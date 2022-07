AMLO es un presidente chiquito, ahogado en sus obsesiones: Loret De Mola

Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, el periodista Carlos Loret de Mola expresó que AMLO:

“Es un presidente chiquito, más preocupado por qué hace Calderón, que Xi Jinping. Un presidente ahogado en sus obsesiones, desconectado del futuro y del presente, anclado en un pasado remoto, que se asume víctima de todo”.

A través de su columna semanal, Loret criticó la gira del primer mandatario a Washington, pues argumentó que todo fue precipitado y que lo que en realidad le interesa son sus adversarios y no la geopolítica.

“Las malas señales económicas de AMLO y su alianza con lo peor de la política mundial, han impedido que México absorba miles de millones de pesos en inversiones que están buscando salir de China”.

En ese sentido, Loret de Mola lamentó que López Obrador no entienda su papel en el mapa geopolítico, pues cual presidente ‘chiquito’ se encuentra más preocupado por lo que hacen sus adversarios que por cuidar su relación con Estados Unidos y otras potencias.

Respecto a la breve reunión con Joe Biden, Loret de Mola opinó que el mensaje del mandatario estadounidense fue muy claro: es más importante la relación México-EU que los “berrinches” de AMLO.

Carta dirigida al presidente (¿le gustó Washington?) Carlos Alazraki

No quiero que haga corajes y prefiero que regrese a México sano y contento, pensando que todo salió mejor de lo pensado

Presidente, le platico: este martes debido a mis grabaciones para Atypical Te Ve y mis otras ocupaciones, no pude seguir de cerca su gira a Washington.

A las 7 de noche más o menos, por fin, me pude meter al internet.

Lo primero que hice, fue revisar los periódicos nacionales iniciando con mi EL UNIVERSAL.

En esencia, todos los diarios coincidieron que fue una junta en la cual usted habló unos 30 minutos sin parar como si fuera una mini-mañanera. Una junta que parece ser que el presidente Biden se aburrió un poco y que lo corrigió varias veces.

Que los acuerdos no fueron muy trascendentes y que, entre esos acuerdos, usted le ofrecía gasolina más barata que en Estados Unidos a los gringos que viven en la frontera.

Parece ser que esa invitación le causó una risa medio burlona al presidente Biden porque obviamente, usted no estaba enterado que eso lo hacen los gringos desde los años 50's sin tener que ser invitados por ningún presidente.

Le sigo platicando…

Termino de ver los periódicos de México y me digo:

"Mi Charlie, echémonos un clavado a ver qué dicen los medios gringos".El primer medio gringo que me metí como a las 7:30 fue CNN.

¡Vaya Sorpresa! ¡Ni una nota de su viaje! ¡No lo pude creer!

Y mire Presidente que le busqué y busqué.

De ahí me metí al New York Times y no lo pude leer porque cobraban.

Pasé al Washington Post y ¡Cero! ¡Ni una sola nota!

Entonces, decido irme al oeste de los Estados Unidos y me metí a Los Angeles Times. ¿Qué cree? Tampoco ¡NADA!

La verdad presidente, sí me dio mucho coraje que los medios gringos no hayan tratado muy bien a mi presidente y al presidente de todos los mexicanos.

Pero déjeme platicarle que ahí no termina mi coraje. Cuando los medios nacionales publican que unos acarreados fueron a "saludarlo" a su hotel, me quedé de a cuatro.

Le pregunté a un político que conoce mucho más que yo estos temas el ¿por qué lo hospedaron en un hotel en lugar de la famosa Blair House donde se hospedan los presidentes que visitan la Casa Blanca?

Mi amigo me explicó algo muy feo del por qué no lo invitaron y que prefiero por educación y discreción no contarlo para que no se nos enferme de una bilis.

Mi rabia siguió creciendo cuando mi amigo me continuó platicando el por qué tampoco lo invitaron al Congreso para que dé un discurso como lo hacen con todos los presidentes invitados a Washington.

¿Para qué le cuento, Presidente?

