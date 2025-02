Alumnos de Unicaribe exponen necesidades y exigen soluciones

Alumnos de la Universidad del Caribe (Unicaribe) organizaron una reunión en la que expusieron las necesidades y problemáticas que enfrenta la comunidad estudiantil día tras día.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Auditorio “G” de la universidad, se hablaron de temas como “infraestructura en pésimas condiciones”, falta de equipo de cómputo y en sistemas vitales como Sigma (que sirve para que los alumnos se puedan inscribir), problemas en el estacionamiento como falta de espacio e inseguridad (vidrios rotos y apertura de automóviles), contaminación del estanque artificial y daño a la fauna que ahí vive, deficiente servicio de transporte público, entre otros.

Luis Alejandro Méndez Jiménez, estudiante de la carrera Ingeniería en Logística y cadenas de Suministros en la Unicaribe, comentó que el semestre pasado se realizó una encuesta sobre las necesidades de los estudiantes y las problemáticas que enfrentan, en la que participaron 800 de los casi cuatro mil estudiantes, por lo que posteriormente se organizó la asamblea estudiantil.

“La universidad ya me dio respuesta. Tuve una reunión con la rectora (Marisol Venegas) a las 10 y media, que duró casi hasta el mediodía. La universidad está dando hasta ahorita su apoyo y le agradezco que nos diera un espacio cómodo y suficiente para poder platicar (...) De este movimiento no va a haber ninguna sanción, ya lo declaró la universidad, mientras que no rompamos, la universidad nos apoyará en todo lo que pueda”.