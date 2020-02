Si te han dicho esto, eres del 20% de las alumnas acosadas en Cancún

CANCÚN.- Comentarios como “¿por qué te ves tan bonita hoy? O, “¿tienes novio?” parecen inofensivos hasta que se realizan fuera de contexto en el ámbito escolar y dos de cada 10 alumnas de nivel medio superior y superior, han enfrentado situaciones similares, de acoso, por parte de alumnos e incluso de sus maestros, estiman organizaciones.

Natalia Tavizon, psicóloga y colaboradora del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) y de Derechos, Autonomías y Sexualidades (DAS) en Cancún, explicó que existen distintos tipos de acoso, que en su mayoría pasan inadvertidos para las jóvenes, debido a que estas conductas (como chistes, comentarios o preguntas sobre la vida sexual, personal o romántica de las mujeres) se encuentran normalizadas por la sociedad.

“Ahora el trabajo es deconstruir, poder identificar e informarnos sobre nuestros derechos, exigirlos y crear una conciencia diferente, para que el acoso se pueda detectar y que las personas que lo viven, ejercen y los que son testigos, no se callen y exista una denuncia”, dijo.

La especialista señaló que a través de movimientos como Me Too, se ha podido constatar el gran número de situaciones de acoso que ocurren dentro de las instituciones y que no llegan a las autoridades, por miedo, inseguridad y desconfianza de las mujeres hacia el sistema de denuncia.

“Las escuelas deben seguir un protocolo que garantice la confidencialidad de la denuncia, y que los estudiantes conozcan que existe este protocolo y a dónde acudir en este tipo de casos”, dijo.

La Unicaribe desahoga casos de acoso estudiantil

Debido a esto, se ofreció una plática en la Universidad del Caribe para identificar los tipos de acoso y que éstas conductas sean denunciadas, antes de que escalen a una violación o abuso sexual.

Cabe recordar que esta casa de estudios ha recibido cinco denuncias formales de alumnas que señalan haber sido víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte de miembros de la comunidad académica, de estos cinco, dos continúan bajo proceso de investigación y tres ya tienen procesos concluidos, derivando en el despido de un profesor, así como sanciones contra dos alumnos.

Los casos fueron reportados mediante el correo institucional: [email protected], que es en donde inicia el protocolo de atención que se implementó hace cinco meses en la universidad.