No quiero que haga corajes y prefiero que regrese a México sano y contento pensando que tuvo un EXTRAORDINARIO viaje y que todo salió mejor de lo pensado.

De todos modos, parece ser que le fue muy bien en la reunión que tuvo con los empresarios mexicanos y los empresarios gringos.

En fin, Presidente, por último, espero que haya tenido un poco de tiempo para irse de shopping a Target para comprarse unos trajecitos y unas corbatas que tanto necesita.

Saludos.

Lo que se vio en la visita a EU, del presidente de México

Una actuación de manera grosera y una clara y definida falta de educación, es lo que últimamente ha mostrado la actitud del presidente, quien al parecer fue recibido como indigente, y por lo que ahora está plenamente identificado como un verdadero patán.

Lo importante es mencionar que cada vez está más cercano el principio del fin del ciclo destructivo que hemos estado viendo a todo lo largo y ancho del país.

Por ello es necesario recordar que toda, pero toda actuación que se hace de una manera negativa, con una mente desubicada y con actitudes abusivas, siempre se pagan y es por ello que en esta ocasión fue tratado como se merece.

Y es difícil dejar a un lado todo lo que se ha visto referente al lavado de dinero, ya que tanto él como su partido, (y con la ayuda de algunos bancos), según se dice, han recibido diversos “apoyos”, como por ejemplo el caso de las entregas que le hizo “”El Chapo” Guzmán, para su campaña y luego también el apoyo que dio para la liberación del Chapito, estás y otras actitudes que han sido una clara demostración de que la asociación delictuosa entre el gobierno y los narcos es una realidad.

Y colorín, colorado, el apocalipsis para ese señor ha llegado.

Gira de Biden a Medio Oriente para buscar nuevos acuerdos

Biden parece dispuesto a volver a comprometerse con Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo y un ávido comprador de armas.

Estados Unidos desea que Arabia Saudita abra las compuertas para derribar los altos precios de la gasolina, que amenazan las posibilidades demócratas en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Respecto a la gira que está realizando el señor Biden, le deseamos toda clase de éxitos, ya que si logra llegar a un acuerdo volverían a bajar los precios del petróleo en el mundo, lo que sería un beneficio para todos.

Por ello debemos recordar, algo que es muy importante, que esperamos que a Estados Unidos le vaya bien en cuanto a lo económico, a lo político, a lo social y a lo cultural, ya que éste es un país que consume productos de todos los demás países, generando con ello una armonía globalizada.

A todos nos interesa que todo sea positivo, para que la democracia brille y abra los caminos para obtener los mejores escenarios y lograr una vida tranquila, perfecta y armoniosa

Los jóvenes de México tienen más confianza en el gobierno que la gente mayor: OCDE (Clara Zepeda)

Los jóvenes en México de entre 18 y 29 años, y las mujeres tienden a confiar más en el gobierno que las personas mayores, los hombres y las personas con mayor educación, reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el reporte Principales conclusiones de la encuesta de la OCDE de 2021 sobre los impulsores de la confianza en las instituciones públicas, el organismo internacional, integrado por 38 países, detalló que 60 por ciento de los jóvenes en el país tienen confianza en el gobierno nacional; el índice baja a 52 por ciento entre las personas de entre 30 y 49 años y sube a 54 por ciento entre los mayores de 50 años.

En la encuesta representativa a nivel nacional que evalúa la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas se detalló que “en todos los países de la OCDE encuestados, con la excepción de Letonia, Luxemburgo y México, las personas más jóvenes tienden a confiar menos en el gobierno que las personas mayores”.

En promedio, 36.9 por ciento de las personas de 18 a 29 años tienden a confiar en su gobierno, 40.9 por ciento de las personas de 30 a 49 años confían en el gobierno y 45.9 por ciento de 50 años y más lo hacen.

En la mayoría de los países de la OCDE, las mujeres tienen menos confianza en el gobierno nacional que los hombres. Sin embargo, el porcentaje de las mujeres en México que creen en el gobierno ascendió a 58 por ciento; mientras los hombres son 53 por ciento.

