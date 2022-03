Alumnas protestan contra presuntos casos de acoso sexual de maestros

Durante la tarde de este martes alumnas del Colegio de Bachilleres realizaron una protesta sobre la 30 Avenida Norte en Playa del Carmen, Quintana Roo con la intención de ser escuchadas tras las recientes denuncias de acoso sexual por parte de docentes del plantel.

Ante los señalamientos de alumnas del Colegio de Bachilleres contra sus profesores por presunto acoso, revelaron que con el regreso a las clases presenciales también se reactivó un mal del sistema educativo mexicano: hostigamiento sexual por parte de docentes hacia sus alumnas menores de edad.

El conjunto de estudiantes del plantel en Solidaridad recorrieron las calles de la avenida antes mencionada, mientras a través de un megáfono nombraban a los presuntos docentes señalados por abuso sexual en contra del alumnado del plantel.

“Hermana yo sí te creo”, “Tu mentalidad es más corta que la falda”, “Bachilleres protege acosadores y violadores”, “El que no te pase a ti, no significa que no exista”, “Maestros acosadores”, se lee en las pancartas.

#AlMomento Protestan alumnas del Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen, por presuntos casos de abusos sexual de maestros al interior del plantel.

📷 @Octavio15735404 pic.twitter.com/BwCUMp5fvk — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) March 15, 2022

Alumnas denuncian acoso sexual por parte de maestros tras el regreso a clases

El pasado sábado 12 se dio a conocer sobre uno de los más recientes casos de la segunda semana de marzo, pues alumnas del Colegio de Bachilleres de Playa del Carmen, se manifestaron en su plantel para señalar a cinco de sus profesores por presunto acoso.

Ante los hechos, la directora del Cobach, Julieta Beauregard Muza, declaró que si bien la situación es grave, era necesario que los padres de familia presenten la denuncia correspondiente, aunque reconoció a los medios locales que sí han tenido quejas contra esos profesores desde hace años, ya hicieron lo correspondiente al hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, “pero nosotros somos una escuela, por lo que no nos toca sancionar”. Y confirmó que hasta entonces, los profesores señalados seguirán dando clases.

Denuncias por violación y abuso sexual por parte de profesores quedan impunes

“Es realmente lamentable que de las más de 400 denuncias por violación y abuso sexual por parte de profesores, menos del 2% hayan logrado terminar con los agresores en la cárcel. Ni siquiera podemos hablar de que se comprobó que eran denuncias falsas, porque las carpetas de investigación siguen abiertas”, declaró por su parte Sandra Rosado Villanueva, profesora e integrante de la Red Feminista de Quintana Roo.

Alumnas de Bachilleres protestan contra acoso sexual de maestros [Foto: Octavio Martínez]

Citó que ha quedado constancia que las carpetas de investigación son detenidas debido a que la SEQ mueve al profesor de adscripción, lo que dificulta que estos procesos sigan adelante, o se intenta convencer a las víctimas de no presentar denuncias.

“En la Red hemos atendido a más de 22 jovencitas tan sólo en Solidaridad y Tulum, que del 2018 al 2020 sufrieron abusos sexuales por sus profesores y salieron impunes. Nos encontramos con muchos obstáculos para darle seguimiento a las investigaciones, y esta situación de impunidad es lo que desalienta las denuncias en contra de estos delincuentes”, concluyó.