Alumno del Tecnológico de Chetumal recauda dinero para ir a la NASA

Eduardo Azael Hoy Canul, alumno del Instituto Tecnológico de Chetumal (Itch), fue seleccionado para participar en el “International Air and Space Program” de la NASA, pero para asistir implementó “Playeras con causa” y juntar los tres mil 500 dólares que necesita.

Actualmente cursa el sexto semestre de Ingeniería Eléctrica en el Itch y prevé asistir a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) en otoño de 2022 en Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

El estudiante fue seleccionado para participar en el “International Air and Space Program” por su prototipo de dron, que trabaja de manera autónoma por medio de sensores y es manipulable para operar en otras misiones.

Señaló que la principal función del dron será recolectar en el espacio las piezas para reciclar y reutilizar en la creación de nueva tecnología esto permitiría reducir costos y crear una conciencia espacial de reciclaje.

Pera para solventar los gastos de su viaje, se le ocurrió “Playeras con causa”, la cual tiene un costo de 160 pesos, y se puede apartar con el 50% de anticipo en la preventa, para lo cual hay que contactarlo por medio de su número de celular 983 18 37896.

“Desde pequeño me gusta mirar al cielo y ver las estrellas era su mayor pasión, durante mi vida he logrado destacar académicamente y también participar en distintas actividades y programas que me han permitido tener un acercamiento con las ciencias”.