El reporte de la OCDE sostiene que las personas con bajos ingresos y bajos niveles de educación confían menos en las instituciones del gobierno. En promedio, en los países del organismo, tener un título universitario, en comparación con sólo un certificado de escuela secundaria, se asocia con 8 puntos porcentuales más de confianza en el gobierno.

En México, las brechas de confianza por educación son considerablemente menores. Entre las personas con un alto nivel de educación, con 51 por ciento; y entre las personas con un nivel educativo medio, 58 por ciento.

En este informe, precisó la OCDE, a veces se utilizan estimaciones de “confianza en el servicio civil” en lugar de “confianza en el gobierno nacional” para México.

Reclaman a Claudia Sheinbaum encubrir a Florencia Serranía en relación al accidente de la Línea 12

Usuarios en redes sociales reclamaron a la Jefa de Gobierno por presuntamente usar como “cortina de humo” la supervisión de las vías alternas por cierre de la Línea 1 del Metro

Este 11 de julio, la Ciudad de México (CDMX) vivió el primer día del cierre del tramo oriente de la Línea 1 del Metro, como parte de los trabajos para la rehabilitación de dicha ruta del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Ante ello, la ciudadanía tuvo que optar por las vías alternas para acercarse a sus destinos, las cuales fueron supervisadas durante las primeras horas de la mañana por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Para ello, la mandataria acudió y actualizó información sobre los diversos puntos donde la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) brinda servicio paralelo a la línea rosa.

No obstante, usuarios de redes sociales aprovecharon las publicaciones de Twitter (donde Sheinbaum notificaba las novedades) para reclamarle; especialmente, tras la cancelación de la declaración de Florencia Serranía, ex directora del Metro, por el desplome de la Línea 12.

“¿Y para cuándo Florencia?”, “¿También invitaste a Florencia a ayudar? ¿O eso también afecta sus derechos humanos?, “Saca a Serranía y llévala a declarar”, eran algunos de los comentarios.

Según el abogado de la ex funcionaria -quien renunció luego del incidente que cobró la vida de 26 personas en mayo del 2021-, fue la propia Fiscalía capitalina (FGJCDMX) quien decidió no llamar a Serranía por considerar la acción como violatoria a sus derechos humanos por “no existir una línea sólida de investigación”.

Es por esa razón que algunos twitteros incluso acusaron a Claudia Sheinbaum, de utilizar el monitoreo como una cortina de humo para el caso de Serranía.

“Te hubieras llevado a Florencia Serranía para completar la burla”, “No cacaree tanto ruca corrupta”, “Eres la cómplice de Florencia”, “¿Y la Serranía? ¿Claudia Sheinbaum seguirá protegiendo delincuentes?”, escribieron.

También reprocharon a Sheinbaum de tomar ventaja de la situación para favorecer su imagen presidencial, ya que ella figura ser una de las más fuertes de Morena para el 2024.

“¿Habrá alguno de tus montajes que se vea más o menos natural? Jamás serás presidenta”.

Tal como se anunció en días pasados, este 11 de julio empezaron las actividades para rehabilitar por completo la Línea 1 del Metro; cerrando de Pantitlán a Salto del Agua.

Por esta razón, el gobierno capitalino habilitó autobuses RTP y emitió diversas recomendaciones a las y los usuarios afectados por la suspensión

Y mientras Claudia Sheinbaum afirmó en conferencia de prensa “encontrar menos caos de lo previsto”, diversas personas expresaron su inconformidad por la saturación observada en algunas estaciones del Metro, donde también reportaron largas filas para abordar el RTP.

No es necesaria prisión preventiva para ninguno de los 8 Ex funcionarios implicados en el caso de la L-12 del Metro

Tras 22 horas, fue dado el resultado de la audiencia sobre el caso de la Línea 12 del metro. Continúan en libertad los 8 ex funcionarios acusados de homicidio, lesiones y daño en propiedad. El juez de control dictaminó que no era necesaria prisión preventiva, por lo que continuarán su proceso en libertad.

