Ambientalistas denuncian ‘amedrentación’ tras documenta daños del Tren Maya

Ambientalistas que acudieron el domingo a las obras del Tren Maya tramo 5 Sur dieron a conocer que fueron amedrentados por personal al querer mostrar la destrucción de los árboles talados, los cuales están siendo convertidos en aserrín.

José Urbina Bravo, buzo de cuevas y miembro de Sélvame del Tren, expuso que buscaban sacar aserrín de la madera de los miles de árboles que fueron talados para poder exhibirlos a la población.

Al haber oposición de trabajadores, uno de ellos los amedrentó. Pidieron la presencia de las autoridades, pero ni una llegó.

“Cargamos unos costales de aserrín para sacarlos del tramo, donde la gente no puede ir, se presentó personal de seguridad, de la constructora de la zona (...) no somos un movimiento violento, ayer, desafortunadamente, con la persona con la que iniciamos la conversación, llegó un momento en la que me dijo que bajara el aserrín, a menos que lo pida una autoridad (...) nos dijeron que íbamos a estar retenidos hasta que llegara la autoridad (...) llegó una persona muy grosera, muy violenta, a amedrentarnos también”, explicó Urbina Bravo