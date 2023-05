AMLO, “persona non grata” en Perú, por sus declaraciones en torno a asuntos internos de esa nación

Tras una intensa discusión, este jueves el Pleno del Congreso de Perú aprobó la Moción 6513, con la que declaran persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus reiteradas declaraciones en torno a asuntos internos de la nación andina.

La moción, presentada por la congresista Patricia Chirinos, del grupo parlamentario Avanza País, fue aprobada previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores y este 25 de mayo obtuvo mayoría de 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, con lo que la medida será enviada al Ministerio de Relaciones de Exteriores del Perú.

Para fundamentar la moción, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Maricarmen Alva Prieto, reiteró el rechazo a las declaraciones “injerencistas, irresponsables e ideologizadas” del mandatario mexicano, que en repetidas ocasiones se ha pronunciado en contra del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia del Perú luego de la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Previo a la aprobación en el Pleno, diputados afines a Dina Boluarte se lanzaron en calificativos contra López Obrador y lo llamaron “vulgar”, “impresentable”, “narco” y “usurpador”.

Elevan confrontación con México

Además, López Obrador tampoco reconoce al Congreso de Perú y recientemente rechazó entregar a la nación andina la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, organización conformada por México, Perú, Colombia y Chile.

Así, tras señalar que se trata de una violación del principio internacional de no injerencia, durante la sesión de este jueves, accidentada y entre gritos, congresistas peruanos calificaron al presidente de México como un “mentiroso”.

El congresista Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, llamó “demagogo, mentiroso” a López Obrador y acusó que con sus declaraciones viola el principio de la no intervención de México, lo que “muestra el poco respeto que le tiene a su pueblo”.

Tras rechazar que en su país exista una dictadura, Karol Paredes Fonseca, de Acción Popular, le reclamó al mexicano sus intenciones de “recetar” soluciones a Perú, cuando la nación azteca enfrenta “un alto índice de narcotráfico, de delincuencia y problemas sociales”.

En tanto, la congresista Kira Alcarráz arremetió en contra del mandatario mexicano, a quien llamó “payasito AMLO” y lo exhortó a atender los problemas en México, como el tráfico de personas, el narcotráfico y los homicidios, pues ningún “hijo del vecino” le dirá al pueblo peruano qué hacer.

Por su parte, el congresista Edward Málaga Trillo señaló la “ignorancia y estupidez” de López Obrador, cuya narrativa en contra de Dina Boluarte ha tenido eco entre la población peruana.

Sin embargo, congresistas como Ruth Luque Ibarra y Jaime Quito Sarmiento se lanzaron en contra del gobierno peruano y salieron en defensa de López Obrador, el “único presidente de América Latina que responde por los pobres de este país, porque aquí ha habido masacre, violación de derechos humanos, muertes extrajudiciales y un golpe de la derecha”.

Un “orgullo”, ser declarado persona non grata: AMLO

Al enterarse de la moción presentada el pasado 18 de mayo proponiendo declararlo persona non grata, López Obrador respondió que sería “un timbre de orgullo” no ser bienvenido en el Perú.

“Muchas gracias por declararme ‘persona non grata’, me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte) me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, apuntó.

Tras la decisión de este jueves el mandatario tabasqueño se suma al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, como otros políticos importantes en la región que han sido declarados personas non gratas en Perú.

¿Qué significa comercialmente Perú para México?

A pesar de las preferencias arancelarias para comerciar bienes agrícolas e industriales que tienen México y Perú, el comercio entre los dos países representó menos del 1% del comercio total del 2022.

Las exportaciones de productos mexicanos que se enviaron al mercado peruano el año pasado ascendieron a un monto de casi mil 222 millones de dólares, lo que representó el 0.32% del total exportado por México, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.

"Los principales productos exportados por México fueron pantallas de televisión, automóviles, vehículos de carga y tractocamiones, minerales de plata y cobre, barras corrugadas de acero, computadoras y electrodomésticos", según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Mientras que las importaciones de productos peruanos en el 2022 fueron de 700 millones de dólares, que equivalen al 0.17% de todo lo que importa nuestro país.