Se les impuso una pena mínima de 48 años y ciertas medidas cautelares. Solamente tendrán que presentarse a firmar mensualmente y no podrán salir del país bajo ninguna circunstancia.

Sobre la vinculación a proceso, será el próximo martes a las 8:00 am cuando se dé continuidad al caso. Debido a que la defensa de los señalados solicitó la duplicidad del término.

Entre los ex funcionarios acusados se encuentra el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, Moisés Guerrero; Juan Antonio Giral y Mazón; Enrique Baker Díaz; Ricardo Ruíz Pérez, Juan Carlos Ramos; Fernando Amezcua y Fernando Ramiro Lalana.

La Fiscalía esperaba la imputación de diez ex servidores públicos, sin embargo el experto en materia jurídica determinó diferir solo los casos del ex subdirector de Obra Civil “C”, Héctor Rosas Troncoso, así como del exdirector responsable de obra para la construcción de la Línea Dorada, Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, debido a que ambos acusados dieron a conocer, antes de comenzar la audiencia, que se encontraban contagiados de Covid-19.

Al finalizar la audiencia, Gabriel Regino el abogado defensor de Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, informó que el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva porque ellos nunca han evadido a la autoridad y porque no deben nada. Así mismo el propio Enrique Horcasitas se dijo tranquilo e inocente pues “la línea está bien construida y diseñada”.

“Vamos a enfrentar todo este proceso en libertad. Y vamos a aprovechar para ejercer de manera más dinámica, más enérgica nuestra defensa y hacer todo lo posible porque las y los verdaderos responsables sean los que estén en este proceso. Las víctimas tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Nosotros somos los inocentes”, aseveró el abogado.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, dio a conocer que el Ministerio Público desistió de llamar a declarar a la ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, argumentando que podrían violarse los derechos humanos de la exfuncionaria.

Así mismo, la mañana de este 15 de julio el abogado de los afectados declaró visiblemente frustrado una vez se dictaminaron las medidas de los implicados.

“El resultado de la audiencia es vergonzoso. Imagínense, de todos los delitos suman como pena mínima 48 años. Y el juez autorizó medidas cautelares e irrisorias como lo es la presentación mensual para los imputados, que no salgan del país y eso es todo. Eso se lo dejamos para que la sociedad haga conciencia y para que vean el tipo de juzgador que tenemos”, comentó Teófilo Benítez.

Fue el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), representado en la figura del juez de control José Luis Palacios, quien determinó la situación jurídica de los implicados. Se tenía previsto se diera la resolución el mismo jueves 14 de julio, pero debido a varios recesos se retrasó el fallo judicial.

Fue hasta las primeras horas del viernes 15 de julio, cuando se dio el dictamen final,

Una agencia vinculada a funcionarios tiene contratos por varios millones de pesos, por compra de boletos de avión para AMLO

Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no saldría del país a menos que fuera estrictamente necesario. MCCI exhibe que agencia vinculada a funcionarios cobra 9 millones de pesos por comprar boletos de avión para AMLO.

Durante el sexenio de la 4T, el tabasqueño dejó en claro que no usaría el avión privado de la federación y mejor viajaría en vuelos comerciales, esto como medida de austeridad que profesa, que para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no es tan cierto.

Y es que al investigar sobre los gastos de presidencia, revelaron que compran sus vuelos a la agencia de viajes Accesturismex.

Empresa ligada con dos funcionarios federales de la 4T y que se han beneficiado con pagos directos y contratos que ascienden a los 9 millones de pesos. Solo por reservar vuelos, hospedajes y comidas, en las pocas giras de trabajo del mandatario y su equipo de trabajo.

Accesturismex cuenta con una dirección fiscal en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Pero lo que más llama la atención es que ésta misma está vinculada con el antiguo domicilio de compañías fantasma del polémico Javier Duarte.

