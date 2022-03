Alumnas de Bachilleres Playa del Carmen acusan a maestros de acoso

Cinco maestros señalados de cometer presuntos actos de violación, acoso y abuso sexual en el Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen, continúan impartiendo clases a pesar de protestas de alumnas y ex estudiantes del plantel.

Dos protestas ocurrieron en las afueras de dicha escuela de nivel medio superior ubicada en la colonia Centro de Playa del CArmen: una la noche del jueves y otra al mediodía de hoy.

Las manifestantes señalaron los delitos presuntamente cometidos por los maestros, aunque de acuerdo con Julieta Beauregard Muza, directora del plantel, se necesita llevar un proceso apegado a derecho para investigar a los señalados, quienes aún no han sido suspendidos y siguen dando clases.