AMLO tilda a opositores de agentes extranjeros y traidores (Mark Stevenson)

Los analistas afirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a parecerse más al primer ministro húngaro, el derechista Viktor Orban, que llama agente extranjero a cualquiera que se le oponga.

El tema llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando López Obrador trató de eludir las impugnaciones judiciales a uno de sus proyectos favoritos, al declarar la construcción de un tren turístico un tema de “seguridad nacional”, sin explicar por qué un proyecto turístico justificaba esa declaratoria.

El lunes, el presidente dijo que se trataba de un caso de intervención extranjera de ambientalistas pagados por el gobierno de Estados Unidos, un señalamiento cautivador en un país que ha sido invadido varias veces. “Llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país seudo-ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos”, aseguró López Obrador. “Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero”, añadió.

El activista Pepe Urbina presentó una de las impugnaciones judiciales que paralizaron el llamado Tren Maya, que se abre camino a través de la selva de la península mexicana de Yucatán. El proyecto amenaza muchos cenotes, que son cavidades de agua dulce típicas de Yucatán, donde se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América del Norte. “Se nos está difamando con esta afirmación de que trabajamos para el gobierno de Estados Unidos”, afirmó Urbina, quien se gana la vida como buzo profesional y niega haber recibido fondos del vecino país del norte. “Es absurdo”, aseguró.

El Tren Maya planea un recorrido de 1.500 kilómetros (950 millas) a través de la península de Yucatán, conectando balnearios y sitios arqueológicos. López Obrador lo ha eximido de las declaraciones de impacto ambiental, pero un juez no estuvo de acuerdo y congeló las obras en un tramo de 60 kilómetros (36 millas) de vías entre Cancún y Tulum.

Antonella Vázquez, una abogada que se hizo cargo de las apelaciones de forma voluntaria, también negó haber recibido financiación del gobierno de Estados Unidos.

“Es una pena que descalifiquen, nada más para insistir con una seguridad nacional que no aplica a un tren de turismo”, afirmó Vázquez, quien recalcó que el juez de la causa se negó el lunes a cancelar la suspensión, a pesar de que el gobierno ha comenzado a ignorarla.

Hay mensajes en redes sociales que dicen “que soy una corrupta o que me financia alguien más o que no quiero a mi patria ¡y no! Nosotros no hacemos nada más que pedir el respeto a algo que está en la ley”.

El fin de semana, López Obrador usó un lenguaje similar para atacar a cualquiera, ambientalistas o empresarios, que se opusiera a su plan de dar preferencia en la compra de electricidad a las centrales gubernamentales a pesar de que tienen tecnologías antiguas y sucias, al generar energía con la quema de diésel y carbón, sobre las plantas privadas a gas, eólicas y solares.

Las acciones de López Obrador en materia de energía eléctrica llevaron a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a presentar una denuncia contra México en virtud del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (por su acrónimo en español T-MEC), que prohíbe discriminar a las empresas extranjeras.

Ellos “están defendiendo a las empresas petroleras, a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria”, afirmó López Obrador sobre la oposición interna a sus planes para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El analista mexicano de temas de seguridad Alejandro Hope opinó que los comentarios de López Obrador suenan más como los de figuras autoritarias europeas. “Esto es como Victor Orban, como Putin”, afirmó Hope en alusión al primer ministro húngaro y al presidente ruso, Vladimir Putin.

Bajo la óptica del presidente mexicano, “los movimientos sociales, los organismos gubernamentales son sospechosos por definición. Y si tienen algún tipo, si están conectados con algún tipo de red internacional, más aún”, agregó Hope.

“Lo que sigue es empezar a criminalizar la oposición ¿no? Traicionar a la patria es un delito en el Código Penal”, recordó. “No creo que esté todavía allí, pero están ahí planteando, digamos, lo está poniendo en la mesa”.

Ivonne Acuña Murillo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, dijo que López Obrador puede sentirse justificado al pensar que una oposición débil y desorganizada en México puede, en algunos casos, estar buscando ganar puntos en el extranjero que no puede obtener en casa, donde el presidente sigue siendo muy popular. La oposición parece estar de acuerdo en poco más que en su odio por López Obrador.

“Si lo vemos de manera fragmentada, sí podemos pensar que el presidente exagera o que en algunos casos no tendría razón”, afirmó Acuña Murillo. “Pero el punto es que hay un contexto”, en el que algunas personas han tomado “una serie de pasos, de medidas, que se ha buscado tomar para impedir a como dé lugar la Cuarta Transformación, hacer fracasar al presidente en sus proyectos principales”, añadió. La Cuarta Transformación es el nombre que usa López Obrador para su proyecto de gobierno. “Desde mi punto de vista hay una oposición férrea que no acepta ni un solo acierto, ni uno, y eso pues hace difícil también para el presidente trabajar con ellos”. Entonces, “también el presidente se atrinchera ¿no? En función de ataques continuos, continuos, y eso pudiera después de pronto nublar su visión”.

