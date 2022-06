AMLO piensa que puede ‘heredar’ su asociación con el narco en 2024: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo estimó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “piensa heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes” del narcotráfico.

Sin embargo, le advirtió que “va a ser un enfrentamiento muy serio esa transferencia de lealtades y de asociaciones”.

Al participar este jueves como invitado especial en la sesión en México de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que preside el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el ex diputado de Morena expuso públicamente en la reunión que “yo he hecho un llamado al presidente de la República con el siguiente argumento pragmático: el presidente va a terminar su periodo de gobierno y la pista ya se le está acabando”.

“Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer”, afirmó.

Ante la sorpresiva mirada de los dirigentes de partidos latinoamericanos, Muñoz Ledo remarcó: “A esto le llamamos en México ‘el Maximato’”. “Y hoy yo quiero repetir públicamente ese llamado. Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar”, recalcó.

“Ya no va a necesitar el narco del presidente. Ese es el tema, es un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores y que tarde el proceso para que llegue a un armazón de otro tipo”, añadió.

Por ello, planteó que “yo pienso que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, le llama mi amigo Alberto Aguilar Iñárritu hace muchos años. Porque de otra manera no veo salida a los problemas”.

Alertó que, por todo lo anterior, “en 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio, además, por esa transferencia de lealtades y de asociaciones, y por un nuevo sojuzgamiento de la ciudadanía”.

Datos que debemos tomar en cuenta

Es relevante mencionar que este domingo hay elecciones en los estados de Aguascalientes, Durando, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, pero lo verdaderamente importante no es quién sea el ganador sino más bien que resulte electo quien sepa hacer bien su trabajo, ya que de otra manera al no cumplir con la constitución, con el actuar con democracia y con un verdadero amor a la patria, el responsable será juzgado.

Lo que es importante agregar es que ha habido rumores de que algunos candidatos han soltado cantidades muy fuertes de dinero a algunos medios de comunicación para tratar de influenciar los editoriales y la manera en que están presentando las notas de los diferentes candidatos de los diversos partidos políticos, y si eso fuera el caso, entonces la credibilidad de los medios de comunicaciones sería nula.

Por lo que sería importante que se abriera una investigación, con la participación del Instituto Nacional Electoral, para que se aclare si algunas gentes han estado recibiendo dinero para apoyar sus campañas ya que de resultar cierto, esto está claramente identificado en las Leyes del Instituto Federal Electoral cómo un delito grave que no podemos permitir que sea una realidad.

Entonces a las gentes que están en el sector financiero de la Secretaria de Hacienda y que son los encargados de checar los gastos de campaña, les sugerimos que se vayan a fondo en las investigaciones, ya que lo que están haciendo es una obstrucción de libertad y una total manipulación la cual es cien por ciento antidemocrática.

Que será, será, “forever will be, will be”.

Y esperemos que sea el lunes o el día que tengan ya los resultados, para ver si ha sido contundente la información en la que acusan al presidente de tener una asociación delictuosa con diferentes cárteles, es por ello que debería hacerse una investigación, con la colaboración de agencias internacionales, ya que estás ayudarían a evitar se desvirtué la investigación real por parte de los fiscales, ya que se sabe de un fiscal que tiene una muy mala fama y una situación terrible, como nunca jamás vista.

Del cofre de los recuerdos

Siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año de 1965, tuve el singular privilegio de tratar a uno de los penalistas más brillantes que he conocido: a Ricardo Franco Guzmán, que era, ni más ni menos -en aquél entonces- el mejor defensor que ha existido en México.

-¡Togado íntegro, que después de decenas de años de ejercer puntualmente la abogacía jamás ha dejado de creer en la justicia!-.

Me fue presentado formalmente por el inolvidable y querido maestro Don Fernando Castellanos Tena. Don Ricardo nos enseñaba, en aquellas añoradas aulas universitarias el arte de la defensa y el combate a la injusticia, que el manejaba con el talento y donaire que le era característico.

