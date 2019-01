Amargas y millonarias pérdidas deja bloqueo cañero

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El bloqueo a las bodegas del Ingenio San Rafael de Pucté por parte de los productores cañeros, ha dejado pérdidas por cerca de 2.7 millones de pesos en los tres días que lleva.

La cifra corresponde al precio de 270 toneladas de azúcar que no ha salido durante ese tiempo, es decir, 90 toneladas diarias de un total de 30 mil que se encuentran almacenadas en el sitio, de acuerdo con la información de la compañía.

En tanto, con suéter y café caliente para hacer frente a las bajas temperaturas, productores de caña cumplen tres días de bloqueo a la entrada a la bodega de azúcar del Ingenio San Rafael de Pucté.

Armando Mosqueda Júnes, secretario General de la Unión Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que solo permanecerá personal de guardia y algunos otros voluntarios que llegan de manera esporádica.

También te puede interesar: Con barrera humana impiden salida de toneladas de azúcar

Aseguró que seguirán en “pie de lucha” hasta que se tomen acuerdos y a nivel nacional todos los ingenios cumplan con su cuota de exportación y los precios del azúcar se establezcan en el mercado nacional.

“Pese a que nos agarraron las bajas temperaturas por el frente frío, aquí vamos a permanecer en tanto no se regularice el precio del azúcar a sus valores reales, pues debido a que se está saturando el mercado local, los precios son manipulados por los industriales”, comentó.

Señaló que por las bajas temperaturas durante la noche únicamente se queda el mínimo de campesinos haciendo guardia, mientras que en el día llega gente de todas las edades de manera esporádica.

“Sufrimos por las bajas temperaturas, gracias a Dios aquí hay café caliente para amortiguar el frío y comida para todos los que vienen a manifestar su apoyo haciendo acto de presencia”, comentó.

Aarón Renteral Campos, presidente de la organización, aseguró que a pesar de que los industriales del Ingenio San Rafael de Pucté argumentan el cumplimiento en tiempo y forma de la cuota de exportación, no se ha presentado a los productores ningún documento que avale esos datos.

“No nos vamos con suposiciones, no nos vamos ‘con lo que yo diga’, sino con lo que los papeles demuestran, porque la industria todo lo maneja con números, si los tienen que los muestren, hasta el momento no ha habido acercamiento por parte de los directivos del ingenio para demostrar que ellos están cumpliendo con las exportaciones, en tanto, permanecemos ahí hasta que no se establezca un buen precio para los productores de azúcar”, finalizó.