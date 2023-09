Ejidatarios de la comunidad de Tepich en Felipe Carrillo Puerto bloquearán la carretera federal 295 el próximo miércoles, si no les pagan el resto de la indemnización del uso de sus tierras.

De acuerdo con datos hace más de 60 años la SICT, antes SCT utilizó 52 hectáreas de terreno para la construcción de la carretera federal 295 Carrillo - Valladolid, tras décadas de lucha y lograr una sentencia a su favor de 11 millones 395 pesos, en abril del 2023 se les hizo un adelanto de más de 8.5 millones, con el compromiso de que en dos meses se les pagaría el total.

Asimismo, tras la falta del pago, el pasado domingo más de 600 comunales, bloquearon parcialmente la vía que conecta a Valladolid Yucatán como una primera medida de presión a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) a que les paguen dos millones 400 mil pesos como parte del compromiso realizado en su momento.

Amenazan ejidatarios de Tepich con bloqueo permanente en carretera federal 295 / (Foto: Jesús Caamal)

Concepción Ku Kauil presidente del comisario ejidal de Tepich, aseguró que no les han cumplido con el acuerdo, debido a que desde el mes de abril se les dio la primera parte, acordaron que en dos meses posteriores se les liquidaba, pero han pasado cinco y no han “visto claro” y no les han dado alguna esperanza.

Expuso que ante la falta de palabra de la autoridad federal la asamblea ejidal tomó el acuerdo de iniciar con las manifestaciones correspondientes, el domingo pasado se realizó el primer bloque parcial, como un primer llamado y con ello “refrescar su memoria” y se les pueda pagar.

“De lo contrario, si en estos días, ninguna autoridad se acerca con nosotros para negociar el tema, nosotros a partir del miércoles estaremos tomando la carretera de forma indefinida, sin permitir el paso de ningún vehículo hasta que se nos cumpla, no queremos afectar a nadie, pero si no se puede a la buena, será de esa forma”.

Destacó que han sido pacientes, comprendieron que por temas diversos no se pudo hacer en el tiempo pactado, dieron prórroga y se extendió a tres meses más, pero al no ver las intenciones de las autoridades, han decidido y antes de que lleguen al “extremo” están dando dos días de gracia.