De ahí nació una sólida admiración, la cual persiste hasta la fecha, de ahí hoy los recuerdos de sus inmortales enseñanzas y la añoranza por su singular talento como abogado siempre defensor. Gracias a esas enseñanzas, siempre plagadas de saber, aderezada por su cultura y consejos que, manirroto nos prodigaba, surgió toda una pléyade de abogados penalistas. En sus cátedras nos decía: “No permitan lo injusto, ningún abogado, que se precie de serlo debe permitir que se destierre a la justicia, la cual es regla eterna para nuestro México”.

“Jamás un abogado penalista debe buscar el desaliento, luchen por arrancar del presidio a los inocentes, ya que para ello les confirieron el honor de defenderlos”.

Ahora, en la presente colaboración voy a sacar del cofre de los recuerdos a la falange de los grandes defensores del ayer, aquellos que tenían a su cargo pelear por la libertad de los reos inocentes. La encabezan Don Ricardo Franco Guzmán, Don Raúl F. Cárdenas, Don Andrés Iglesias, Don Felipe Gómez Mont, Don Víctor Velásquez, Don Sergio Vela Treviño, Don Xavier Olea Muñoz, Don Adolfo Aguilar y Quevedo y tantos más, togados todos ellos caballerosos en su trato, abogados completos y defensores peligrosísimos para los fiscales corruptos e ignorantes. A dichos fiscales los ponían en serios apuros con sus puntuales argumentos, los interpelaban y en verdad los ponían en serios apuros por su supina ignorancia.

Todos esos grandes defensores encabezados por Don Ricardo Franco Guzmán, eran togas de cultura tan basta, que abarcaban todas las ramas del derecho, de la historia, de la ciencia política, de la filosofía.

Fueron los mejores defensores que ha dado México. Todos ellos con sus conocimientos profundos que matizaban y soltaban en tribunales, fueron los mentores de mi generación de abogados penalistas. Todas esas togas resultan inolvidables por el gran sedimento de entrega y de enseñanza que nos legaron.

Las togas de todos ellos dejaron huella. Ahora a la generación de abogados penalistas a la que orgullosamente pertenezco, sólo nos resta decirles: “Gracias por habernos permitido gozar de sus grandes conocimientos”. Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

En 2018, el PRI ayudó a que AMLO tuviera más votos atacando a Ricardo Anaya: Francisco Labastida

El ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida, aseguró que el tricolor ayudó a que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) obtuviera más votos en la elección del 2018.

En entrevista con Carmen Aristegui en su programa radiofónico, Labastida Ochoa aseveró que el PRI operó en contra de Ricardo Anaya, quien era el segundo lugar de la contienda electoral, lo que generó una mayor simpatía por López Obrador.

“Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan un supuesto delito y lo atacan por ello (el PRI le ayudó a ganar)”, destacó.

Al ser cuestionado si pudo haber un pacto entre Morena y el PRI para no investigar los presuntos malos manejos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Labastida indicó que la actual administración “está correspondiendo los servicios que le prestaron”.

“Yo creo que la peor época fue durante el gobierno de Peña, el peor presidente que el PRI ha tenido”, soltó quien también fue secretario de Gobernación.

Francisco Labastida también habló sobre la situación que enfrenta el líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien mediante varios audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, involucrarían al también diputado en varios ilícitos.

A este respecto, Labastida Ochoa destacó que él ya había pronosticado que Moreno Cárdenas sería “el sepulturero del PRI”, por lo que lamentó haber acertado.

“Lamento haber acertado mis pronósticos. Si recuerdas yo les dije que veía la crónica de una muerte anunciada como la de García Márquez. Que Alito era como el sepulturero del PRI, que él lo iba a enterrar y lamento haber acertado, ojalá me hubiera equivocado. Pero todos los indicios de él indicaban que íbamos a tener estos resultados que estamos teniendo no solo para el partido”, aseveró.

Aseguró que él conoce a Alejandro Moreno desde hace muchos años y en una ocasión llegó a una reunión en un auto de lujo, con un coche atrás y cuatro guardaespaldas “hace veintitantos años de esto y yo dije ‘¿quién es este personaje?’ y ya supe que era simplemente un regidor pero que hacía negocios, negociando contratos con Pemex y que de ahí salía su dinero. Entonces yo dije ‘bueno, este señor no tiene estatura moral para sacar al PRI del problema que trae”, señaló al tiempo que precisó que en el momento en el que ocurrió ese episodio, él era secretario de Energía.

