada porque cuando él dijo que iba a durar “mil años”, pero cuando el mundo realmente se enteró de todas las atrocidades que estaba llevando a cabo, las clásicas acciones de un psicópata, de un marxista, de un anarquista, fue entonces cuando se le vino abajo su teatrito junto con él, y como ya se ha demostrado en recientes investigaciones, se dio a conocer que ni se murió, ni se suicidó, más bien salió huyendo, como perro sarnoso, para evitar su captura.

Pronto veremos que esa misma historia se va a repetir en cada uno de esos países que han sido destrozados por la ambición, por ideales de leninistas marxistas y por bichos raros que no tienen, o más bien no hay los adjetivos cualificados para definirlos, y, a las gentes que nos hacen el favor de leernos, es importante y recomendable que ubiquen que tipo de espíritu maligno son.

La unión hace la fuerza

En México tuvimos un Porfirio Díaz, alguien que por mucho tiempo hizo cosas buenas pero que lamentablemente al final se “deschavetó” y comenzó a hacer cosas muy negativas para el México de aquel entonces.

Ahora bien lo más importante es que a través del Estado de derecho y de las transformaciones, que se van a llevar a cabo en unos cuanto meses, esperamos que los partidos de oposición unan sus fuerzas y cumplan con su trabajo que es el de defender al país ya que en este momento se encuentra como un barco sin velas, sin capitán y sin timón.

Y solamente dándole prioridad a la unión será como se podrá sacar al barco adelante, hablamos de nuestro querido México, de las futuras y de las viejas generaciones, hagamos lo necesario para revocar toda la bola de idiotas decisiones que han venido tomado sin reflexionar, más bien han sido como acciones viscerales que demuestran que un perro rabioso tiene mucho más sentido que ellos, porque se manifiesta que están llenos de rabia y de decepción por su mediocre existencia.

Estamos a unos meses del apocalipsis de estos demonios, al igual que los líderes de la iglesia quienes se han burlado de la población católica sin lógica, sin sentido y con un lavado de cerebro constante, para así robarle a los que más necesitan ya que es bien conocido por muchos que tanto el Papa como todos los obispos viven como reyes mientras la gente se está muriendo de hambre en todo el mundo.

El creador del universo está pendiente de la evolución karmática de cada uno de estos malos hombres y que no se les olvide que todo lo que se hace, tarde o temprano se paga.

Así se le contesta a un chairo

¡Cuánta verdad! Ricardo Villarreal García, diputado guanajuatense, dejando sin argumentos a los chairos ¿Qué van a decir ahora?

Hoy estamos tratando de que no se apruebe una ley de ingresos que nada va a beneficiar al país.

Viven en una fantasía, que el país va bien, que no nos hemos endeudado con López Obrador, que se pavimentan calles, ellos creen que se construyen hospitales, que se está mejorando el sistema de salud cuando destruyeron el seguro popular, cuando las niñas y niños de México no tienen medicinas para el cáncer, cuando están tratando de robarse los fondos para la salud del bienestar que se generaron en los gobiernos anteriores y todavía se atreven en su locura a compararse con los gobiernos del PAN.

Pónganse a estudiar y a leer, con Fox y con Calderón este país creció promedio 3.5 por ciento al año, el presidente López Obrador nos prometió 4 por ciento al año y el año pasado crecimos cero y este año menos 14 por ciento más o menos.

Nunca, desde 1932, este país había caído dos dígitos y eso significa más de 10 millones de personas que van a perder el empleo, inclusive quieren atacar asociaciones civiles que trabajan para hacer lo que sus gobiernos no hacen, tratar de llevarse 33 mil millones de pesos de los 100 mil millones que tiene el fondo para la salud del bienestar y van a tratar la semana que entra de llevarse los 100 mil y porqué lo quieren hacer? por lo mismo que hicieron la semana pasada, el de acabar con los fideicomisos porque ya no tienen llenadera, no saben cómo tapar los boquetes, dicen que para llegar a 6.2 billones de pesos el año que entra creceremos 4.5 por ciento, perdónenme, están soñando como están soñando en su cuarta transformación, el país el año que entra no crecerá, imposible, ni el 2 por ciento como tampoco caerá solamente el 8 por ciento este año.