"Los bienes que México importa del Perú son mayoritariamente no tradicionales, siendo los productos más exportados: aceites de petróleo en hidrocarburos, minerales de cobre, paprika, uvas, semillas y cacao en el agro, el calamar en pesca, los plásticos en químicos, y las maderas", dijo la Cancillería en su página de internet.

Enciclopédica Incultura

La abogacía pensante de la República jamás ha expresado, ni lo dirá, que la lectura de nuestra Constitución Política y de las leyes que de ella emanen sea algo imposible de entender para nuestra clase gobernante o para el profano Poder Ejecutivo.

En realidad y por obligación debería ser leído el texto constitucional y comprendido por éstos para poder cumplirlo y acatarlo. Los togados como cualquier profesional de humanidades, no somos unos iniciados en el acceso a los misterios insondeables de las leyes, del que al parecer se encuentran excluidos los antepuestos. No. Pero, vamos, tampoco es verídico que los gobernantes y políticos, con una simple leída al Pacto Federal, puedan presumir de doctos.

Marco Tulio Cicerón, lo expresó en forma muy clara en su Epissole al Frantello Quinto e Altas Epistolari Minori, quizá influenciado por Sócrates, Aristóteles y Platón:

“La ley no es otra cosa que la razón justa, que nos invita imperiosamente a cumplir nuestro deber y nos prohíbe violarlo”.

También ese gran jurista dijo líneas después:

“el buen ciudadano es aquél que no puede tolerar en su Patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.

Ojalá Andrés Manuel López Obrador comprendiera y entendiera ello y también percibiera que “democracia y eficacia siguen siendo para México la tabla salvadora de las instituciones del Estado democrático”.

A falta de existencia de esa democracia, como en algunos casos acontece, la actividad del Estado no se encuentra subordinada al orden jurídico productor de derechos”.

Entremos al fondo de la problemática que se ha creado en razón de lo que muchas veces ha expresado desde su púlpito mañanero.

El Poder Ejecutivo Federal, lamentablemente ha referido en afirmaciones temerarias que quienes no son jueces y magistrados afines a la forma de pensar de la Cuarta Transformación de la Nación, representan intereses de grupos conservadores, de facciones, de oligarquías, pretendiendo desconocer con ello que el orden jurídico es y debe continuar siendo independiente.

Al Poder Ejecutivo le está vedado declarar unilateralmente el derecho en casos controvertidos o de conflictos que le son ajenos. Las actividades de ejecución e interpretación de la Ley sólo competen a otro poder. Así lo señala nuestro Pacto Federal.

El Primer Magistrado de la Nación, con su falta de respeto por los conocimientos insertos en la Suprema Ley, lo que hace es enturbiar a México. Hay que enseñarlo a rectificar sus errores. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de escuchar a la abogacía independiente de la República, para que ésta le razone y explique el contenido del documento del presidente Carranza y con ello le aclare los yerros que comete. Pero de eso a convencerlo por su escaso conocimiento, hay un abismo que sólo daña a nuestra patria.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Rumbo a elecciones 2023 en Edomex, el INE dictó medidas cautelares contra AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rumbo a las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex).

Este 26 de mayo el INE ordenó eliminar parte de la mañanera del pasado 24 de mayo por considerar que pone en riesgo los principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral que se desarrolló en Edomex.

Son las declaraciones de López Obrador sobre diversos programas sociales los que tendrán que ser eliminados de redes sociales y cualquier plataforma electrónica bajo dominio de presidencia en un plazo que no podrá exceder las 6 horas.

El material deberá ser eliminado en todas sus modalidades: archivos de audio y audiovisuales, así como versiones estenográficas.

Asimismo, el INE dictó tutela preventiva contra AMLO, por lo que se ordenó al presidente “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

El órgano electoral explicó que la tutela preventiva contra López Obrador fue dictada ante el riesgo de que se repita la conducta denunciada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Jorge Álvarez Máynez, legislador de Movimiento Ciudadano (MC).

Por daño moral a periodistas, la justicia de Brasil condenó a Jair Bolsonaro el pago de 10,000 dólares, como indemnización

El Tribunal de Justicia de Sao Paulo condenó este jueves en segunda instancia al ex presidente Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de 50.000 reales brasileños (unos 10,000 dólares) por daño moral a periodistas.

