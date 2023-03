AMLO arremete contra Vulcan Materials tras advertencia de Blinken

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la empresa constructora estadounidense Vulcan Materials, luego de la advertencia del Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, quien aseguró que la irrupción de policías y marinos de México en la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo podría impactar negativamente la inversión de Estados Unidos en México.

"No, no (ha ingresado el Ejército a la terminal marítima). Ellos tienen un conflicto además con Cemex, porque no le permiten a Cemex utilizar el puerto, pero ellos se apoderaron del puerto.

"El puerto tiene que ver con la Marina y hay un juicio, un proceso legal entre Calica y Cemex, los jueces le autorizaron a Cemex que pueda utilizar el puerto. Vamos a pedirle a María Luisa Albores que la semana que viene nos hable de todo lo que está haciendo allá" , comentó López Obrador.

“Hago un llamado a quienes forman parte del panel que está resolviendo esta controversia con la empresa estadounidense (Calica) acatamos, pero sí me gustaría que conocieran el territorio, la destrucción”, expresó el presidente @lopezobrador_ @Notimex @Notimex_TV #Mañanera #AMLO pic.twitter.com/lsegT4HEEb — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) March 23, 2023

Preocupa posible rotura de inversión de EU a México

Durante una audiencia en el Senado de EU, Blinken expresó su preocupación por el ingreso el 14 de marzo de fuerzas mexicanas que acompañaban a personal de la empresa Cemex a la Terminal Marítima en Playa del Carmen, concesionada a Vulcan Materials hasta 2037, para descargar un barco sin que según la constructora estadounidense haya sido notificada.

"Sobre el caso de Vulcan Materials (...) estoy al tanto y comparto la preocupación al respecto", dijo Blinken. "Casos como este también pueden tener un impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de los Estados Unidos y otros países" , dijo Blinken a pregunta del Senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, quien alertó de la irrupción de fuerzas mexicanas a la terminal marítima.

AMLO denuncia ecocidio de Vulcan Materials

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal denunció el ecocidio que está llevando a cabo Vulcan Materials en su subsidiaria Calica, en donde hasta usaban explosivos para sacar material.

"Es que la otra lamentablemente está peor, Calica, y esta es por la que tenemos una demanda y hay un panel. Lo que quisiera es que no resolvieran los encargados de este panel en un escritorio, sino que visitaran la zona porque es ecocidio. Como la empresa es muy poderosa, imagínense que para que senadores republicanos (estén defendiendo)... a ver si no les da pena a esos senadores" .

#Mañanera Imagínense el poder de Calica para que senadores republicanos estén tratando la demanda que tiene @GobiernoMX contra ellos. Miren el ecocidio, “¡a ver si no les da pena a esos senadores!”, afirmó el presidente @lopezobrador_ @Notimex pic.twitter.com/S5VCoCHMT5 — Carolin González (@CarolinGonzlez8) March 23, 2023

"Cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia, y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. (...) Todo eso es Calica: uso de explosivos para extraer material, lo sacan por el puerto, bueno, lo sacaban, está clausurado y tenemos denuncias; por eso han surgido ambientalistas como hongos después de la lluvia" , mencionó.

López Obrador criticó la "doble moral" de los senadores republicanos quienes deciden apoyar la defensa del medio ambiente sólo cuando les conviene.

"Ahora con lo de Calica lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense (Vulcan Materials) que se llevaba grava de Playa del Carmen, de las cosas del Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y del mundo. Usaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevarlo a EU para usarlo en la construcción de carreteras". "Por qué no pones, para los senadores republicanos, el doble discurso, la doble moral, hablan del medio ambiente y el cambio climático y, al mismo tiempo, destruyen. Y, cuando se trata de una obra como el Tren Maya, ellos financian a estos grupos para que obstaculicen la obra, obstaculicen a la gente" , lamentó.