Es probable que el nivel de retórica de López Obrador se haya vuelto más frenético en virtud de que le quedan dos años de su mandato de seis y con el tiempo agotándose para terminar sus grandes proyectos: el tren turístico, las refinerías de petróleo y varios aeropuertos.

Ciertamente, el presidente mexicano pareció trazar la línea el domingo sobre la disputa de energía eléctrica en términos marcadamente nacionalistas. “Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás”, sostuvo López Obrador sobre la disputa eléctrica, que podría derivar en sanciones comerciales de Estados Unidos. “México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero, y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún gobierno del exterior”.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Ángeles Times en Español.

Acciona sale del Tren Maya y su consorcio podrá recibir una millonaria indemnización (El Economista)

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha rescindido el contrato firmado con la española Acciona por 850 millones de euros para construir uno de los tramos que conformarán la nueva línea del Tren Maya.

Según la prensa, las negociaciones entre ambas partes apuntan a una indemnización para el consorcio, en el que también está Grupo México, de hasta 5,300 millones de pesos (unos 250 millones de euros), lo que representaría en torno al 30% del importe de la licitación. Consultada por Europa Press, Acciona rechazó hacer comentarios al respecto.

Con esta rescisión del contrato, no achacable a las empresas, Acciona sale de un proyecto polémico por el cual ya ha recibido una demanda de una asociación civil, que denunciaba al consorcio por comenzar las obras sin permisos ambientales.

Se reclaman daños por valor de 1,200 millones de euros. Las empresas empezaron en febrero las obras, pero un juez paralizó la construcción ante varios recursos presentados contra el proyecto por el impacto ambiental que supondrá, en concreto por la devastación de la selva por la que discurrirá este tramo.

Pese a la suspensión, esta semana se retomaron las obras después de que el Gobierno haya esgrimido que se trata de un proyecto de seguridad nacional, confiando ahora las obras a ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la empresa mexicana ICA y a la portuguesa Mota Engil.

Desde Greenpeace denuncian esta reanudación de las obras cuando el proyecto aún no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental, que es necesaria, como lo indica la ley, para poder llevar a cabo cualquier obra o proyecto de infraestructura, además de que la suspensión del juez todavía está activa.

Carta dirigida a Pinocho (alguien ya te ganó de calle) Carlos Alazraki

Mi estimado Pinocho: Cuando el gran escritor italiano Carlo Collodi te creó en 1844, nunca se imaginó que casi doscientos años después, la realidad habría de superar a la literatura.

Si tú o mi tocayo Carlo revivieran este sexenio, seguro se vuelven a morir de una bilis del tamaño del mundo por el coraje que les hubiera dado por no haber mentido con la creatividad que lo hace el mandatario de un país imaginario en Latinoamérica.

País cuyo nombre pudiera comenzar por ejemplo con una M.

En fin, mi querido Pinocho, permíteme darte unos ejemplos de lo que este presidente emanado de la fantasía de unos 31 millones de ciudadanos, prometió el día que tomó protesta como presidente de este país imaginario. El día y el año que tomó protesta, no importa.

Te explico por qué: Porque da exactamente igual.

Pero si quieres ponerle una fecha a su toma de protesta, pongamos más o menos un primero o 25 de diciembre de 2018. A mí en lo particular me gusta mucho el 25 de diciembre porque es Navidad. Ya sabes: la ilusión, la fantasía y la irrealidad.

Bueno, mi querido Pinocho, permíteme platicarte parte de su discurso. Un discurso que fácilmente Santa Claus podría haber escrito.

El presidente de este país ficticio que empieza con una M, nos prometió lo siguiente: "Se mantendrán las Estancias Infantiles"; "Se promoverá la investigación científica"; "Se garantizará la atención médica y medicamentos gratuitos para todos"; "Bajaremos los precios de los combustibles"; "No necesitaremos doctores que vengan a ayudarnos de ninguna parte del mundo. Con nuestros extraordinarios médicos mexicanos, nos damos abasto".

Y de repente, así de la nada, el Presidente hace un alto en su discurso, para contarnos un chiste. Todos dijimos ¡Qué buena onda de cuate!