La Cuarta Cámara de Derecho Privado del tribunal confirmó la sentencia dictada en junio de 2022 por el juez 24 civil de Sao Paulo y sólo modificó el valor de la indemnización que el líder ultraderechista tiene que pagar.

La indemnización de 100.000 reales (unos 20,000 dólares) impuesta por el juez fue reducida a 50.000 reales por el propio tribunal.

Los magistrados del tribunal de segunda instancia acataron los argumentos del Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Sao Paulo (SJSP) en el sentido de que el entonces jefe de Estado incurrió en el delito de asedio moral por sus constantes ataques a la prensa y que tiene que indemnizarlos por daño moral colectivo.

El equipo legal de Bolsonaro, que tendrá que revertir este pago al Fondo Estatal de Defensa de los Derechos Difusos, cuyo objeto es promover la reparación de daños causados al medio ambiente o derechos de carácter artístico o colectivos, argumentó que “nunca hubo censura” y que sus palabras no se referían a todo el oficio, “sino a determinados profesionales”.

La Justicia consideró que el entonces presidente abusó de su derecho de libertad de expresión para ofender a la prensa.

Según el sindicato que presentó la denuncia, Bolsonaro “atentó contra la propia libertad de prensa y contra la democracia debido a que, de forma hostil, irrespetuosa y humillante, con el uso de violencia verbal, groserías y expresiones peyorativas, homofóbicas, xenófobas y misóginas, extrapoló su derecho a la libertad de expresión y asedió moralmente al colectivo”.

“Van más allá de su derecho a la libertad de expresión e implican un acoso moral colectivo contra todas las categorías de periodistas, atentando contra la propia libertad de prensa y la democracia, ya que tienen el poder de infundir miedo a los profesionales de la prensa”, señaló el coordinador legal del SJSP, el abogado Raphael Maia.

Según datos de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, Bolsonaro fue autor de 557 agresiones a los medios de comunicación y sus profesionales en 2022, que se intensificaron durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con los datos de la misma asociación, los ataques del líder ultraderechista a la prensa saltaron desde 130 en 2019, su primer año de Gobierno, hasta 453 en 2021 y hasta 557 el año pasado.

(Con información de Europa Press, EFE y AFP)

En defensa de la Justicia

Durante la insana época política creadora de la corriente del neoliberalismo, los abogados de la República fuimos a fuerza de resoluciones adversas acostumbrados a ser derrotados por múltiples e incorrectas interpretaciones de la ley, por diversos actos de corrupción que imperaban en aquél entonces en nuestros recintos de justicia, por múltiples actos de ignorancia y ceguera jurídica que se vertieron en aquellas resoluciones judiciales, por la velada protección que se iniciaba para resguardar el fenómeno de la narco-política.

Cada fracaso enseñó a los juristas a adquirir una fuerza en esa búsqueda para encontrar justicia, esas togas del ayer en muchas ocasiones perdimos batalla tras batalla pero aun así ganamos la guerra.

Un jurista que no puede aguantar los golpes y seguir de pie para obtener justicia no es en realidad un abogado. Cada fracaso, como bien me expresó el señor Lic. Jaime Guerra, centurión en mil litigios para obtener justicia y distinguido abogado que nos enseñó algo que teníamos y necesitábamos aprender. La justicia estricta, pura, está muy por encima de todos los fracasos; porque a la justicia se le sirve en verdad, demostrando al Estado que la justicia es y debe de ser intocada.

A lo largo de ésta insalubre era de Andrés Manuel López Obrador, la arbitraria, la de “a mí no vengan con el cuento de que la ley es la ley”, la de “fuchi a las instituciones”, la de “abrazos y besos a la delincuencia”; la de “no es expropiación, es apropiación temporal”, la de “no somos iguales”, la de los cortesanos, la de los decretos ocurrentes, y no sólo esas, sino la de los planes inconstitucionales alternos; la de los morenistas que se inclinan en el Congreso de la Unión por la “pureza” ritual que contienen los arbitrarios actos de autoridad, aplaudiendo al Poder Ejecutivo Federal en todos los actos que violan a nuestra Constitución Política; todo ello fortalecido por los inadaptados, los quebrados, los chapulines, los criminales impunes, los narco-políticos, han hecho posible la creación de una nueva generación y una nueva política, la cual pretende dar continuidad a un enfermizo poder.

