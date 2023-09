Amenazan generar bloqueos contra Yensunni Martínez en la Escárcega - Chetumal

Habitantes de la comunidad de Nicolás Bravo amenazaron con bloquear la carretera Escárcega – Chetumal, lo que podría retrasar los trabajos del Tren Maya al ser el principal punto de transporte de materiales, maquinaria y personal del Tramo 7 de la obra federal.

A través de un oficio entregado en la oficina de la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, los vecinos de Nicolás advirtieron que, si las autoridades locales no solucionan el problema de su falta de representante, tomarán dicha vía.

Para ello dieron un plazo de 72 horas el cual comenzó a contar desde la tarde este lunes, cuando entregaron dicho documento.

Los afectados señalan que desde la separación de Cristina Amairany Gómez Nic del cargo de alcaldesa de la comunidad, el pasado 22 de agosto, la coordinadora Adriana Martínez Kú no ha dado una respuesta a la petición de los integrantes del Comité Voluntario de Nicolás Bravo para nombrar a una nueva persona de manera interina, mientras se realizan las elecciones correspondientes.

“Esto nos está afectando al no contar con sello oficial, tampoco tenemos autoridad que reclame la reparación del puente que derribó maquinaria del Tren Maya, mucho menos que gestione nuestras necesidades ante el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo”, mencionó el escrito.

Pidieron al Cabildo a que sesionen de inmediato y se aplique el artículo 24 para darle al primer concejal, Neyla López Romero, el cargo de alcaldesa interina.

“Confiamos en que la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández nos brindará el apoyo necesario para no obligarnos a tomar acciones que perjudique a terceros, siendo conocedora de las consecuencias de bloquear el tránsito de esta vía que conecta nuestro estado con el resto del país vía terrestre”, sentencia el escrito, en referencia a que no dejarán pasar ningún vehículo hasta que no atiendan sus peticiones.