“Parece que no tenemos memoria ni tenemos capacidad de análisis. Era previsible por eso dije que era la crónica de una muerte anunciada. Sé que le molestó mucho a él, fue a Sinaloa a echarme (inaudible). ‘Me vale Wilson’ yo tengo la costumbre de decir lo que creo y no me gusta mentir, entonces digo lo que pienso”, enfatizó. Francisco Labastida destacó que aunque hace varios años que ya no tiene nada que ver con el PRI, lo que sí nota es que en lugar de evolucionar, el partido “se estancó e incluso retrocedió. Yo creo que la peor época de él fue en el gobierno de (Enrique) Peña (Nieto), el peor presidente que el PRI había tenido”, resaltó.

Al ser cuestionado si da por muerto al PRI o a Alejandro Moreno, el excandidato presidencial aseguró “a Alito Moreno, por supuesto y también probablemente al PRI”.

Destacó que para que ese instituto político se renovara o sobreviviera en medio de este complicado contexto electoral que lo ha llevado a una alianza con el PAN y el PRD, el tricolor debería hacer una autocrítica.

“(...) ¿Qué no ha habido muchos excesos y muchos actos de corrupción? ¡Por supuesto que sí! (...) entonces tenemos que hacer una autocrítica y si no hacemos esa autocrítica, no evolucionamos”, sostuvo.

Sobre el audio entre Alejandro Moreno y el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, en donde habría sido el mensajero de una supuesta amenaza de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López) si el PRI no votaba a favor de la reforma eléctrica, Francisco Labastida aseguró que no es extraño el papel de Velasco Coello y que los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en los que involucra a Alito, “es un asunto orquestado”.

“(...) Es tan obvio, tan clara, que no hay que discutir nada”, enfatizó.

Consideró que el “narcotráfico es la peor amenaza que el país tiene actualmente”, y espera que se actúe de manera efectiva para evitar que la narcopolítica marque la pauta para las elecciones de 2024.

Sin embargo, aseguró que el narcotráfico actuó en las elecciones pasadas en Sinaloa y Sonora y en todo el pacífico norte, por lo que en el actual proceso electoral ocurrirá lo mismo.

“Seguramente lo habrá… les interesa Durango sin duda alguna y van a actuar, pero el problema de fondo es que no hay gobierno que lo contenga (...)”, dijo.

Respecto a las cuatro visitas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado a Badiraguato, Sinaloa, la cual solo tiene 5 mil habitantes, ubicada en la cuna del Cártel de Sinaloa, Labastida Ochoa afirmó que “hay indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno (federal) sobre el narcotráfico sobre el Cártel de Sinaloa”.

-¿No puede entrar el presidente sin la anuencia del narco?, le preguntó la periodista.

“Por supuesto”, sentenció.

Por incitar a la violencia INE ordenó a Morena retirar sus promocionales de “traidores a México”

Por incurrir en la calumnia en perjuicio de los partidos de oposición, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este jueves al partido Morena retirar dos de sus promocionales difundidos en radio y televisión.

La Comisión concluyó que dichos materiales denominados “Traidores V2″ (tv) y “Morena Energía” (radio), donde pronuncian la frase “traidores a México” en referencia a las y los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí ponen en riesgo la seguridad personal y patrimonial de las personas aludidas además de que podrían generar confusión, odio y rencor hacia ellos.

Cabe mencionar que fueron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes presentaron la queja y solicitaron las medidas cautelares.

Y es que el organismo autónomo explicó que si bien esta frase no se encuentra tipificada como delito, la misma puede ser equiparable, en sede cautelar, al delito de “traición a la patria”, previsto en el Artículo 123 del Código Penal Federal.

También consideró que las expresiones denunciadas no están amparadas en la libertad de expresión, pues no versan sobre un debate o confrontación ideológica, técnica o sobre aspectos jurídicos en torno a la viabilidad o no de cierta propuesta legislativa.

Por el contrario, una visión preliminar de la propaganda en favor de la guerra y/o apología del odio que puede constituir incitación a la violencia o cualquier otra acción ilegal en contra de una persona o grupo de personas.

El colegiado sostuvo que se trata de la continuidad de una campaña orquestada por Morena que fue calificada, desde una perspectiva preliminar, como ilegal por la Comisión en los acuerdos ACQyD-INE-94/2022 y ACQyD-INE-97/2022, mismos que fueron confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante sentencia recaída en el expediente SUP-REP-257/2022 y SUP-REP-262/2022,

El proyecto se aprobó por unanimidad de votos de los consejeros Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Corte invalidó reclamo del INE por perder tiempos en radio y televisión

Con una votación unánime el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la validez del Acuerdo que devuelve a concesionarios de radio y televisión los tiempos que pagaban como impuesto y rechazó la controversia del INE en la que reclamó perder espacios para la difusión de campañas.

En su resolución el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que la medida no afecta los tiempos y los espacios con los que cuenta la autoridad electoral.

“El proyecto también desestima el argumento del Instituto actor, en cuanto a que se vulnera el derecho a la información y libertad de expresión en perjuicio de la ciudadanía, pues se estima que el INE en todo momento mantiene la facultad de distribuir el porcentaje de tiempo con que cuenta, a efecto de garantizar el espacio a los partido políticos y la difusión correspondiente a la ciudadanía”.

El INE promovió la controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, solicitando la invalidez del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 23 de abril de 2020.

Detecta el INE que espectaculares de Revocación de Mandato fueron pagados por prestanombres

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que al menos 401 espectaculares que se utilizaron para promover la consulta de Revocación de Mandato se adquirieron mediante operaciones con terceros o prestanombres.

Jaime Rivera, consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que durante la elaboración de un informe, el cual aún sigue en desarrollo y por ello no es vinculante, se detectó que los contratantes de los espectaculares recibieron depósitos en efectivo y transferencias del extranjero, sin embargo, no se tiene registro del nombre completo de quienes solventaron los gastos.

El órgano electoral señaló que se trató de 36 proveedores y un grupo de 42 ciudadanos que recibieron millones de pesos para la instalación de los espectaculares que promovían la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la veda de la Revocación de Mandato.

Los 36 proveedores realizaron operaciones con 45 contratantes por 5 millones 221 mil 281 pesos, mientras que las contrataciones están concentradas en un grupo de 42 ciudadanos que pagaron 401 espectaculares por 3 millones 965 mil 853 pesos.

De acuerdo con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sólo 16 proveedores circularizados proporcionaron las facturas relacionadas con 29 contratantes que integran un importe de 941 mil 561 pesos.

Tras haber detectado dichos datos, el Instituto solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todo tipo de información relacionada con los proveedores, pero nada acerca de los ciudadanos que contrataron los espectaculares. Por su parte, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) aún no da respuesta al hacer público la realización del informe.

Además, el órgano electoral resaltó una posible intervención del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el proceso de recolección de firmas para que se llevará a cabo la consulta con la que la ciudadanía decidió que López Obrador mantuviera el cargo de Jefe del Ejecutivo.

Se trató de 142 personas que se registraron como auxiliares para conseguir las firmas, las cuales fueron contratadas por Morena por un total de 5 millones 148 mil 838 pesos. Una práctica similar llevó a cabo el Partido del Trabajo (PT), quien ha figurado como un aliado del partido guinda, quien pagó un millón 419 mil 881 pesos a 57 personas que realizaron la misma labor.

Tras haber revelado el informe, Jaime Rivera mencionó que en este se muestran “los resultados de observación, monitoreo y, en su caso solicitudes, emplazamientos de información para establecer los hechos”.

En ese sentido, añadió que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes declararon concluido el preso de Revocación de Mandato al detectar que no es vinculante, pero se ordenó que se terminaran los procesos para investigar si existieron hechos que pudieran constituir infracciones a la Ley.

Por su parte, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se dijo seguro de que todos los partidos se apegaron a la Ley, por lo que no será necesario que hagan imposiciones de diversas sanciones en los términos que marca la Constitución.

En tanto, el consejero Ciro Murayama criticó que “estos ejercicios democráticos sirvan para abrir la puerta al dinero opaco en la política porque los partidos tienen una serie de responsabilidades de rendición de cuentas que no tienen los concesionarios de empresas de espectaculares, ni las asociaciones civiles que se constituyen para impulsar estas actividades”.

Cabe mencionar que durante el mes de febrero del presente año el TEPJF ratificó una multa a la organización civil Que siga la democracia, quien se encargó de impulsar el voto a favor del tabasqueño en la consulta.

Un juez federal suspende las obras del tramo 5 del Tren Maya

La organización “Defendiendo el Derecho a Un Medio Ambiente Sano (DMAS)” indicó que un juez del Juzgado Primero de Yucatán concedió la suspensión al reconocer que la construcción no cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental; mismo que tenía que estar listo antes de haber iniciado la obra.

Asimismo, la organización detalla que el juez estableció que “se concede a DMAS A.C. la suspensión definitiva para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 del proyecto Tren Maya».

Es decir, que con esto se prohíbe «la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno; o cualquier otra actividad que implique su ejecución material».

Según DMAS, el juez reconoció el peligro inminente de que se produzca un daño irreversible al continuar con las obras; al igual que reconoció el interés legítimo de la organización de proteger los ecosistemas.

Vicente Fox arremete en contra de AMLO

A través de redes sociales el expresidente de México, Vicente Fox, arremetió en contra de Andrés Manuel LÓPEZ Obrador por su postura de no ir a la Cumbre de las Américas, debido a que no invitaron a sus amigos dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

A través de Twitter Fox indicó que AMLO es “un ma… imprescindible”, luego de que Obrador anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas y en su lugar enviará a Marcelo Ebrard.

«Cumbre de las Américas: AMLO confirma asistencia de Ebrard si no se invita a todos los países Ma…!! Imprescindible!! “Líder de los oscuros de los destructores!!».

Ricardo Anaya pide a la oposición unirse: “Sí podemos ganarle a Morena en 2024”

Estamos a casi dos años de que los mexicanos vuelvan a salir a las urnas para emitir su voto y elegir a un nuevo presidente. Por ello, el excandidato Ricardo Anaya pide a la oposición unirse: «sí podemos ganarle a Morena en 2024″, asegura.

Dejando de lado la ideología, para Anaya no hay ningún impedimento para que partidos como el PAN, PRI y PRD ganen la contienda.

Desde su video semanal en redes sociales, Ricardo Anaya asegura tener la clave para poder derrotar a los morenistas en el siguiente ejercicio electoral.

Desde su punto de vista, hay que atacar a la 4T desde la izquierda y la derecha. Es decir, poner orden en todo el país y combatir al crimen organizado.

Lo anterior, haciendo alusión a la «estrategia» de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador de «abrazos, no balazos».

«Rebasar por la derecha es también dar todas las facilidades a la inversión, invertir en infraestructura, generar empleos bien pagados», complementó.

Mientras, por otra parte, ganar por la izquierda significaría reconocer la desigualdad que existe en todo México. Motivo por el cual retomó su concepto del Ingreso Básico Universal, para intentar erradicar la pobreza.

¿Es “El narco” encargado de “cuidar” al presidente?

Ricardo Alemán

La interrogante anterior es resultado de uno de los más peligrosos y reveladores escándalos en el primer círculo del presidente mexicano en los 42 meses de gestión.

Nos referimos a la confirmación de que el crimen organizado fue el responsable de “cuidar” al presidente mexicano en su más reciente visita al mayor refugio criminal que existe en México; el llamado “Triángulo Dorado”, que se localiza en la convergencia entre los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Y es que durante la gira presidencial se detectaron retenes de crimen organizado desplegados en la ruta que lleva al “Triángulo Dorado” –y en donde no hubo retenes de militares verdaderos–, lo que prendió todos los focos de alarma sobre la seguridad del presidente y sus vínculos cada días más evidentes con las mafias criminales.

Peor aún, luego del primer escándalo –al descubrir los retenes disfrazados de militares durante la gira presidencial–, López Obrador intentó minimizar el hecho y dijo que no había pasado nada, luego de señalar que en realidad se había tratado de una confusión.

Entonces el escándalo se hizo mayor y apareció la obligada cascada de preguntas.

¿Quién cuida al presidente?

¿En realidad cuál fue el verdadero motivo de la visita de López Obrador al refugio de “El Chapo”, a ocho días de la elección en seis estados, Durango entre ellos?; ¿De verdad le interesa tanto al presidente supervisar el avance de dos carreteras que comunican al “Triángulo Dorado?; ¿No será que acudió a supervisar el operativo criminal para la elección del 5 de junio?; ¿Por qué aparecieron retenes de sicarios, que conocían perfectamente la agenda presidencial y por qué la ausencia de militares verdaderos?; ¿López tiene escolta del crimen organizado?; ¿Por qué en su más reciente gira al “Triángulo Durado” el Cártel de “El Chapo” estableció retenes de presuntos militares para cuidar al presidente?; ¿Y por qué no se desplegaron militares verdaderos para cuidar al mandatario? ¿Por qué el gobierno de México permite retenes de supuestos militares, cuando la Constitución sólo les otorga el monopolio de la fuerza y de las armas a militares, marinos y guardias nacionales? ¿Quién es el vínculo entre Palacio y los criminales organizados que operan en el “Triángulo Dorado”?; ¿En manos de quien está el presidente mexicano?; ¿Está en manos de las mafias del crimen organizado?

El gobierno federal, sus instituciones y los Tres Poderes deben responder esas y muchas otras interrogantes que surgieron del más reciente escándalo en torno a la seguridad del presidente.

Y es que –como ya se dijo–, el pasado viernes, reporteros, fotógrafos y camarógrafos asignados a la gira presidencial por el “Triángulo Dorado” fueron interceptados por un comando de presuntos militares –en la carretera Badiraguato-Parral–, cuando acudían al evento que encabezaría López Obrador en la llamada “casa grande” del narcotráfico.

Los hombres armados –quienes vestían ropa militar y portaban armas de uso exclusivo del ejército–, le marcaron el alto al vehículo de reporteros, los interrogaron sobre su objetivo y si portaban armas y luego de una revisión los dejaron seguir su camino.

Según la narración de los propios reporteros, se trataba de un retén del crimen organizado, presuntamente del Cártel de “El Chapo”, que tiene su asiento precisamente en esa región del país.

Por eso volvemos a las preguntas. ¿Quién cuida al presidente; en manos de quien está el mandatario mexicano; estará en manos del crimen organizado? Se los dije.

Confirma el Tepjf amonestación del INE contra Sheinbaum por la promoción de la Reforma Eléctrica

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la amonestación pública que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, por promover la Reforma Eléctrica.

Durante la sesión de este 1° de junio, las y los magistrados calificaron como “infundados” los agravios que presentó la mandataria local y el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, puesto que no respondieron a los cuestionamientos que lanzó el INE respecto a su participación en el evento que se desarrolló en el Movimiento a la Revolución el pasado 6 de abril.

“El requerimiento persigue el fin legítimo de lograr una investigación exhaustiva y su omisión entorpece la administración de justicia pronta y expedita. Además, los recurrentes están obligados a cooperar con la investigación al tratarse de datos vinculados a su función”

Conviene recordar que el INE, mediante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, impuso la amonestación a ambos funcionarios de la Cuarta Transformación por no detallar los requerimientos sobre la organización y participación en el acto.

No obstante, la amonestación pública no fue la única medida que recibieron los morenistas, puesto que el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó a Sheinbaum y a 17 funcionarios más la eliminación de 49 publicaciones en redes sociales, acerca del evento en el Monumento a la Revolución, organizado para promover la Reforma Eléctrica. La solicitud del instituto deberá ser resuelta en un plazo máximo de tres horas después de la notificación.

De acuerdo con el comunicado, mediante la tutela preventiva se ordenó a Claudia Sheinbaum y a 17 personas más ajustar sus actos y conductas a los parámetros constitucionales. Además, reiteran la prohibición de difundir mensajes de apoyo al presidente de México y a la Consulta de Revocación de Mandato, mismos que pueden influir en la opinión de la gente.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com