Hoy más que nunca la Abogacía Independiente de la República y el Colegio Nacional de Abogados Foro de México, se limitan a decir que esas dos nefandas épocas políticas resultan ser un atentado en contra de nuestro Pacto Federal, que implica objetivamente la facilitación de la corrupción y toda suerte de aberraciones políticas que suponen un golpe bajo contra la justicia y la Nación.

En éstas fechas nuestras togas deben de recuperar la senda del deber de defender a la justicia, ese deber es la exigencia del hoy.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

La presidenta de Perú responde a AMLO, tiene “mucha ignorancia para tanta inteligencia en México”

López Obrador después de que dijera que es ‘mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno’.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, respondió este viernes 26 de mayo a las críticas de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió de manera parcial las relaciones con el país andino, al decir que tiene “mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”.

“Respecto a las palabras de López Obrador allá en México, un poco haciendo retórica de lo que él dice, mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, afirmó Boluarte cuando en un acto de Gobierno la prensa le preguntó sobre lo que el presidente del país mexicano había dicho horas antes.

El Congreso de Perú declaró este jueves persona non grata a López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico, a lo que este replicó este viernes.

“Si no puedo ir al Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único y, desde luego, ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario. Es mucho pueblo de Perú para tan poco Gobierno”, replicó López Obrador.

Además, dijo que el Gobierno que encabeza “no quiere tener relaciones económicas ni comerciales con el Perú” y calificó nuevamente a Boluarte, de “usurpadora” del cargo.

Mientras que sobre la entrega de presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano dijo que se la podría entregar al Gobierno de Chile, pese a que le corresponde a Perú.

“Se la entregó a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la Presidencia (de Perú). Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa”, expuso López Obrador en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional.

Y reiteró que “si Chile la entrega al Perú es su asunto, pero nosotros no participamos hasta que no haya normalidad política democrática en el Perú”.

El aeropuerto de Cancún se ha convertido en el principal punto de ingreso de turistas al país

Al cierre de 2023 se espera que México supere los 40 millones de turistas internacionales, con Cancún como el principal punto de ingreso al país vía aérea.

Así lo dio a conocer Andrés Vidal, director de Regulación del Instituto Nacional de Migración, según el cual en lo que va del año han ingresado ya 10.8 millones de turistas internacionales al país, lo cual representa un incremento de 31.9% respecto del primer cuatrimestre de 2022.

“Dentro de este flujo que hemos tenido, solamente en el primer cuatrimestre del año ha incrementado 31.9%; si seguimos este ritmo, romperemos la barrera de los 39 millones, superando los 40 millones de ingresos en un año; aún nos faltan las temporadas altas de verano y decembrina”, expuso.

En lo que va del año, el ingreso de turistas internacionales por el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) es de 3.8 millones, lo que lo ubica como el de mayor volumen, por encima de Ciudad de México, que tiene contabilizados 2.8 millones, aunque en conjunto representan 61% de las internaciones.

Dado ese volumen, se anunció que en breve ampliarán la cobertura de los Filtros Migratorios Autónomos o E-gates para que lo puedan utilizar visitantes de más países, ya que ahora solo funcionan para quienes vienen de Canadá y Estados Unidos.

La ampliación será para turistas de Japón, Hungría, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania y Finlandia.

Crecimiento récord:

Además de todo lo anterior, al primer cuatrimestre del año, el Aeropuerto Internacional de Cancún mantiene una tendencia de crecimiento aún por arriba de 2022, el año en que estableció su récord histórico de 30.3 millones de pasajeros movilizados.

Entre enero y abril de este año, Aeropuertos del Sureste reporta que la terminal aérea de Cancún ha movilizado 11.3 millones de pasajeros, es decir, 17.1% más respecto del mismo periodo de 2022.

En ese lapso ha movilizado 7.7 millones de pasajeros internacionales, es decir, 14.8% más respecto del primer cuatrimestre del año pasado, así como 3.5 millones de viajeros nacionales, lo que representa un crecimiento de 22.3 por ciento.