El Presidente nos dice con una sonrisa de oreja a oreja: "No habrá amiguismos"; "No habrá nepotismo"; “No habrá influyentismo". Y… "¡Acabaremos con la corrupción!"

En ese momento, todo el pueblo se para de sus sillas y muertos de la risa le aplaudieron a rabiar.

Sigamos, dice el presidente: "Compras de gobierno... consolidadas"; "Los contratos serán vigilados por los ciudadanos".

De repente, un señor del público, lo vuelve a interrumpir!! y le comienza a gritar seguido por el público "¡ Chiste, chiste, chiste¡".

El presidente muy sonriente contesta y le dice al público: "Ok. Ahí les va el último. Pero porfa déjenme acabar". "Ahí les va": "Se acabarán la impunidad y los moches, se venderá el avión, se producirá energía limpia y de menor costo, vamos a impulsar energías renovables como la eólica y solar y sobretodo,… nadie, pero nadie violará la Constitución y habrá un auténtico Estado de Derecho".

En ese momento la risa del público era tan, tan fuerte que el público enloqueció. Solamente el público de las primeras filas logró escuchar que "se ahorrarán 100 mil millones de pesos en el aeropuerto de Santa Lucía" cuando la verdad es que costó 400,000 millones de pesos más.

Minutos después ante el público delirante, nuestro amigo el presidente ficticio cerró su discurso con las siguientes palabras: "Se acabará la guerra y vendrá la paz"; "La Fiscalía General de la República será autónoma y no recibirá consigna"; "El gobierno no censurará a ningún periodista", y por supuesto… “Se respetará la libertad de expresión".

¿Y el público? RIO, RIO Y RIO. ¿Y el PERIODISMO? LLORO, LLORO Y LLORO.

[email protected]

Estamos totalmente de acuerdo con la carta del señor Alazraki, porque realmente quien invento la farándula de pinocho nunca se imaginó que iba a haber un “mega-super-pinocho”, un hombre que ha dicho 83 mil mentiras en los 4 años de sexenio.

¿Podría usted estimado lector, adivinar quién es?…

Pemex pide a Moody’s analizar su calificación, debido a una alza de producción y utilidades

Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó los resultados alcanzados durante el primer semestre de 2022, en el que la producción de hidrocarburos mantuvo su tendencia al alza, al presentar un promedio de un millón 776 mil barriles diarios.

El funcionario presumió que las ganancias de Pemex se dispararon a 131 mil 464 millones de pesos, es decir 6 mil 529 millones de dólares, en el segundo trimestre, un aumento notable superior a los 14 mil 412 millones de pesos registrados en igual periodo de 2021.

Pemex atribuyó su resultado neto a mayores ingresos por la venta de combustibles dentro de México y un aumento de otros ingresos por el reconocimiento de un crédito fiscal del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

La mayor empresa estatal reportó este jueves que su deuda financiera se mantuvo sin cambios en el segundo trimestre, cerrando el periodo en 108 mil 100 millones de dólares.

Con base a estos resultados, Octavio Romero solicitó a la agencia calificadora Moody’s hacer una revisión de la calificación, luego que el pasado 11 de julio la rebajó a “B1″ desde “Ba3″, aunque mejoró su perspectiva a “estable” desde “negativa”.

Al destacar el balance positivo que tuvo Pemex en el segundo trimestre del año, Romero Oropeza propuso al analista principal de Moody’s que revise de manera “profesional” los indicadores y las métricas que presentó la petrolera para que constate los resultados de una política pública correcta. “Y que no determine por meras cuestiones ideológicas la inviabilidad de una empresa pública”, indicó.

En el informe de este jueves, el directivo resaltó que la producción de crudo y condensados se elevó un 1.1%, a 1 millón 756 mil barriles por día (bpd), debido a la incorporación de pozos productores de nuevos campos como Quesqui, Itta, Pokche, Teekit, Teca.

Adicionalmente, la producción de gas natural, que México ha visto caer significativamente en los últimos años, se elevó 5.3% en el periodo, a 3 mil 852 millones de pies cúbicos al día (pcd).

Destacó que en el primer semestre, el aprovechamiento de gas aumentó 37.3% respecto al mismo periodo del 2021.

Sobre el procesamiento de crudo en sus refinerías, Pemex sostuvo que se elevó un 19.6%, a 796 mil barriles diarios, gracias a los proyectos de rehabilitación de sus instalaciones. Subrayó que Deer Park, ubicada en Texas, procesó 280 mil.

También destacó que entre abril y junio de 2022 no recibió apoyos de capital para el pago de amortizaciones de deuda, aunque las medidas fiscales del gobierno han tenido el propósito de ayudar a Pemex para aliviar su severa situación financiera.

