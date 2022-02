AMLO advierte recurrir a la ONU por el caso Calica

Durante la conderencia en Palacio Nacional de este martes 02 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retomar el tema de Calica, tras evidenciar a nivel nacional la polémica por un juicio de la empresa contra el Estado mexicano.

AMLO advirtió que recurrirá a tribunales internacionales e incluso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante un litigio en contra de la empresa estadounidense que demandó al gobierno mexicano por mil 500 millones de dólares porque ya no se les permite extraer piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

El Mandatario dijo que su gobierno busca un acuerdo con la empresa para lo cual instruyó al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, aun con el daño ambiental que provocaron a 500 hectáreas por la extracción del material para construcción.

"Si vamos a eso, vamos al pleito abierto, que se sepa; mil 500 millones de dólares más intereses cuando están vencidos los permisos, mínimo lo vamos a dar a conocer toda la historia y no solo en México, en el mundo y vamos a recurrir a la ONU, sino no hay acuerdo, no es amenaza ni advertencia, es sencillamente ya se acabó la impunidad".