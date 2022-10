Debido a conflictos territoriales, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador amagó con que si no hay acuerdo con los ejidatarios, el Tren Maya solo llegaría hasta Xpujil y no llegará a Chetumal.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, Obrador dijo que el pasado fin de semana, en su gira de trabajo de supervisión de la megaobra, faltan los dos últimos tramos, 6 que va de Tulum a Bacalar y 7, de Bacalar a Escárcega, que están a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Refirió que en el Tramo de Xpujil a Chetumal hay ejidatarios que quieren que pase el Tren, pero condicionado a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal, a principios de los años 60, en una demanda de más de medio siglo.