Moody´s bajó su calificación. El 11 de julio, la agencia calificadora argumentó que “la rebaja de las calificaciones de Pemex fue motivada por la rebaja de la calificación de México, dada la importancia crítica de la solidez financiera del gobierno y el apoyo en la evaluación del perfil crediticio de Pemex a su alto riesgo de liquidez”.

La acción, informó Moody’s, también consideró los altos vencimientos de deuda de Pemex hasta 2024, las expectativas de la calificadora de un flujo de caja libre “negativo continuo” y la necesidad de grandes cantidades de financiamiento externo dadas las “pérdidas persistentes” en el negocio de refinación.

Además, Moody’s argumentó su decisión asegurando que la petrolera estatal mexicana necesita mantener el gasto de capital al menos en los niveles actuales para conservar estables la producción y las reservas. “La acción también tomó en cuenta que el acceso de Pemex a los mercados de capital actualmente es limitado debido a su alto riesgo crediticio intrínseco”, agregó la agencia calificadora.

En 2021 se triplicaron los desplazamientos internos forzados en México: Cmdpdh

La ola de violencia que se generó en 2021 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) causó más de 35 mil homicidios dolosos y en mayo de este año se superaron los 100 mil desaparecidos. Esto ha provocado, a su vez, que miles de personas tengan que abandonar su lugar de residencia para evitar ser víctimas de estos y más delitos.

A esto se le conoce como “Desplazamientos Internos” y se refiere a aquellos individuos, familias o multitudes que, debido a situaciones de violencia generalizada, conflictos armados, inseguridad, violaciones de los derechos humanos, persecuciones o incluso desastres naturales se ven forzadas a dejar sus territorios en busca de salvaguardar su integridad.

En México son diversas las razones por las cuales suceden estos desplazamientos: narcotráfico, conflictos armados, crimen organizado, extorsiones y secuestros, por mencionar algunos factores; en suma, por actos violentos, lo cual impacta a diferentes sectores de la población, aunque ocurren de manera particular en ciertos estados de la República.

A pesar de que en el país el desplazamiento forzado interno se ha registrado desde décadas atrás, no fue sino hasta el 2019 que el Gobierno Federal lo reconoció como un problema público, con el fin de diseñar e implementar estrategias a nivel nacional para frenar esta problemática.

Bajo ese tenor, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, Acnur, presentó su informe Desplazamiento Interno en México junio 2022 con el fin de “visibilizar el contexto actual en México” y mostrar las cifras de 2021. Si bien no hay números oficiales al respecto, ciertas organizaciones de la sociedad civil han recabado información para conocer una aproximación, la dimensión y el impacto de este fenómeno.

Una de ellas es la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), la cual desde 2014 ha monitoreado medios de comunicación para registrar casos de desplazamiento forzado interno derivado de la violencia en México.

Las cifras presentadas a continuación consideran únicamente los desplazamientos que involucran a al menos 5 familias o 20 personas de manera colectiva, por lo que no se contemplan los desplazamientos individuales o aquellos causados por desastres naturales u otras circunstancias.

De acuerdo con el registro de la Cmdpdh, en 2021 hubo cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores. En 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714. El factor principal, según la Comisión, es la violencia generada por grupos del crimen organizado.

Ocho estados son los que concentran el mayor número de casos por este fenómeno: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco.

De enero a junio de 2021, se registraron cerca de 3,387 personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente, en 12 eventos diferentes en seis estados, según la Cmdpdh:

En algunos casos se trata de amenazas directas a defensores de derechos humanos, activistas o periodistas, mientras que otros tantos fue por los enfrentamientos entre células del crimen organizado. Según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al 27 de enero de 2020 se encontraban 22 periodistas o familias de periodistas desplazados internamente: 16 hombres y 6 mujeres.

Para el segundo semestre del año, se repitieron los mismos estados, a excepción de Tamaulipas y Jalisco, los cuales fueron reemplazados por Zacatecas y Chihuahua. Es así que de julio a diciembre de 2021, las cifras se duplicaron casis seis veces, con 19 mil 716 personas desplazadas, según el registro de la Cmdpdh.

Michoacán fue la entidad más afectada debido a la presencia del crimen organizado.

En agosto de 2021, el coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), Luis Dirvin García, dijo que en los 22 refugios ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, de las 2 mil 520 personas que llegaron a estos, el 70% eran mexicanos desplazados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, que abandonaron su lugar de origen por la violencia.