Y dicen, por cierto, por arte de magia, va a sacar 1.85 millones de barriles de petróleo al día cuando este año el promedio ha sido de menos de 1.7 billones, y como si se dé cifras, no como ustedes, les voy a explicar lo que esto significa de más de 168 mil millones de pesos y no van a recaudar y entonces como van a tapar el boquete, lo quieren sacar de otros lugares, de los fideicomisos y 100 mil millones del fondo de salud y entonces que se acabe el apoyo a la ciencia y a la tecnología, el apoyo a los deportistas, a la cultura, al cine, que dejemos desamparadas a las familias mexicanas.

De ese tamaño es lo que ustedes están aprobando, por eso vamos en contra, porque no vivimos en una fantasía y nosotros sí queremos el desarrollo económico de nuestro país.

Muchas gracias.

Carta dirigida a López-Gatell.

(Todo México lo odia) Carlos Alazraki

¿Cree en el número de muertos que el Dr. López-Gatell maneja? 16% SÍ, 32% NO SABE, 52% NO. O sea: Prácticamente NADIE LE CREE. La siguiente: ¿Cómo ve el próximo año? 11% SIN CAMBIOS. 56% PEOR. 33% MUCHO PEOR

Despreciable Doctor López-Gatell:

Como usted sabe, hemos llegado aquí en México a más de 250 mil decesos por culpa del maldito coronavirus.

Más de 250 mil decesos que seguramente en un porcentaje altísimo se podían haber evitado si usted hubiera seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a las pruebas y al uso del cubrebocas. Pero como usted es un necio, además de inepto, México ha padecido más muertes que las que merecíamos. Y estas muertes, detestable doctor López, se las culpo a usted.

Por estas razones, le dedico mi Carta Semanal.

Para ratificarle lo que le escribí hace un par de meses. Para ratificarle mi desprecio y el desprecio de muchos mexicanos más. Porque esta vez los comentarios en esta Carta Semanal serán los comentarios del “Pueblo Bueno” que fueron encuestados por varias agencias de publicidad amigas mías en diferentes estados de la República.

Los muestreos realizados fueron en las siguientes ciudades: De México, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, Culiacán, Querétaro, León, Tampico, Veracruz, Villahermosa, Colima, Cancún y Mérida.

Hicimos 4 preguntas a 25 personas por ciudad: ¿Cómo se ha manejado la pandemia del Covid-19?

¿Cree en el número de muertos que López-Gatell maneja? ¿Cómo ve el próximo año? ¿Qué opina del Dr. López-Gatell?

Y antes de darle los resultados de este muestreo (porque no fue encuesta), le quiero compartir algunos comentarios de un artículo de la prestigiada revista Forbes que publicó esta semana.

Es sobre nuestro presidente y la verdad, me dio pena ajena. Aquí le van:

“Es un DEMAGOGO INCOMPETENTE que se preocupa más por manipular discursos huecos y sin sentido”.

“López Obrador demuestra ser un embaucador y CHARLATÁN TORPE, para ampliar y crear los peores problemas a México”.

“Por TERQUEDAD E INEPTITUD no responde a la emergencia mundial y decenas de miles mexicanos pagan con su bienestar y vidas, mientras se sumerge el país en delincuencia”.

“Por su ineficiencia, solamente en junio, la economía mexicana perdió 130 mil empleos”.

“Para el final de su sexenio, es muy seguro que más de 150 mil mexicanos pierdan su vida por actos de violencia”.

Sin comentarios, mejor vayamos a la encuesta: Fueron encuestadas en total 450 personas. 50% de cada sexo. Las edades fluctuaron entre 35 y 75 años de nivel socioeconómico C bajo. Le comparto las respuestas:

¿Cómo se ha manejado la pandemia del Covid-19? 11% MUY BIEN. 27% MAL. 62% PÉSIMA.

O sea, el 89% lo REPRUEBA.

Siguiente pregunta: ¿Cree en el número de muertos que el Dr. López-Gatell maneja? 16% SÍ, 32% NO SABE, 52% NO. O sea: Prácticamente NADIE LE CREE.

La siguiente: ¿Cómo ve el próximo año? 11% SIN CAMBIOS. 56% PEOR. 33% MUCHO PEOR.

O sea: Un año de horror.

Y la última: ¿Qué opina del Dr. López-Gatell? 13% NO SÉ QUIÉN ES. 24% ES UN HIJO DE SU...

(DIJERON LA PALABRA COMPLETA). 63% ES UN PEN… (TAMBIÉN DIJERON LA PALABRA COMPLETA). O sea: el 87% piensa que ud. es un pen... y un hijo de...

Inclúyame en este muestreo.

[email protected]

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]