AMLO amaga con cancelar el Tren Maya

Jorge Ricardo Nicolás

Agencia Reforma

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó cancelar el Tren Maya en caso de que haya oposición de los pobladores en una consulta, pues no quiere que haya una lluvia de amparos como con el Aeropuerto en Santa Lucía.

"No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el Gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa", sostuvo el tabasqueño.

"Yo estoy a favor de que se construya el Tren Maya, pero estoy actuando de manera precavida porque son 'cosita' los conservadores y no quiero que para frenarnos dejemos inconclusa una obra y se tire el dinero, eso no. Por eso les quería yo informar sobre este asunto", añadió en un discurso ante pobladores mayas y mestizos en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Asimismo, López Obrador reconoció que existe oposición al proyecto.

"Quiero comentarles que hay oposición a este proyecto, no mucha, según mi manera de ver las cosas, pero es oposición conservadora y es una oposición de lo más chueco que puede haber, latosa", expresó.

El Presidente le pidió a director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que organice las consultas lo más pronto posible.

"Si la gente dice 'vamos', vamos; y si la gente dice 'no', no vamos, pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados que nada más están viendo su provecho. Consulta pueblo por pueblo explicando el proyecto y que de esa manera resolvamos antes de lanzar la licitación para que no comencemos algo que vaya a quedar inconcluso o no se puede hacer", añadió.

El Mandatario federal aceptó que él está impulsando a favor del proyecto de 120 mil millones de pesos y rechazó que vaya a haber afectaciones al medio ambiente y armó una consulta a mano alzada en la cancha de basquetbol donde se llevó a cabo el mitin.

Además, el tabasqueño urgió a los pobladores a que apoyen el Tren Maya, pues impactará de forma positiva en el desarrollo de la economía de la región.

"Le estoy explicando esto porque quiero que me ayuden, les estoy explicando esto porque esta obra conviene al desarrollo de los pueblos y que no vamos a afectar el medio ambiente, al contrario, vamos a cuidar la naturaleza y vamos a cuidar el patrimonio cultural de los mexicanos. Nos somos irresponsables, depredadores, que no nos confundan", agregó.

La posibilidad de cancelar el Tren Maya la anunció López Obrador a dos días de haberse reunido en Palacio Nacional con los empresarios que anunciaron que podrían participar en las próximas licitaciones. Entre ellos estuvieron Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank Rhon.