En los primeros tres años del gobierno de AMLO, (de 2019 a 2021) se contabilizaron 46 mil 705 personas desplazadas internamente. Según datos de la Cmdpdh, desde 2006 hasta diciembre del año pasado, el número de desplazamientos internos superaba los 379 mil.

A lo largo de 12 meses, el número de personas refugiadas a nivel mundial aumentó de 20,7 millones en 2020 a 21,3 millones a finales de 2021, según el recuento de la Acnur.

De las recomendaciones emitidas por las organizaciones civiles destaca el acceso a derechos humanos, como la educación, la seguridad, la asistencia y la procuración de justicia, aspectos que en México se encuentran rezagados debido al nivel de impunidad que impera en el país.

Aunque hay poca afluencia de pasajeros en el AIFA, la 4T lo defiende

El 21 de marzo pasado se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en los cuatro meses posteriores el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha volado ni una sola vez desde esta terminal aérea, aun cuando ha realizado más de 30 vuelos durante sus giras de trabajo.

El pasado martes, el mandatario reprochó los obstáculos para el Tren Maya y aseguró que sus adversarios tratan de frenar las grandes obras de su gobierno y aquellas que ya están listas reciben constantes críticas.

También se quejó por los cuestionamientos sobre el AIFA: “Bueno, el aeropuerto no se usa, sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido. Y sí se usa y cada vez se va a usar más”.

Respecto a la afluencia que presenta el aeropuerto Felipe Ángeles, un reportero preguntó a López Obrador si ya estrenó el AIFA.

Por lo que el titular del Ejecutivo respondió: “No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo” y atajó que en esta obra ya terminada por su gobierno ya hay vuelos y que estos se incrementarán cada vez más en los dos años que le restan a su sexenio.

En sus giras hacia Villahermosa, el tabasqueño tuvo oportunidad de trasladarse a través de los vuelos con origen en el AIFA, sin embargo, por razones que atribuyó a su agenda, decidió partir desde el antiguo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Pese a las declaraciones del jefe del gobierno federal, los planes de expansión que tenían las aerolíneas se han visto frustradas debido a la poca afluencia de pasajeros en esta terminal aérea aunado a la degradación a Categoría 2 que sufrió México en materia de seguridad aérea internacional.

Esta semana, Aeroméxico anunció la cancelación de sus vuelos hacia Villahermosa y Cancún a partir del 15 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por la baja demanda de parte de los pasajeros. Estas rutas llegaron a operar incluso con 4 pasajeros y una ocupación promedio, hasta junio, de 23 viajeros por vuelo.

La aerolínea trató de mantener el compromiso establecido con el gobierno federal y anunció que operará rutas desde el AIFA a seis destinos con 56 frecuencias semanales, que representarán un total de 112 llegadas y salidas. Por ese motivo, la compañía buscará expandir su oferta a destinos como Acapulco, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Puerto Vallarta.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), junio fue el mes en que registró menor número de pasajeros de los vuelos que llegaron y salieron del AIFA ya que registró 32 mil 350 viajeros, frente a los 35 mil 129 de mayo, esto significó una caída del 8%.

Por su parte, VivaAerobus tenía previsto iniciar en el segundo semestre del 2022 la operación de cuatro rutas desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin embargo tuvo que postergar el plan justificándose en un supuesto retraso en la entrega de nuevos aviones por parte del fabricante europeo Airbus. Las rutas que no pudieron levantar el vuelo conforme a lo planeado fueron Acapulco, Puerto Escondido, Oaxaca y La Habana, en Cuba.

En cuanto a Volaris, esta no pudo ejecutar su estrategia de volar hacia Los Ángeles, en Estados Unidos, debido a que México no pudo recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea que exige la autoridad de ese país.

Además, otro factor que ha incidido es que las aerolíneas y los pasajeros han encontrado más atractiva la idea de reactivar las operaciones desde el Aeropuerto de Toluca, por lo que la terminal mexiquense poco a poco empieza a captar las operaciones que saldrán del AICM debido a la regulación que ha restringido el número de llegadas y salidas en la Ciudad de México, aunado a los trabajos de reparación en la pista de la Terminal 2.

La 4T pagará mensualmente a Cuba 8.4 millones de pesos por médicos

Tal parece que el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homónimo Miguel Díaz-Canel no para. Debido a ello, muchos consideran que se trata de esclavitud moderna, pues la 4T pagará 8.4 millones de pesos a Cuba al mes por médicos.

Después de traer a 60 expertos de la salud extranjeros, el Gobierno Federal recibió varias críticas, ya que el gremio mexicano pasa por una crisis laboral que se agravará más con la competencia generada por estos doctores.

