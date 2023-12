Alumnos con discapacidad se quedan sin formación escolar en Cancún

Niñas y niños con discapacidad en Cancún carecen de una formación escolar, debido a que sus padres desconocen que en la ciudad hay sitios donde den servicios especiales a esta población.

Según datos del Centro de Atención Múltiple (CAM), en los nueve centros de educación especial en Benito Juárez hay entre 750 a 800 niños con alguna de 12 discapacidades identificadas, como motriz, ceguera, sordera, espectro autista, y más.

María Luisa García Lanz, supervisora de educación especial de zona 04, mencionó que a pesar de la cantidad de alumnos con discapacidad motriz atendidos en los CAM de Cancún, hay muchos más que son aislados en sus casas por sus padres, por miedo al rechazo público.

Según información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial se estima que el 15% de la población tiene discapacidad.

Esto significa que en la ciudad, el mismo porcentaje sufre alguna limitación, pero no todos reciben una educación especial para desarrollar sus capacidades porque se desconoce que esta existe.

La entrevistada mencionó que en los CAM las inscripciones están abiertas constantemente, y no solo en ciertas fechas como el sistema escolar regular.

En estos se atienden estudiantes con:

García Lanz destacó que los niños con discapacidad necesitan ejercicios que el alumno aprenda a discriminar forma, tamaño, presión, color, temperatura.

En todos los CAM se tienen ejercicios para estimular las capacidades de los niños con distintas discapacidades, y conforme avanzan en los grados escolares los ejercicios se vuelven más complejos.

También se dan a entender la forma, el tamaño, y la pronunciación de las letras, con maestros que enseñan con ejercicios el lenguaje, el soplo, la respiración, y la dicción, para desarrollar la capacidad de hablar.

“Cuando no los apoyan, cuando no los llevan a la escuela, cuando no salen al parque, no van al super, (los afectan) mucho, porque ahí es donde aprendemos más cosas”, resaltó.