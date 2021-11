Alma Paz busca un lugar en la escena urbana

Con historias simples que muevan las emociones de sus escuchas, envueltas en una interesante fusión de ritmos y atractivo visual en cada uno de sus videos, es como la cantautora chilena busca empatizar con el público mexicano. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, detalla el proceso que la ha llevado hasta su nuevo sencillo I need you, el cual forma parte de su más reciente EP, Toco el cielo.

Desde muy pequeña, Alma Paz mostró su pasión por las artes, lo que la ha llevado a crear un concepto único con el que está conquistando el mercado latino.

“He venido desarrollando mi carrera profesional desde niña, he hecho música, formé mi banda y me sumé a muchos artistas, siempre he estado ligada con el arte y no solo con la música, la danza, la fotografía, artes visuales, desde mi adolescencia siempre fui muy rapera y muy reggaetonera”, afirma.

Cuidando cada paso que da en su música, Alma Paz se involucra en todo el proceso musical, desde escribir buenas letras, con música que tenga algo que decir, se involucra en las mezclas, en el arte y en los videos, para entregar en cada tema su alma y su esencia.

“Los trabajos para que tengan un buen acabado y suenen bien, tienen un proceso, creo que en mi caso ha sido muy cuidado y pensado, cómo las trabajo en el estudio, las mezclo, la voz, me encanta trabajar de la mano del ingeniero porque siento que cuando escribe esa canción no hay más quien sepa al cien cómo quiere que suene el tema, me encantan las artes visuales y me gusta meterme a la parte de los videos y demás, para mí la contracultura es súper genial, hay un sello muy marcado en mi música y en mis videos, es algo que me gusta mucho, me mueve y de ahí voy sacando varias tendencias”.

A pesar de que ha logrado buena aceptación con su proyecto, la chilena asegura que seguirá experimentando para encontrar nuevos sonidos para posicionarse y ganarse un lugar en la escena, representando a las mujeres mexicanas, ya que se considera chilanga.

“Mis metas por ahora son seguir trabajando intenso, posicionar un poco las canciones en el mercado, sonar un poco más en radio, hacer tour y cada vez ir ganando un lugar en el género urbano, pues hay varios exponentes a nivel latinoamericano muy poderosos como Piso 21, Daddy Yankee y yo me considero una representante de México dentro del género urbano, vivo aquí, he crecido muchísimo como artista y este país me ha hecho madurar mucho. Para mí todos los países son importantes, pero me considero una buena Chileanga”, aseguró, quien ahora promociona I need you, tema que forma parte de su EP, Toco el cielo.

“Ahora me dedicaré a tocar, a hacer presentaciones para que la gente me pueda ver en vivo, que pueda ver mi trabajo completo, ir preparando los shows porque las canciones son tan ricas que deben escucharse en vivo, empezaré en la Ciudad de México y luego Medellín, Colombia y regreso a grabar otro sencillo a República Dominicana donde haré una tocadita y espero pronto llegar a Quintana Roo. Conozco Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chichén Itzá es un lugar muy delicioso al que quiero regresar y espero caerles por allá para presentarles mi música, espero que antes de que termine el año”, finalizó.