"Fue un empate": golpea a una alumna en un aula del Cecyte (video)

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En redes sociales, se hizo un viral el video de una adolescente que es agredida por uno de sus compañeros en las instalaciones del plantel educativo Cecyte, ubicado en la localidad de Leona Vicario.

En el material audiovisual, se puede apreciar el momento en que una alumna entra al salón y después de intercambiar unas bancas, es agredida físicamente por su compañero Jairo N, quien por varios segundos intercambia golpes con ella, hasta que llegan dos personas para separarlos; el video fue grabado por otros estudiantes, que solo observaban la escena.

"Ya me tiene harto de que a cada rato mis compañeros me digan que Yunellsi te ganó, pero fue un empate, ella me tiró también al suelo"

El pasado 10 de junio, Jairo N, compartió a través de su Facebook una grabación donde contestaba algunas preguntas, dónde decía que se había peleado con una estudiante llamada Yunelssi, pero señaló que 'fue un empate'.

"Ya me tiene harto de que a cada rato mis compañeros me digan que Yunelssi te ganó, pero fue un empate, ella me tiró también al suelo", comentó el estudiante.

El adolescente mencionó que en la escuela no tiene amigos y recalcó que tiene un problema con una estudiante a la cual le mandó un mensaje.

"No los aceptó como mis amigos, mis amigos están afuera de la escuela, ellos son mis compañeros, solo me estresan me amargan, con una tengo un problemita, la verdad le mandó un mensajito, yo le diría que se cuide, porque se va a quedar sola y abandonada por hablar de más".

¿Qué pasó con el estudiante?

Tras la publicación del video la escuela tomó cartas en el asunto y decidió dar de baja al estudiante Jairo N. por la agresión a la menor dentro del aula.

Reacciones en redes sociales

Los internautas resaltaron que es importante educar a los hijos y enseñarles a no utilizar la violencia y a respetar a las mujeres y otros sugirieron que el menor enfrentara un proceso ante las autoridades por la agresión.