Por ello, la Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, calificó de tráfico de personas el «negocio» entre ambos gobiernos. Sin dejar de mencionar que ese dinero solo apoyaría la dictadura de la que todos los ciudadanos cubanos quieren salir.

“En Acción Nacional, manifestamos nuestro absoluto desacuerdo por la llegada de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500 a México. Ya que la finalidad de estas misiones es esclavizar y explotar a las personas“, declaró la panista.

Por medio de un comunicado, Gómez del Campo asegura que es una violación directa a los derechos humanos de esos profesionistas. Pues, al estar en un país donde es difícil crear un patrimonio si no eres parte del gobierno, se ven forzados a aceptar esta clase de trabajos.

“Es una burla del gobierno mexicano a los derechos humanos de miles de cubanos que se ven forzados a participar en estas misiones internacionales, en las que sufren debido al control del régimen cubano y son coartados de sus derechos, tales como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión”.

“Además, en el apartado 23 del T-MEC se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. López Obrador a través de estas contrataciones, no solo no elimina estas formas de trabajo, sino que, las promueve, justifica y apoya”, dice el documento.

Y es que, de acuerdo a la política albiazul, estos médicos no han tenido la libertad de negociar nada sobre el trabajo que realizarán en México. Pues solo recibirán un pago para sobrevivir aquí y el resto será entregado cuando regresen a Cuba. “México está siendo cómplice de esta esclavitud y muchas otras violaciones graves a los derechos humanos. López Obrador está convirtiendo a México en un país tratante de personas, en un país explotador”, arremetió.

Aunado a ello, explicó que la Ley General de Salud exige que todos los médicos que firmen una receta deberán contar con una cédula profesional. Documento que evidentemente no tienen los extranjeros y que no puede obtenerse de la noche a la mañana. “Este acuerdo implica una violación flagrante a los derechos humanos. El presidente de México solapa el sufrimiento y el dolor que implica la esclavitud de seres humanos. Todo con tal de seguir apoyando a un régimen cruel e inhumano”.

Los viejos mecanismos de extorsión: Denise Dresser tundió a AMLO por carta compromiso a empresarios

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a ser objeto de críticas debido a la publicación de la carta compromiso que según fue entregada a empresarios en la cena en Palacio Nacional la noche del pasado 27 de julio. Esta fue organizada por el presidente para invitarlos a participar en la rifa de la Lotería Nacional a celebrarse el próximo 15 de septiembre.

La carta compromiso fue compartida por el periodista Joaquín López-Dóriga a través de sus redes sociales y en ella se puede apreciar que se comprometen a comprar boletos para la rifa con valor desde 20 millones hasta más de 50 millones de pesos de manera voluntaria.

Esto fue señalado como una forma de extorsión en las redes sociales, además de un acto ilegal. A estas reacciones se sumó la de la politóloga y escritora Denise Dresser, quien señaló que se trataba de una forma de extorsión. A través de su cuenta oficial de Twitter, señaló que los viejos mecanismos de extorsión estaban vivos en la 4T, e incluso comparó a AMLO con Carlos Salinas de Gortari.

“En los nuevos tiempos de la “Cuarta Transformación” están vivos los viejos mecanismos de extorsión a los empresarios. Carlos Salinas pasó la charola en una cena en 1994; AMLO lo imita en 2022. La corrupción disfrazada de aportación/contribución”

El “pase de charola” al que se refiere Dresser ocurrió en una cena con empresarios en Los Pinos organizada por el ex presidente Carlos Salinas en la que se juntó cerca de 23 millones de pesos que serían destinados a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exfuncionario Javier Lozano Alarcón, uno de los más duros críticos del gobierno de AMLO, aseguró que se trataba de una “vulgar extorsión” por parte del mandatario mexicano.

Ante este escándalo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, quien asistió a la cena, aseguró que no hubo ningún “pase de charola”. “Fue una cena muy cordial para invitar a la rifa de la Lotería Nacional, para quien quiera apoyar. Lo subrayo, era totalmente el que quisiera. No hubo ‘pase de charola’ ni mucho menos”, aseguró Cervantes Díaz en entrevista para Milenio.

El primer mandatario invitó a los empresarios a una “cena con café, chocolate, pan y tamales de chipilín” para una rifa de la Lotería Nacional. Las ganancias obtenidas se destinarán a la creación de la presa Santa María, una obra con capacidad para abastecer de agua a más de 400 mil habitantes en Sinaloa, así como para surtir el líquido suficiente para regar 24 mil hectáreas de cultivo y producir energía limpia.

Por lo que horas antes, se llevaron al recinto una esfera de premios, mesas, sillas, manteles, equipo de sonido y un grupo de niños gritones.

