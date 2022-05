El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no se llega a un acuerdo para que cambie de giro Vulcan Materials Company, el gobierno mexicano tiene la libertad para acudir a tribunales nacionales y extranjeros para demostrar que esto es una "catástrofe ecológica" que su administración no puede aceptar.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario federal acusó que la empresa estadounidense propietaria de Calica, señalada de extraer fuera de permisos material pétreo de Playa del Carmen, Quintana Roo, utiliza dinamita para la extracción de materiales y señaló que el acuerdo que se tiene tras la reunión el pasado lunes con J. Thomas Hill, CEO de Vulcan, lo que la empresa ha extraído se lo pueden llevar, pero indicó que ya no se podrá extraer más material.

No queremos que se siga destruyendo el medio ambiente, que se siga utilizando esa área como banco de material y que se lo lleven para construir carreteras en EU, dice AMLO tras su reunión con personal de Vulcan Material para discutir los trabajos de Calica en Quintana Roo pic.twitter.com/6GJauytR9b

El mandatario federal aseguró que su gobierno ha planteado y ha ofrecido facilidades a la empresa estadounidense para que los actuales terrenos se les dé un uso turístico.

"Se está analizando, nosotros vamos hacerles una propuesta de uso de suelo sin esta destrucción, lo que está muy claro que no permitimos es que ya que se extraiga" .

Ante los cuestionamientos se le preguntó a López Obrador si la empresa se iba a mantener cerrada.