Programa de Desarrollo Urbano:

En tanto, la presidenta local de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, informó que impugnarán legalmente el amparo concedido a ciudadanos de Cancún mediante el cual se suspende el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio.

“Sí tenemos conocimiento, pero no nos ha llegado una notificación formal y nosotros también haremos lo pertinente para meter los amparos necesarios. Es un programa municipal de desarrollo que se trabajó en conjunto con la sociedad civil”, refirió.

Cabe recordar que el pasado 23 de mayo el juzgado quinto con sede en Quintana Roo otorgó la protección de un amparo a ciudadanos de Cancún contra el PDU 2022, lo cual suspende la aplicación de este instrumento.

¿Es real que ‘el pueblo’ elegía a los ministros durante gobierno de Benito Juárez? José Ramón Cossío lo aclara

Esto ordenaba la Constitución de 1857 para la elección de ministros de la Suprema Corte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que durante los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada -de 1867 a 1876- hubo una “verdadera independencia de poderes” y que los ministros de la Suprema Corte eran elegidos por el pueblo, como propone que se haga actualmente, pero ¿esto es cierto?

Estas afirmaciones del mandatario mexicano no son del todo exactas y en ocasiones carecen de contexto, afirmó José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, durante el Foro de El Financiero ‘El conflicto entre el presidente y la corte, ¿Cuál es el fondo?

El controvertido abogado dijo que AMLO tiende a narrar la historia escogiendo a personajes y/o pasajes a los que les da una enorme importancia “desconociendo -normalmente- todo el contexto o todas las fuentes del tema” y explicó cómo se escogían a los ministros de acuerdo a la Constitución de 1857.

“En la Constitución de 1857, se previó que los ministros de la Suprema Corte serían electos y era una elección indirecta de primer grado; es decir, los ciudadanos -entonces un número muy restringido de hombres con ciertas condiciones de edad- votaban para la integración de un Colegio Electoral y este Colegio Electoral a su vez votaba por las personas que iban a ser ministros”, relató.

Asimismo, recordó que en aquel momento no se requería que los ministros tuvieran un título universitario o Licenciatura en Derecho, lo que le permitió al dictador Porfirio Díaz formar parte del Poder Judicial durante un año.

Esta fórmula parece que dio resultados, pues “en ese momento hubo buenos ministros en la Suprema Corte de Justicia”, hasta la llegada de Díaz a la Presidencia.

¿Qué ha dicho AMLO sobre ese tema?

López Obrador ha pedido que los ministros, magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante voto libre y secreto.

“El pueblo tiene que participar en estas decisiones. La política es un asunto de todos. (…) Que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. Además, ya fue así en la época en la que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876, diez años. (…) Fue el tiempo en el que más independencia hubo en los poderes”, afirmó. “Todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública. Es un hecho. Se puede probar que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente les sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces sí hay que renovarlo”, agregó.

“Todos somos iguales, son nuestros actos los que nos definen como diferentes”

Hasta ahora ya son muchos los que desean declarar “persona non grata” al señor López Obrador, al igual que a muchos de los integrantes de Morena.

Esto es debido a tantas mentiras, a tantas cosas mañosas, a los robos, a los intentos que han hecho de pretender acabar con la libertad de expresión, con los institutos y con las leyes, ya que es a través de todo esto que se les evita a estas gentes, se vuelvan mañosos y rateros, es por ello que de plano los declaramos “personas non gratas”.

Y es precisamente por sus actitudes que también en Perú lo acaban de declarar “persona non grata”, al igual que en varios otros lugares, donde la gente está harta de la actuación de este tipo de gente falsa, así es que los mexicanos no tenemos la necesidad de estar soportando sus ataques, sus hechos, sus groserías y muchas otras cosas más, por lo que mejor le damos nuestra bendición, así como también lo declaramos una “persona non grata”.

Para que no quede la menor duda y quede bien entendido, es necesario definir cuáles son los conceptos de lo que es una “Persona Non Grata”:

Persona que no es bien aceptaba por una determinada comunidad o grupo social.

Se usa en referencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución.

Literalmente se usa “persona non grata” como sinónimo de persona no bienvenida.

