Están apunto de enterrarlo: descubren cenote virgen en tramo 5 del Tren Maya

Un grupo de ambientalistas descubrieron un cenote 100 % virgen en el tramo 5 sur del Tren Maya, por lo que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador bajarse a recorrer la construcción a pie para que se dé cuenta de todo lo que está apunto de enterrar.

A través de Twitter, la usuaria @cris_n0 compartió una serie de videos que prueban la existencia del pozo de agua dulce, aunque en primer lugar mostraron emoción al descubrir lo que la naturaleza nos regala, a la vez externaron impotencia porque la construcción lo enterrará.

“Que todo México y el mundo se entere de lo q el @TrenMayaMX está a punto de enterrar. Cenote 100% virgen, cubierto x vegetación encima y JUSTO EN MEDIO DEL TRAZO. Maravillas naturales y de importancia VITAL que SOLO EXISTEN AQUÍ. (Hay, x lo menos, otros 70 así en el Tramo”, (SIC) se lee en uno de los videos difundidos.

Por otro lado, la ambientalista compartió las coordenadas para evitar que los simpatizantes de la 4T, afirmen que las imágenes son un montaje.

Además, manifestó que no vale la pena destruir un cenote que puede abastecer a la población por un tren que no tiene paradas en Cancún, Mérida o Campeche, y que no se tiene certeza de cuando se recuperará la inversión.

“Destruir esto por un tren que no para en Cancún, ni Mérida ni Campeche. No te sirve para comerciar, ni para llegar al trabajo, ni está cerca de tu casa. Está a media selva y no sabes cuánto te va a costar el boleto, ni cuándo recuperaremos la inversión. ¡Qué desastre!”, escribió la usuaria.