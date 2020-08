Alann Mora disfruta su debut como solista

Cancún.- Luego de su exitoso paso por Cuisillos y La Trakalosa de Monterrey, Alann Mora se lanza como solista con el estreno de su primer sencillo llamado “Bonita”.

“Estoy muy contento viviendo una nueva etapa de mi vida como solista, estoy emocionado de que puedan escuchar mi primer sencillo llamado ‘Bonita’, la idea es hacer un EP de cinco temas para plataformas digitales e ir lanzando sencillo por sencillo con una propuesta fresca y diferente dentro del regional mexicano”, detalló Alann, quien se aventuró a abrirse camino en el mundo de la música, después de haber hecho historia al lado de dos grandes agrupaciones.

“Todo surge tras mi salida de La Trakalosa de Monterrey hace casi un año, recibí invitación para ser parte de importantes agrupaciones del regional mexicano, pero opté y decidí lanzar mi proyecto como solista, es algo que había buscado durante varios años, estuve tocando muchas puertas para mostrarme como Alann Mora, mi propio estilo musical y que me conociera como solista, afortunadamente, por muchas cosas de la vida me fui a otros proyectos y ahora que salgo de Trakalosa no dude en ningún momento lanzarme”.

El joven oriundo de Guadalajara Jalisco, presenta al público su tema “Bonita”, el cual ha sido bien recibido por el público, pues a un par de días de su lanzamiento el videoclip ya supera las 50 mil reproducciones.

“Valoro mucho el apoyo de los fans, soy una persona que siempre está al pendiente de las redes sociales, respondiendo mensajes, es un acercamiento muy bonito que tengo con mi público y mis fans, es una retroalimentación muy bonita”, expresó Mora, quien asegura que la humildad es la base de todo y eso lo aprendió de sus abuelos, también artistas.

“Me he dedicado a la música desde muy niño, la música para mí ya es un estilo de vida, mi familia se dedica a la música, mi abuelo fue músico toda la vida, tengo el aprendizaje y sus enseñanzas, decía una frase muy cierta -“la grandeza del ser humano está en la humildad” y me he identificado con eso desde muy niño”, resaltó.

Prepara concierto y nuevos temas

“Estamos cuadrando todo para hacer un concierto vía streaming, mientras tanto me estaré conectando en mi página de Facebook con transmisiones en vivo y pronto haré la presentación formal de Bonita para que el público la conozca, la descargue y se identifique con ella, estoy preparando todo para hacer algo especial para el público, en mis redes estaré anunciando lo que viene”, finalizó Alann, quien invita al público a conocer este nuevo proyecto como solista y disfrutar de su gran voz.