Alistan más de 900 refugios previo a la Temporada de Huracanes 2023 en Q. Roo

Las autoridades de Protección Civil de Quintana Roo revisan las condiciones que guardan 908 refugios anticiclónicos en el estado, para garantizar que estén en óptimas condiciones ante la cercanía de la Temporada de Huracanes 2023, que pronostica al menos dos fenómenos intensos para el Caribe.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, a cargo de Guillermo Núñez Leal, hasta el momento son mínimos los detalles que se han encontrado.

“Las inspecciones se hacen con el fin que los refugios registrados cuenten con lo necesario para la atención a las familias quintanarroenses que lo necesiten en caso de una evacuación”, informó la instancia.

En el caso de Benito Juárez se han visitado 67 refugios que se tienen contemplados para este año, de acuerdo con Antonio Riveroll Ribbon, director de Protección Civil de Benito Juárez.

Estos se encuentran en la zona urbana y fueron verificados por personal de Protección Civil, el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Secretaría de Educación y Servicios Públicos de Benito Juárez.

Explicó que en estas inspecciones se revisa la parte estructural para saber si un inmueble está o no en condiciones de ser un refugio y que brinde seguridad para la población que lo necesita y en caso de que no sean seguros la sede se cambia, es decir se busca otra escuela, sin embargo, no fue el caso en esta ocasión.

“Es el trabajo que tenemos que hacer antes del inicio de la temporada y prácticamente ya estamos trabajando sobre ella” señaló.

Asimismo, se informó que se tienen alrededor de 130 refugios para hoteles, los cuales están en la zona hotelera de Cancún, y sólo 15 centros de hospedaje tienen las condiciones para fungir como autorefugios.