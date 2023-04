AMLO convoca en Cancún a cumbre regional contra la inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó en Cancún a líderes de países de América Latina y el Caribe a participar en una cumbre presencial la primera semana de mayo para tomar acciones conjuntas y regionales contra la inflación y la carestía.

La finalidad, subrayó el mandatario durante una videoconferencia con nueve homólogos del continente, es eliminar obstáculos, aranceles y medidas sanitarias para facilitar el comercio de productos básicos y reducir los precios.

"Se trata de algo muy sencillo, que no simple, podemos hacer intercambios en lo económico, lo comercial, si nos ponemos de acuerdo y quitamos el obstáculos, aranceles, medidas sanitarias; cada país tiene algo qué ofrecer para los consumidores, todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio.