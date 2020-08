AMLO se equivoca y atribuye a Vicente Guerrero “Sentimientos de la Nación”

El presidente Andrés Manuel López Obrador confundió a José María Morelos y Pavón, quien escribió los “Sentimientos de la Nación”, con Vicente Guerrero.

En su conferencia de prensa, en la Octava Región Militar de Acapulco, López Obrador señaló que un buen gobernante, en cualquier lugar del mundo, tiene que tener como objetivo principal servir al pueblo.

“Ser, como lo mencionaba Guerrero, siervo de la nación. Acuérdense que aquí en Chilpancingo se dieron a conocer los Sentimientos de la Nación, y ese documento es un catecismo de política social, breve, claro y profundo. Lo dictó Vicente Guerrero a Andrés Quintana Roo”, señaló el presidente, quien es un apasionado de la historia de México.

El presidente recordó el pasaje histórico: “Le decía: ‘Usted, señor abogado, sé que es un hombre de letras, ponga ahí que se modere la indigencia y la opulencia -y Quintana Roo escribía- pero póngalo bien, porque usted sabe escribir, ponga usted que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado’. Le decía Quintana Roo: ‘Pero qué le tengo que agregar si está muy claro’.

“Imagínense, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. Antes, como ahora, había muchas minas y el barretero era el que trabajaba en la mina, el peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado”, señaló.

Señaló que otra cosa que no podrían los economistas decir con tanta claridad y de manera breve es que “‘se eleve el salario del peón, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte’. Ese era Morelos, siervo de la nación”.

Es importante aclarar que la carta escrita por José María Morelos y Pavón fue el primer movimiento en contra de una monarquía en la historia del mundo y ese es otro dato que los que fuimos a la universidad y que estuvimos en clases, que no nos las volábamos, pues se nos quedó muy grabado entonces hay que entender que la carta que se escribió en el Fuerte de Loreto, en Acapulco, fue el primer movimiento que inicio el derrocamiento de la monarquía que ya en ese entonces estaban los españoles ejerciendo su poder en México.

Al parecer al presidente Andrés López Obrador resbaló, se le fue el avión, le voló la paloma y confundió a Vicente Guerrero con José María Morelos y Pavón en Acapulco, donde desayuno en un buque de la Semar, fue cuestionado por el perfil que debe tener el próximo gobernador y dijo que considera que cualquiera que llegue al cargo deberá actuar como “Siervo de la nación” y puso como ejemplo a Guerrero, el presidente que estuvo acompañado en el acto por su esposa Beatriz Gutiérrez, historiadora, fue más allá y sostuvo que este fue quien dictó la carta de “Sentimientos de la Nación” a pesar de que había sido José María Morelos y Pavón desde el fuerte de Loreto y luego la barrida que declaró que tampoco saludo a la mamá de “El Chapo”, estos detalles son “focos rojos” que marcan una amnesia.

Y a propósito de eso, se hace necesario pedir e incluir que en lo sucesivo, los interesados políticos sea a nivel de presidente municipal, de gobernador y de regidora o regidor, deberían de pasar por el mismo procedimiento que les hacen a los pilotos aviadores, en el cual les hacen un sinnúmero de pruebas que conlleven a determinar si están física y psicológicamente aptos para desempeñar sus funciones, y en el caso de la política es más necesario ya que la delicada función en la toma de decisiones y procedimientos afectan a los “incautos” que votaron por los que “se creían cautos”.

El desempeño y la calificación de todos estos “resbalones”, lo ubican en una situación de “tela de juicio” por la clara incapacidad y mediocridad de estos funcionarios, es por ello que ya que se van a llevar a cabo programas educacionales vía la televisión, sugerimos que estos personajes aprovechen la oportunidad de tomar esas clases para adquirir el conocimiento necesario y que así puedan ser calificados como gentes académicamente cualificados.

La realidad de su trayectoria en la política

López ha militado en los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como en el llamado Frente Democrático Nacional (FDN), una coalición de fuerzas de izquierda y disidentes priistas y finalmente en Morena.

Consideramos que si se está investigando a los ex presidentes, pues sería conveniente que también se investigara a este señor para que se aclare cómo es posible que un señor que perdiera dos veces la candidatura a la presidencia hubiera tenido dinero para financiarse por más de 14 años para estar haciendo campaña permanente por el interior de la República Mexicana.

Si realmente queremos saber la realidad de todos los abusos, tráfico de influencias y compromisos que adquieren los políticos, la fiscalía debería de analizar a fondo de dónde vinieron todos esos recursos.

¿De qué vivía y cómo se financiaba López Obrador? cuando presentó su declaración #3de3 (en 2015) reveló que no tenía inmuebles a su nombre, ni automóvil o siquiera una cuenta de ahorro o seguro médico, a diferencia de lo que había declarado cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que en 2000 y 2004 en sus declaraciones anuales aseguró poseer 5 inmuebles (uno de ellos es un departamento que compró al contado en 2002 en la Ciudad de México) y al menos 2 cuentas bancarias, además de algunos automóviles y en ese entonces no dio información acerca de su esposa.

Es importante que todos los incautos que votaron por él tengan clara la trayectoria que ha tenido este señor ya que debe también buscarse la raíz de todas sus relaciones para ver si existe relación con cárteles beligerantes.

Porque también debemos recordar lo que provocó y que dejó una marcada y negativa huella en su expediente cuando se llevaron a cabo las consignaciones y la apertura de la averiguación previa número AP/28/96, que se encuentran en los archivos de la delegación de la PGR en Tabasco, producto de una denuncia penal presentada por Petróleos Mexicanos, debido a las acciones de protesta, marchas, plantones, cierres carreteros y, sobre todo, por el bloqueo de los pozos petroleros El Castaño, ubicado en el municipio de Cárdenas; Zen, de Nacajuca; Centla y Escuintle 2001, entre otros.

El entonces director general de Pemex, Adrián Lajous Vargas, aseguró que por cada día que los perredistas encabezados por López Obrador mantenían bloqueados los pozos petroleros, se registraban pérdidas por 5.4 millones de pesos. La resistencia civil de López Obrador duró 12 días y provocó pérdidas superiores a los 63 millones de pesos.

Reflexiones

Dentro de las cosas que en este momento están siendo patéticas está ahora que ya México, un país que teniendo una sobrada reserva de petróleo, ahora este en una situación muy similar a la de Venezuela, ya que ahora también está importando petróleo y gasolina para poder mantener el consumo interno del país de algo que es vital.

Negras tormentas en Turismo

La pérdida de 5 millones de empleos en el sector turismo, la cantidad de errores que han cometido los que ahora “operan” esa secretaria, demuestran que cuando vino la selección de “ministros y asesores” se buscó a las gentes que tuvieran el mismo nivel educacional cultural y que si lo ponemos en números sería 10 ceros a la izquierda y ya que no tienen dignidad ni voluntad más que para decir idioteces, será mejor nombrar personas con experiencia y capacidad en todos los sentidos, que estén dispuestos a hacer recomendaciones constructivas y positivas en todos los casos y asignarles el salario que estos tienen.

El karma, la ley de causa y efecto

En el caso de la salud, día con día estamos viendo cómo crece la cantidad de gentes que ha fallecido a causas del coronavirus, por la falta de medidas preventivas.

El alarmante contagio de Covid en menores de 2 a 10 años ha dado un vuelco. De 103 fallecimientos en Chiapas, 108 en Campeche, 159 en Q. Roo, 345 en Yucatán y 626 en Tabasco.

En Quintana Roo aumentaron un 50% de diagnósticos positivos con pacientes de menos de 17 años y menores hasta de 5 años.

El nivel de propagación del virus sigue en aumento y se estima que pueda llegar a 750 mil los que fallezcan de este mal y el archivo “karmático”, (Karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas), que estos personajes están sumando cobrará cada uno de sus errores en muy, pero muy poco tiempo.

Siempre habrá quien lucre con la necesidad ajena

La exigencia a las empresas por aplicar estudios de Covid-19 a sus trabajadores para reanudar actividades ha activado en el país un negocio anómalo, por la comercialización masiva de pruebas, en especial rápidas, cuyo origen y manejo se desconoce, pruebas que ofrecen sin certeza de eficacia e inocuidad.

