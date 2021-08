Amazon califica a Eugenio Derbez como "pseudo actor" en EEUU, ¿por qué?

Eugenio Derbez es un “pseudo actor”… O al menos así lo califica Amazon en su plataforma de streaming Prime Video, que toma información biográfica de la prestigiosa Internet Movie DataBase (IMDB) , portal al que críticos de Hollywood recurren para sus colaboraciones y textos .

Sobre el actor mexicano, dicho portal dice lo siguiente:

“… Pseudo actor, pseudo escritor, pseudo director y productor, Eugenio Derbez tiene un pseudo título en Dirección de Cine del Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro…”.

El texto en inglés de la biografía de Eugenio Derbez en la IMDB destaca porque saca a la luz las muchas controversias que el trabajo del actor mexicano genera dentro y fuera de nuestro país, especialmente en Estados Unidos, mercado al cual Derbez ha querido entrar pero en el que -según sus propias palabras-, no se le toma en serio.

Películas de Eugenio Derbez

En una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, Derbez afirmó que la industria del cine en Hollywood no lo toma en serio por su larga trayectoria como comediante y que los proyectos en los que ha participado no tienen la misma difusión. Mira el video al final del artículo.

“He hecho comedia mi vida, es por eso que la gente no me toma en serio para papeles dramáticos”. “Creo que voy a cambiar al drama por eso ¿Has notado que muchos comediantes cambien en algún punto de su vida al drama? La gente no nos toma en serio, ni siquiera nuestros hijos. Todo lo que decimos piensan que es una broma”.

Sin embargo, críticos de cine como Kristoff Raczynski o Miguel Cane, resaltan que el problema no está en La Meca del cine, sino en el tipo de películas de Eugenio Derbez que se distribuyen en Estados Unidos y que, a pesar de su aparente desdén por su pasado, no se aleja de la comedia simple o “de pastelazo” que funciona muy bien para su público en México, pero no para los cinéfilos de la Unión Americana.

Además, la naturalidad con la que Derbez convence y triunfa en sus producciones mexicanas, desaparece cuando se enfrenta a los diálogos en inglés, idioma que domina pero en el que sus chistes y gracia no parecen desarrollarse muy bien.

Ejemplo de este problema son dos de sus películas más conocidas en ese país:

How to be a Latin Lover (2017), con Salma Hayek como co protagonista. Esta cinta recibió críticas por usar la comedia para perpetuar la imagen de “latinos vividores” y “sin oficio ni beneficio” que tanto estigma provoca en la sociedad de Estados Unidos.

Con esta película Derbez tuvo, además, un “desliz” cómico fuera de cámaras al acudir a las rejas de la Casa Blanca para “invitar” a Donald Trump al estreno.

Overboard (2018); la película también fue señalada por representar a los latinos como personas prepotentes en cuanto adquieren poder económico.

Personajes de Eugenio Derbez

Derbez es ampliamente conocido por sus personajes creados en sus programas de televisión, muchos considerados hoy clásicos de la comedia mexicana. Pero que son también “un lastre” para la imagen que el mexicano busca proyectar en Hollywood.

Personaje como Federico P. Luche, Pregúuuuuuteme, o el Super Portero tienen más seguidores que detractores. Pero por otro lado, Julio Esteban -una parodia de Walter Mercado (1932-2019)- provocó no sólo críticas por supuesta homofobia en contra del gurú de las estrellas sino también un llamado a la temida cultura de la cancelación en redes sociales.

Para ahondar en la polémica, Derbez ha declarado que la comedia en México se encuentra en crisis porque hoy en día “no se puede hacer un chiste porque te crucifican”.

Tras esto, el público dentro y fuera de línea cuestionó su capacidad para crear personajes y comedia que sean algo más que simples parodias o exageraciones de estereotipos que hoy en día e incluso en nuestro país, ya no tienen la misma gracia que décadas atrás.

Eugenio Derbez y Adam Sandler

Entre Eugenio Derbez y Adan Sandler existe algo más que una relación laboral que comenzara con la infame “Jack and Kill” (2011).

De acuerdo con medios estadounidenses, Sandler conoció a Derbez cuando el primero preguntó a sus empleadas domésticas quién era el comediante más famoso de México y al que invitó a participar en la citada película.

“No sabes las ganas que tengo de hacer algo con él. Me gustaría poder hacer una película con mucho más corazón y no tanto hacia el lado de la comedia. Sé que él tiene una parte seria que ha tratado de explotar en una de otra película”.

Y por su parte, Derbez elogio a Sandler por su apoyo:

“Él me enseño a improvisar en inglés, es algo que siempre suele hacer en sus películas y también me hiso el favor de presentar No se aceptan devoluciones a varios miembros de la prensa extranjera”.

Derbez ¿víctima de una broma?

Pero más allá de la opinión que tengamos sobre el trabajo de Eugenio Derbez, lo cierto es el hecho de que su biografía en Amazon Prime lo tache de “pseudo actor”, bien podría tratarse de una broma o el trabajo de un “hater”.

(Captura de pantalla)

Es un hecho que la IMDB puede ser fácilmente alterada por cualquiera que cuente con un nombre de usuario y password para editar la información de los actores y películas.

Esto puede dar pie a cambios con la idea de hacer pasar un mal rato a sus víctimas, como bien podría ser el caso con la mini biografía de Derbez que lo califica de “pseudo director”.

La misma página de IMDB nos da una pista de que esto podría ser obra de un bromista: la editora a cargo de escribir la biografía se hace llamar “Tere Miranda” y no tiene otros artículos o reseñas a su cargo, únicamente la de Eugenio Derbez.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento de escribir esta nota, la página de IMDB de la que se alimenta Amazon Prime, no ha cambiado las palabras de la biografía de Derbez.

¿Un chiste o una respuesta a sus quejas en The Tonight Show ? Usted decida.