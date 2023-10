Amanc busca recursos para tratar a 102 niños con Cáncer en Quintana Roo

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Quintana Roo, busca conseguir más recursos económicos para pagar los estudios y medicamentos de sus beneficiarios nuevos, que ya superaron a los de 2022.

Paulina Castillo González, presidenta de Amanc Quintana Roo, señaló que durante el 2023 se atienden a 102 personas de cero a 23 años de edad, 15 de las cuales llegaron durante septiembre y octubre.

Por cada nuevo ingreso, se deben hacer estudios de sangre para detectar posibles cuadros de cáncer, con costo de 300 pesos por persona. Posteriormente, se hacen otros tres análisis para confirmar el estado de un cáncer, los cuales pueden costar más de 20 mil pesos por cada persona.

Además, por los niños que ya atraviesan por quimioterapias o que ya están en tratamiento, se pueden gastar desde 20 mil a 90 mil pesos al mes por persona, pero la atención puede tardar hasta tres años.

La entrevistada agregó que en Quintana Roo hay alrededor de nueve oncólogos, pero una parte está en el sector de salud privado, de manera que la opción para obtener atención gratuita es transportar a los niños a Chetumal.

Ante esto, el 17 de octubre el restaurante Ihop apoyará a la Amanc con una recaudación de dinero, que se juntará con la compra de desayunos de pancakes de 7 a 23 horas en el local, ubicado en la supermanzana 35 de Cancún, frente al Walmart y en esquina con calle Ónix.

Este día es temático a nivel nacional, ya que los 23 estados del país que tienen una sede de Amanc también serán apoyados por los restaurantes Ihop en esas entidades, donde lo recaudado será para las distintas necesidades de cada asociación. En dos años anteriores que se ha tenido este mismo apoyo se han otorgado más de 70 mil pesos a la Amanc.

Paulina Castillo González, presidenta de Amanc Quintana Roo, informó que para prevenir nuevos cuadros de cáncer en niños se debe poner atención a los distintos síntomas.