Un medio impreso publicó una nota en la cual menciona que estos dicen: “tenemos intermediarios, las traemos de laboratorios franceses, italianos, chinos y rusos. Somos representantes de empresas europeas o asiáticas.

En México, se carece de lineamientos para regular la comercialización de productos específicos como las pruebas de Covid. Su venta no se limita a agentes autorizados como médicos, hospitales y laboratorios.

Hasta el momento, la Cofepris ha autorizado 16 pruebas serológicas fabricadas por 17 distintos laboratorios en el extranjero.

Sería bueno revisar el pago de los cientos de miles de millones de pesos que se han “ocupado” para la compra de medicinas tanto a China cómo a otros países, ya que al parecer muchas no reúnen la calidad necesaria, de no hacerse público la relación de estos gastos se puede pensar que es muy factible que exista el “moche” ya que este señor dice que no tiene propiedades, entonces de donde adquirió los departamentos que ahora están a nombre de sus hijos y cómo es posible que un país como México acepte que este señor viva en un palacio cuando en sus promesas de campaña dijo que viviría en su departamento y que no iba a tener a nadie para que lo cuidaría ¿Ya se le olvidó?

O será que quieren usar el dinero que están robando a muchas instituciones con el objetivo de comprar votos, que recuerden que los votos no se compran se ganan con hechos, y hasta ahora solo han dejado ira y odio con este tipo de acciones en el pueblo y para muestra está el final de Mussolini, cuando la turba lo atrapó y además de ataparlo lo colgaron de un poste con su amante.

Ese tipo de acciones es la justicia que el pueblo está ejerciendo y ejercerá contra todos los delincuentes y secuestradores tal como ya está pasando a lo largo y a lo ancho del país, ya que eso establece la hermandad que existe entre los cuerpos de policía y los delincuentes.

La justicia tiene que ser imparcial y ciega y en este país nadie es inocente hasta que no demuestre su inocencia, así es que los señores que están de jueces en el sistema legislativo sería bueno que utilizaran los recursos, que gastan pagando salarios altísimos a muchos fiscales, para que se inicien las investigaciones para que salga la verdad ya que está siempre será la base de las relaciones en lo económico, en lo social pero lo más importante en lo político.

Al parecer no habrá presupuesto para la compra de medicamentos

A un mes para que se lleve a cabo el sorteo del avión presidencial mexicano, solo se ha vendido un tercio de los boletos, es decir se han vendido poco más de 2 millones de cachitos (billetes), que equivale al 33.73%.

En el sorteo del 15 de septiembre, se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno para un total de 2.000 millones de pesos.

La venta del avión presidencial es una de las principales promesas del presidente, quien en el sexenio pasado había denunciado como un lujo excesivo el uso de la aeronave.

Y es que en diversas ocasiones el presidente ha asegurado tener el apoyo de la mayoría de los mexicanos, pero simplemente los resultados que se están viendo en estos momentos reflejan cómo es que va cayendo la credibilidad en el presente gobierno.

Los factores de este resultado son la falta de apoyo y la crisis económica que se vive en el país, misma que especialistas en materia económica aseguran que se ha agravado, entre otras causas, con la pandemia de coronavirus.

Lo único lamentable en caso de no vender los boletos de esta rifa, será que no se conseguirán los recursos necesarios para la compra de medicamentos, ni de ventiladores que son tan necesarios en estos momentos de pandemia.

Este es un fracaso más a la necedad y terquedad de estos espíritus malignos.

Carta dirigida a mis estimados lectores. (Cualquier parecido, no es coincidencia) Carlos Alazraki

La política, ¡muy relajada!, preparando la comedia del año “Somos Novios”, protagonizada por Alejandro Gertz y Emilio Lozoya, con actuación especial de Peña Nieto.

Mis muy Estimados Lectores: Llegó el verano. Terminan nuestras vacaciones.

Seguimos reunidos con la familia y los amigos a través de Zoom.

La política, ¡muy relajada! preparando la comedia del año “Somos Novios” protagonizada por Alejandro Gertz y Emilio Lozoya y con actuaciones especiales de Peña Nieto y Luis Videgaray, cuya premier será el 2 de septiembre después del ansiado y esperado 14avo informe de nuestro muy querido presidente López Obrador.

Es por esta razón mis queridos lectores, que he decidido compartir con ustedes en esta Carta Semanal, una serie de pensamientos de gentes muy sabias.

Algunos de estos pensamientos no son muy atractivos, pero sí muy certeros.

¿Están listos?

Iniciemos pues…

Comencemos con el NEFASTÍSIMO ASESINO Joseph Goebels:

“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son CULPA de nuestros opositores y hacer que a nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento”.

Continuemos con 3 pensamientos muy amables del inmortal Abraham Lincoln:

1.- “Nadie tiene la memoria suficiente, para mentir siempre con éxito”.

2.- “Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es NO DESPEGAR SUS LABIOS”.

3.- “El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer”.

Ahora, les presento dos pensamientos del extraordinario líder Winston Churchill:

1.- “Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y NO QUIERE cambiar de tema”.

2.- “El problema de nuestra época consiste en que los hombres NO QUIEREN ser útiles sino IMPORTANTES”.

Sigamos con 4 grandes frases del genio de Platón:

1.- “El sabio querrá estar siempre con quien sea MEJOR QUE ÉL”.

2.- “La ignorancia es la semilla de TODO MAL”.

3.- “La tiranía surge de forma natural A PARTIR de la DEMOCRACIA”.

4.-“El hombre embrutecido por la superstición, es el más despreciable”.

Es el turno de mexicanas y mexicanos ilustres:

“No estudio para saber más sino para ignorar MENOS”. Sor Juana Inés de la Cruz.

“La Libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”. Premio Nobel Octavio Paz.

“El indulto es para los criminales, NO para los DEFENSORES DE LA PATRIA”. Miguel Hidalgo.

“Aquel que no espera vencer, ya está vencido”. Benito Juárez.

“Sufragio Efectivo NO REELECCIÓN”. Francisco I. Madero.

“No hay nada tan vacío como un cerebro lleno de sí mismo “. Ignacio Altamirano.

Si les parece, vayamos ahora con mexicanos ilustres en este siglo:

“Las muertes del Covid-19 llegarán máximo a 2000”. Ilustrísimo Dr. López Gatell.

“Los que fallecieron del Covid-19 fue por la comida chatarra y por tomar refresco”. Otra vez López Gatell.

Hace 4 meses: “Les juro por esta, que ahora sí, ya llegamos al máximo de la curva de la pandemia.” López Gatell.

“NO usaremos la fuerza para reprimir”. Alfonso Durazo. Secretario de SEGURIDAD Y PROTECCION Civil.

Hace 4 meses: “Hay que abrazarse. No pasa nada.” Presidente López Obrador.

Antier: “Todo mi gobierno DEBE de guardar un minuto de silencio por los muertos del coronavirus”. Otro López.

Pero esta vez, Obrador.

“Yo creo que ha resistido nuestra economía”. Ya saben quién.

Hace 16 meses:

“No tengo derecho a fallar”. Él mismo...

Estimados Lectores:

Les deseo de todo corazón, que estas joyas que les presente, les permita enriquecer su corazón.

Y para terminar, les dejo una gran frase mexicana sin autor:

“No renuncies a tus sueños. ¡Sigue durmiendo!”

eluniversal@alazraki.com.mx

Casa Sativa, fusión de Alta Cocina de México y de Colombia

Ubicado en el corazón de Cancún, Casa Sativa es un restaurante de ambiente familiar y acogedor que te hará sentir como en casa. Una nueva propuesta gastronómica, con un concepto vintage-oriental.

Es un restaurante “pet friendly”, que permite a los comensales degustar, en la terraza de la entrada, deliciosos platillos y bebidas en compañía de su mascota.

Casa Sativa, ofrece un confortable ambiente climatizado donde podrá saborear los platillos gourmet, colombianos y mexicanos que ofrece, además de un nuevo menú de mariscos; acompañados de los más de 16 cocteles creados por el mixólogo de casa.

El lugar cuenta con área de fumadores ubicada en la segunda terraza en la parte posterior.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administración@elmexicanito.org.mx

Personalidades en Política

Cumplimos 45 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

personalidadesenpolitica2013@yahoo.com.mx

ppjaofa2013@yahoo.com.mx

Porque no organizamos Fiestas…… hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com