De acuerdo con los documentos revisados por la organización, la relación entre el gobierno federal y la agencia se remontan al 2019.

Ante el escándalo de los contratos millonarios, MCCI exigió que las oficinas de AMLO den una explicación de estos gastos. Pero solo han dicho que no hay una relación con esta empresa.

Esto obligó a MCCI a buscar más información y lograr obtener la copia de dos contratos de Presidencia con Accesturismex en 2020 y 2021, los documentos detallan que cumplen con la entrega de “servicio de reservación y compra de pasajes aéreos, hospedaje y alimentación para el titular del Ejecutivo Federal y su entorno”.

El primero de ellos es por 3 millones 879 mil pesos y el segundo es de 3 millones 965 mil pesos. Mientras que los 887 mil pesos restantes quedaron volando porque no hay un documento que indique dónde se utilizaron.

Espera Concanaco una derrama económica de 670,000 millones de pesos por vacaciones de verano

Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, confió en que el período vacacional de verano 2022 generará una derrama económica por 670,000 millones de pesos al comercio, servicios y turismo de México y que se traduciría en la recuperación al 100% de los niveles registrados pre pandemia Covid-19.

Basado en los datos de las 257 Cámaras que conforman la Concanaco, la derrama económica esperada para este periodo vacacional -de julio y agosto- será superior a 670,000 millones de pesos, con 25 millones de asientos de avión ya adquiridos para viajar a diferentes destinos del país, sostuvo el dirigente.

Con las cifras estimadas, el sector terciario observaría crecimiento del 67.5% en la captación de ingresos turísticos en 2022, al comprarlos con igual periodo del 2019 (prepandemia), fecha en la cual el sector terciario captó cerca de 400,000 millones de pesos.

De acuerdo con las reservas de hoteles y transporte, el turismo de playa seguirá siendo el preferido de los mexicanos; “el turismo familiar y de hospedaje compartido tendrá gran demanda”, sostuvo.

Las preferencias sobre los destinos turísticos se mantendrán: los más buscados serán los de sol y playa; Pueblos Mágicos; grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey; ciudades coloniales y centros vacacionales de fin de semana.

La ocupación promedio será de 85%, mientras que en destinos de gran afluencia como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos podrían alcanzar un promedio de 95 por ciento.

En cuanto a número de visitantes, se espera que 55 millones de turistas recorran el país. De estos, la expectativa es que el 45% utilice empresas formales de hoteles y moteles para su hospedaje; 30% haga turismo familiar, es decir se hospede en casa de familiares y amigos; y el 25% corresponda a turismo de hospedaje compartido -o sea, a través de las plataformas de renta de casas y departamentos-.

A pesar de que los semáforos epidemiológicos estén en color verde, hizo un llamado a prestadores de servicios y público en general a seguir tomando sus precauciones y respetar las medidas de higiene y seguridad que señala cada autoridad”, expuso.

Un diputado oficialista denunció que un capo narco argentino donó dinero al MAS de Evo Morales

El diputado oficialista Rolando Cuéllar denunció que José Miguel Farfán, el capo narco argentino conocido como el “Chapo Guzmán del Cono Sur”, donó dinero al partido Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige Evo Morales. El ex mandatario boliviano se encuentra desde el lunes de visita en Argentina.

Cuéllar, cercano al presidente Luis Arce pero enconado crítico de Morales, afirmó que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, envió en enero de 2017 una nota de agradecimiento a “Miguel Ángel Salazar Yavi” por “sus grandes contribuciones económicas” desde 2014.

Según el diputado, “Miguel Ángel Salazar Yavi” era en realidad el argentino José Miguel Farfán, quien fue detenido en Bolivia en 2019 y entregado a su país, donde era buscado por tráfico de droga.

Ante esta denuncia, a comienzos de julio tres grupos opositores de Bolivia pidieron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que quite la personería jurídica al partido de gobierno.

Los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos y el conglomerado civil Conade solicitaron por separado al TSE que abra una investigación de oficio y prive de su estatuto legal MAS.

El Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) promovió la renuncia de Evo Morales en 2019. El congresista del MAS Juanito Angulo negó las afirmaciones de Cuéllar.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió el pasado 5 de julio al Ministerio de Justicia indagar las denuncias sobre la supuesta recepción de fondos económicos del capo narco argentino.

“El presidente Luis Arce ha derivado el tema al Ministerio de Justicia. El Viceministerio de Transparencia abrió un caso e inició una investigación sobre este aspecto”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Como Ministerio de Justicia, hemos recibido el mandato del presidente y el vicepresidente de investigar, de aclarar y darle respuestas al pueblo boliviano sobre esa temática, que de ninguna manera puede quedar sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, dijo.

Las relaciones entre el MAS, liderado por el ex presidente Evo Morales (2009-2019), y el gobierno son tensas por divergencias políticas y pugnas por espacios de poder.

Evo Morales parece desconocer por qué miles de cubanos huyen de “la mejor democracia” arriesgando sus vidas

Evo Morales defendió a la dictadura castrista que rige los destinos de la isla desde 1959

“Yo vi que en Cuba hay la mejor democracia, ¿qué dictadura?”. Evo Morales paseó sus frases por la Argentina sin que nadie lo confrontara. Las pronunció serio, convencido, soñando quizás con que esa particular “democracia” de la que habla se pudiera extender alguna vez a toda América Latina. Sería para combatir al “imperio asesino” y a los medios de comunicación que “son peor que la bomba atómica” sin los cuales no existiría esa diabólica “derecha”.

La patria grande que sueña el ex presidente de Bolivia parece clara, aunque poco tentadora: muy cercana a la Rusia de Vladimir Putin, ausente de voces críticas que perturben el discurso oficial y sin opciones políticas a las cuales la población pueda votar. Cuba.

Quizás por ese desprecio que tiene de los medios libres, Morales no se haya enterado que en los últimos meses el éxodo cubano se multiplicó. El hambre que pesa sobre la población no es producto de ningún embargo, sino de las recurrentes políticas de su amigo Miguel Díaz-Canel.

En Cuba no hay leche, siquiera. Tampoco pollos y los pocos que se consumen llegan justamente desde el “imperio”. Es difícil de entender ese bloqueo por el cual las vacas no producen leche y los pollos sólo llegan de granjas norteamericanas.

Un total de 3.369 balseros cubanos fueron rescatados en condiciones deplorables por la Guardia Costera de los Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2021. Huían desesperados de “la mejor democracia del mundo” a pesar de que debían hacerlo en frágiles embarcaciones cuya autonomía para atravesar la distancia que separa Cuba de los cayos de Florida depende más de la voluntad divina que de la ingeniería, los vientos y las mareas. Sería interesante conocer la explicación que pudiera salir de la boca de Morales para justificar este tipo de temeridades que incontables veces terminan en tragedia. ¿Llamaría a esas personas que ponen en riesgo sus vidas gusanos imperialistas? Todo es posible.

También parece desconocer que en esa “democracia” quienes levantan la voz contra el régimen castrista son perseguidos hasta la cárcel y los tormentos. En un país donde los medios de comunicación disidentes no existen, esas voces podrían ser el equivalente a las “bombas atómicas” a las que tanto teme el líder cocalero.

El pasado 11 de julio de 2021 miles de cubanos explotaron contra la dictadura. Exigían lo básico: comida, salud y libertad.

Ese inédito desafío al castrismo fue suficiente para poner en macha una de las más fuertes campañas represivas contra la población. Se movilizaron agentes parapoliciales, de inteligencia y militares para evitar que se escuchen esas quejas. Miles fueron detenidos. Entre ellos menores de edad. Muchos de ellos sufrieron torturas.

Actualmente, en “la mejor democracia” existen 953 prisioneros políticos y de conciencia de acuerdo a datos aportados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Durante el primer semestre de 2022, se documentaron al menos 2.977 acciones represivas, de ellas 719 detenciones arbitrarias y 636 retenciones ilegales en viviendas. El sistema de gobierno elogiado por Morales persigue a sus detractores hasta el interior de sus viviendas.