Agente diplomático o funcionario consular que pierde la confianza del Estado receptor, sin que tenga que mediar motivación de la decisión tomada. El Estado acreditante habrá de retirar a esa persona o poner término a sus funciones, según proceda.

El Gobierno de EU alarga al 5 de junio la fecha límite antes de la suspensión de pagos

La Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, informó este viernes al Congreso que si no se alcanza un acuerdo que eleve o suspenda el techo de deuda, el Gobierno puede sufrir la suspensión de pagos el próximo 5 de junio.

En una carta dirigida al líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, Yellen elevó así en cuatro días la fecha que su departamento calculaba para el fin de las reservas con las que cumplir con sus obligaciones de pago, e insistió en reclamar a los legisladores actuar “lo más pronto posible” para evitarlo.

“Esperar hasta el último minuto para elevar el techo de deuda puede causar graves daños a los negocios y a la confianza de los consumidores”, agregó la economista. Yellen recordó que su departamento tiene que desembolsar en los dos primeros días de junio 130,000 millones de dólares pagos a la Seguridad Social, los veteranos y los beneficiarios de Medicaid, el programa de sanidad del Gobierno, lo que dejará las arcas “en un nivel de recursos extremadamente bajos”.

Y ese nivel, advirtió, no permitirá al Tesoro cumplir con obligaciones previstas en la semana del 5 de junio, como otro pago de 92.000 millones a la Seguridad Social y Medicaid.

Un impacto para las familias y la posición global de EU

Si el Congreso no logra aumentar el techo de deuda para la fecha límite, subrayó la secretaria del Tesoro, las familias estadounidenses experimentarán “grandes dificultades, se perjudicará la posición global de EU” y se levantarán dudas sobre la capacidad del país para proteger sus intereses de seguridad nacional.

Las conversaciones entre los republicanos del Congreso y la Casa Blanca continuaron este viernes, sin anuncios oficiales de que hayan llegado aún a un compromiso.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reclamó también este viernes un acuerdo cuanto antes.

“Estamos deseando ver una resolución”, apuntó Georgieva, quien sugirió la posibilidad de que EU elimine la norma por la que existe un techo de deuda para que no se produzcan escenarios como el actual.

Sin invocar la enmienda 14

El subsecretario del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, señaló que no hay un “plan b” si no se llega a un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda del país.

En una entrevista con la cadena CNN, Adeyemo aseguró que el Tesoro no tiene un plan alternativo que permita a EU “seguir cumpliendo” con sus compromisos con los “deudores, los veteranos (…) y el pueblo estadounidense”.

El “número dos” de la cartera de Tesoro descartó la posibilidad de que el presidente Joe Biden invoque la enmienda 14 de la Constitución para desbloquear el estancamiento de las conversaciones y que permitiría elevar el techo de deuda sin pasar por el Congreso.

“Invocar la enmienda 14 para subir el techo de deuda como forma de esquivar las negociaciones no es una opción”, zanjó Adeyemo.

En declaraciones a la prensa durante su viaje a Japón la semana pasada, Biden no se mostró reacio a usar la potestad que dicha enmienda de la Constitución le confiere para elevar el techo de deuda y miembros dentro de su propio partido también le han solicitado que lo haga.

La enmienda 14 establece que la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, no se cuestionará. Y el mandatario podría apoyarse en ella argumentando que tiene el deber constitucional de evitar el impago.

Un acuerdo sobre la deuda

Mientras continúan las conversaciones, los legisladores entrarán en un pequeño receso por el Día de los Caídos (Memorial Day, en inglés) hasta el martes. Sin embargo, se les notificará si tienen que presentarse en el Capitolio para votación en caso de que sea anunciado un acuerdo, informó la CNN.

A su salida del Capitolio en la noche del jueves, el presidente del Congreso, el republicano Kevin McCarhty, dijo que las negociaciones con el Gobierno de Biden “no son fáciles”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró el jueves su mensaje de que una suspensión de pagos “no está sobre la mesa”.

A diferencia de la mayoría de países, Estados Unidos solo puede pedir prestado hasta el límite que marca el Congreso -el techo de deuda-, lo que requiere un acuerdo legislativo cada vez que el país necesita elevarlo para hacer frente a sus deudas.