Los premios, señaló AMLO por medio de sus redes sociales, son 8 lotes de la Playa Espíritu en el estado de Sinaloa y dinero en especie. Los “cachitos” de la Lotería Nacional tendrán un costo de 500 pesos. Podrán ser adquiridos vía internet y en puntos de venta oficiales hasta las 19:45 horas del 15 de septiembre. En total fueron expedidos 5 millones 999 mil 999.

Con esto queda cada vez más claro lo que dijo en su momento, qué “iba a acabar con la corrupción”, es cierto, ahora es él quien está institucionalizando la corrupción junto con todos los miembros de su partido.

Y según expertos, ingenieros y arquitectos, dicen que no se va a poder terminar en tiempo con las obras que el menciona “son muy importantes”, ya que se deben de tomar en cuenta lo que digan las autoridades, los jueces y las leyes, por ello tampoco se justifica que trate de burlar los amparos y las ordenes de los jueces que tienen sustento para detenerlas, mucho menos al querer disfrazar que “sus proyectos” son de “vital importancia” y que pertenecen a la “asignación de seguridad nacional”.

Entonces, como el juez por su propia casa empieza, sería bueno empezar con el presidente y todos sus ministros ya que todos llegaron a la reunión de Los Pinos, en coches lujosos los cuales seguramente no tienen como justificar de donde salieron, o que pagaron de su propia bolsa, ya que siempre dicen que los de la 4T se manejan con “austeridad”, entonces eso quiere decir que esos lujos han de estar pagados con el dinero de los impuestos que paga el pueblo y eso es inaceptable.

Morena buscará reformar las leyes de Veracruz para que Nahle lo gobierne

A Morena no hay nada que lo detenga, ni siquiera las leyes vigentes, ya que buscará reformar las leyes de Veracruz para que Rocío Nahle busque la gubernatura.

Morena propondrá en el Congreso Local una iniciativa para que reconozca como veracruzanos a personas que no nacieron en el estado, bastará que lleven 5 años viviendo en el estado.

Lo anterior para permitir a Rocío Nahle, actual titular de la Secretaría de Energía, que pueda buscar la gubernatura de Veracruz.

La diputada morenista Magaly Armenta Oliveros presentó una propuesta para reformar la fracción III al artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Esto para dejar establecido que serán veracruzanos “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.

Actualmente, la Constitución de Veracruz establece que solo podrá ser gobernador de la entidad, aquellas personas consideradas como veracruzanas. Es decir, haber nacido en Veracruz o ser hijo o hija de padres veracruzanos.

Por ello sería conveniente que dieran a conocer si ya, a todos los gobernadores salientes, se les practicaron las auditorias correspondientes que sirvan para dar a conocer cuánto tenían cuando entraron, cuanto tienen ahora que se van y cómo dejan las arcas del gobierno que dejan, porque lo que hacen es que ponen las empresas, casas o coches, a nombre de familiares o socios, a nombre de otras personas que son los famosos “prestanombres”.

Entonces sería bueno que dieran a conocer la lista de cuantos ex gobernadores y ex presidentes municipales eran pobres y siguen pobres o salen millonario, todo ser honrado debe dar a conocer la realidad, porque no es justo que sigan engañando al pueblo de esa manera, eso es totalmente inaceptable.

Por ello debería de existir una ley que castigue a todo funcionario que se hace rico a través del dinero de los mexicanos, así como también penas que castiguen este tipo de delitos, que sería con cárcel.

Donald Trump buscará la presidencia de Estados Unidos para 2024

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó que el actual mandatario, Joe Biden, pone a la nación de “rodillas”, por lo que amenazó con buscar la candidatura a la presidencia en 2024.

Durante su discurso en el América First Institute, el empresario, de 76 años, presentó un plan de acción para el “próximo presidente republicano” en donde incluyó la lucha contra la migración y la criminalidad.

Donald Trump volvió este martes a Washington tras dejar la presidencia en 2021; después de ser investigado para aclarar su papel en el ataque al Capitolio por sus simpatizantes.

La comisión organizó una serie de audiencias públicas que revelaron el entramado del atentado y los intentos del expresidente de revertir el resultado de las elecciones para seguir en el poder, que parecen haber perjudicado a Trump.

El antecedente nazi en la familia del fiscal Alejandro Gertz Manero (Alicia Mireles)

El periodista J. Jesús Lemus, en su nuevo libro ‘El Fiscal Imperial’ explica a detalle la persecución en contra de la familia del ahora fiscal por sospechas de nexos con el gobierno de Adolfo Hitler.

