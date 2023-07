AMLO festeja cinco años de errores y promesas incumplidas

El AMLO Fest fue el sábado 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a este evento como parte de la celebración del quinto aniversario por su triunfo electoral en 2018.López Obrador ha gobernado contra el interés de México, contra los más pobres, y beneficiado a especuladores y a compinches de su partido con contratos sin licitar y ocultos por 10 o 15 años bajo la falacia de la seguridad nacional.

Cinco años de engaños y fracasos en diversos aspectos de la vida nacional, incluida la economía del país. De 2009 a 2018 el PIB per cápita creció 19.2%. Y en este gobierno no sólo no ha crecido, sino que cayó -4.9%. Mientras el PIB per cápita creció un promedio de 9.7% en el mundo entre 2018 y 2021, aquí cayó por debajo de cero. La canasta alimentaria cuesta 40% más que en 2018.

En los primeros 52 meses del gobierno de López Obrador las instituciones financieras en México acumularon ganancias por 771 mil millones de pesos. Las ganancias de los bancos están 71% encima, en términos nominales, a lo que obtuvieron en el mismo periodo del gobierno anterior.

No le prestan dinero a los medianos y pequeños empresarios o a los particulares que lo necesitan, sino a los mismos de siempre. El pequeño ahorrador no gana al tener una cuenta en el banco, sino que pierde dinero (-3% al año), por los cobros de manejo de cuenta, saldo promedio y otros rubros. Lo anterior quiere decir que cada año los mexicanos pierden aproximadamente 120 mil millones de pesos en términos reales (descontando inflación).

Las tarjetas de crédito cobran al usuario tasas por encima de 50% anual, y hasta de 100%. El que todavía miente con el “primero los pobres” fue a decir a la Convención Bancaria en Mérida (marzo de este año) que podían estar tranquilos porque no habría nuevos impuestos e intercambió elogios mutuos con los banqueros.

De 0.6% ha sido el crecimiento promedio de la economía mexicana en el actual gobierno. Es posible que al finalizar el sexenio el crecimiento esté incluso por debajo del que hubo en el periodo del presidente De la Madrid, que recibió la crisis de la parranda populista previa.

Es una vergüenza, porque el resto del mundo ha crecido más que México. Para muestra, Europa, donde también hubo COVID y es escenario de una guerra que ha provocado escasez de alimentos y desabasto de energéticos, ha tenido un crecimiento promedio de 2.6% de su economía. México: -0.6%, de los peores del mundo.

Nuestro país es hoy más pobre que en 2018. ¿Para quién gobernó entonces López Obrador? Las ganancias del capital están muy por encima del crecimiento económico, lo que es generador de desigualdad social. Aumenta la desigualdad cuando la economía no crece y los empleos que se crean son con bajos salarios.

Durante el gobierno de López Obrador, el capital gana más con la especulación, o dormido, que en su función de crear riqueza. Si alguien pone un millón de pesos en Cetes a 10 años, tendrá ingresos de 50 mil pesos anuales, descontando la inflación.

A ver, ponga su millón a trabajar, contrate personal, pague impuestos y seguro social, y luego cuéntenos cómo le fue en su esfuerzo. Se salvan los grandes ricos y los favorecidos por los contratos discrecionales del gobierno que dijo que se acabarían los privilegios y que primero los pobres.

Los mexicanos viven hoy cuatro años menos que en el sexenio anterior. ¿A quiénes golpea más la baja en el promedio de vida? No a los que pueden pagar medicina privada y no han tenido restricciones en su dieta por razones económicas.

Los niños en las áreas rurales, que tenían escuelas de tiempo completo y fueron cerradas por el actual gobierno, desayunan tortilla con sal, o con frijoles y chile. Quince millones de bajos ingresos perdieron su sistema de salud en este sexenio. Tres mil niños y niñas han muerto por falta de medicinas para sus tratamientos contra el cáncer.

El gasto en salud de los mexicanos que dejaron fuera de la medicina pública aumentó en 40%. Cuarenta y cinco millones de recetas médicas se han dejado de surtir por escasez de medicinas.

En eso ha consistido el fraude de López Obrador. Nada de “primero los pobres”. A los pobres sólo los ha hecho más dependientes del gobierno para subsistir. Y los amenazan con quitarles los programas sociales si no votan por Morena en el 2024.

Petróleo e impuestos merman ingresos públicos de enero a mayo

El sector público registró menores ingresos presupuestales por 156 mil 785.5 millones de pesos durante los primeros cinco meses del año, respecto de lo proyectado en el programa económico de 2023 impactados por la caída de ingresos petroleros y de impuestos, informó la Secretaría de Hacienda.

En su reporte de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a mayo de este año precisó que los ingresos presupuestarios totales sumaron 2 billones 923 mil 782.1 mdp, cuando se esperaban 3 billones 80 mil 567 mdp.

La dependencia detalló que los ingresos petroleros resultaron menores a los programados en 202 mil 718.3 millones de pesos, afectados por una cotización del oro negro de 67.2 dpb, en promedio, es decir 21 dólares por barril por debajo de lo esperado, mientras que se había calculado en 78.5 dpb.

Se proyectó un ingreso petrolero en los primeros cinco meses del año de 604 mil 527.4 mdp y resultó en 401 mil 809.2 mdp, refirió la SHCP. Estos ingresos petroleros también estuvieron impactados por una menor plataforma de exportación observada de 1 millón 656.1 mil barriles de petróleo diarios, cuando se había proyectado 1 millón 753.1 mil barriles diarios.

En tanto, los ingresos por impuestos fueron menores 67 mil 565.9 mdp respecto de lo esperado, afectados por una importante caída en la captación de IVA en el periodo de 81 mil 44.8 mdp; una contracción del IEPS en 29 mil 441.5. El reporte de Hacienda establece que se calculó un ingreso por impuestos de enero a mayo por un billón 991 mil 614 mdp y sólo se captó 1 billón 924 mil 48.1 mdp.

La captación fiscal también se vio afectada por una baja en los impuestos a la importación, de mil 206.2 mdp que ya empiezan a ver una afectación por la apreciación del peso. Si bien se observó una captación de ISR de 46 mil 353.8 mdp por encima de lo programado, esta mejoría no fue suficiente para evitar una caída en la recepción total de impuestos. El programa estimaba un cobro de ISR por 1 billón 131 mil 66.3 mdp y se captó 1 billón 177 mil 420.1 mdp.

La SHCP destacó que el tipo de cambio registró una apreciación de 1.8% respecto de lo programado, ya que se estimaba que promediara 20.2 pesos por dólar y se observó una cotización promedio de 18.7 pesos por dólar.