Morales -quien abandonó el poder tras cometer un escandaloso fraude en las elecciones de noviembre de 2019- también defendió al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Fue breve, sin embargo, en sus argumentos. Dijo que en la nación sometida por el chavismo “hay libertad de expresión”. No siguió en esa línea conceptual -¿por falta de datos que los respalden?- y continuó hablando de cómo la economía venezolana florecía.

En su recorrido por medios estatales argentinos, el ex presidente boliviano tuvo tiempo además de ser un verdadero escudero de Vladimir Putin. Para el hombre cuyo liderazgo cocalero está en juego, Rusia estaba a punto de ser invadida por la OTAN y los Estados Unidos y no tuvo más remedio que defenderse y atacar Ucrania el pasado 24 de febrero. Una agresión externa contra su soberanía era inminente, reveló Morales. Se desconoce si el inédito argumento sorprendió puertas adentro del Kremlin.

Más allá de su desconexión en temas globales, Morales está preocupado por algo bien intestino dentro de Bolivia: su mando cocalero. Su cercanía y promoción de los productores peruanos -a partir de la llegada de Pedro Castillo- ha provocado el descontento de sus propias bases en Chapare. El país vecino incrementa la producción y muchos ven a Evo como responsable. El ex presidente, en esto, quiere libre mercado y aumentar el rendimiento de los campos. No explicó hasta ahora, tampoco, con qué objetivo comercial.

Detienen en México al narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los delincuentes más buscados por EU

En un operativo conjunto de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) este viernes se capturó en el estado de Sinaloa a Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos.

Contra Caro Quintero, existían dos órdenes de aprensión y la petición de extradición a Estados Unidos.

Está acusado del asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique "Kiki" Camarena Salazar, ocurrido en 1985.

Merrick Garland, fiscal general de EU, emitió un comunicado después de conocerse la noticia:

"No hay escondite para alguien que secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de EU. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero", mencionó.

"La detención de hoy es la culminación de un trabajo incansable de la DEA y los socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos crímenes, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique "Kiki" Camarena. Buscaremos su inmediata extradición a EU., para que sea juzgado por esos crímenes en el mismo sistema judicial que el agente especial Camarena murió defendiendo", agrega.

Así mismo, Anne Milgram, la titular de la DEA, giró un mensaje de felicitación a todo el personal de la agencia.

"Por más de 30 años, los hombres y mujeres de la DEA han trabajado sin descanso para llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia. El arresto de hoy es resultado de años de su sangre, sudor y lágrimas. Sin su trabajo, Caro Quintero no se enfrentaría a la justicia. Gracias. Estoy agradecida a todos y cada uno de ustedes".

En 1985 fue detenido y sentenciado a 40 años de prisión por cargos de narcotráfico, pero en 2013 recobró la libertad gracias a una controvertida resolución de un tribunal que citaba un error de competencia para juzgarlo por el caso Camarena.

Días después un juez emitió una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y la Suprema Corte revocó el fallo que le permitió abandonar la cárcel, pero Caro Quintero ya no pudo ser localizado.

Desde entonces, los gobiernos de México y EU lo pusieron en su lista de los delincuentes más buscados, Caro Quintero, conocido como el Príncipe o el Narco de Narcos, por ser el principal productor de marihuana en México.

La Marina y la FGR, apresaron a Caro Quintero, con ello se revive una época en la cual estaba en duda la realidad de ¿Cómo fue? ¿Porque fue?, que sacrificaron a Enrique “Kike” Camarena.

Esperemos que la verdad brille y se aclaré, con hechos y no con dichos, los sucesos tan obscuros que han manchado la historia de los dos países.

Esto demuestra que desde siempre ha existido una relación entre algunos gobiernos con “los barones de lo ilícito”, por lo que volvemos a decir que, “la mentira dura hasta que la verdad llega”.