Por ahí dicen: “hay que saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos”. De Alejandro Gertz Manero se desconoce lo primero y lo segundo. En calidad de ciudadano, eso realmente importaría menos que nada. Pero como fiscal General de la República, se trata de información que todo mexicano tiene derecho a conocer. Aun así es casi nula. Pareciera que hay un empeño por esconder los detalles de su pasado, dicen algunos. Uno en específico: los presuntos nexos de su familia (origen alemán) con el gobierno nazi de Adolfo Hitler.

“Yo creo que esconde su pasado”, señala en una videollamada con Infobae el periodista J. Jesús Lemus (Michoacán, 1966) quien acaba de publicar El Fiscal Imperial (Harper Collins, 2022), texto que recaba la investigación que hizo para dar a conocer más información de los orígenes de Gertz Manero y del camino que ha recorrido durante sus 82 años de vida. “Primero, estaba muy oculto su antecedente con el nazismo”.

El origen de la familia paterna del fiscal mexicano es alemán. Según documenta Lemus, Cornelius B. Gertz, el abuelo del jefe de la FGR, habría nacido en 1868 al norte de Alemania e ingresado a México por Veracruz en 1892. Aunque ambos datos, refiere el autor, podrían haber sido alterados al momento del registro. El caso es que por esas fechas se asentó en suelo mexicano y empezó a amasar la gran fortuna que aún respalda a su linaje.

“Su riqueza, su fortuna, proviene de una forma inmoral, porque su abuelo cuando llega de Alemania y se establece en México hace crecer su fortuna. Él llegó con 800 pesos, algo así como 8 millones de pesos a la fecha (400 mil dólares), y se dedica a la usura, y establece casas de préstamo y empeño en Xalapa, Veracruz. Luego en Puebla. Después en la Ciudad de México”, detalla Lemus sobre la información que encontró.

Tras su llegada, Cornelius B. Gertz se hizo rápidamente de un lugar, tanto en el ámbito social como en el político-económico, volviéndose amigo cercano de cancilleres del gobierno de Porfirio Díaz. Incluso el autor explica que era una especie de intermediario entre el gobierno mexicano y agentes extranjeros en el país. Incluso fue condecorado y llegó a ser cónsul de Hungría (otra nacionalidad que adoptó) en México.

“Él trata de esconder eso, sumado a la oscuridad con la que el abuelo de Gertz Manero se relacionó con el gobierno alemán del nacionalsocialismo, el gobierno nazi de Adolfo Hitler, por el que fue perseguido políticamente en México”, reseña el experimentado periodista de investigación. “Miguel Alemán Valdés, cuando fue secretario de Gobernación, persiguió en 1942 al abuelo y al padre de Gertz Manero, acusados de ser espías nazis”.

En su libro Lemus cuenta con detalle que en 1942 se giró un informe de inteligencia mexicana que señalaba a Cornelius Gertz de, presuntamente, dedicarse a hacer propaganda, en plena Segunda Guerra Mundial, a favor del Eje Berlín-Roma-Tokio.

Las sospechas de espionaje nazi no solo recayeron en Cornelius B. Gertz. El Servicio Secreto del gobierno mexicano también inves­tigó a su hijo José́ Cornelio Gertz Fernández (padre de Alejandro Gertz Manero). Así́ lo refiere un informe remitido por el inspector Rodolfo Candiani, quien el 28 de octubre de 1942 notificó detalla­damente el seguimiento que se le hizo a José́ Cornelio Gertz Fernández, por la sospecha de transmitir información a través de una radio clandestina, la cual se delataba por la ubicación de unas antenas en la Avenida del Castillo, colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, donde la familia Gertz Manero tenía su residencia. (Extracto del libro de J. Jesús Lemus ‘El Fiscal Imperial’)

“Y creo que eso es lo que intenta esconder, por ese sentimiento antifascista que hay, de cierta manera, en México y más en un gobierno de transformación, de izquierda, humanista... pues por supuesto que tiene que alejarse de eso, creo que ese es el timbre que quiere esconder este fiscal”, afirma J. Jesús Lemus, “y también el probable origen de su riqueza, que no es ilícita, yo no encuentro que haya sido una riqueza obtenida a través de negocios sucios. Es una riqueza que se generó al amparo del poder, pero que sí es claramente muy inmoral”.

Y aunque pareciera que el fiscal se ha esforzado por mantener tales detalles lejos del ojo público, eso no quiere decir que lo haya olvidado. Lemus, haciendo referencia a la distintiva característica de Gertz Manero de “vengativo”, relata minuciosamente como en 2021, 79 años después de aquella persecución a su padre y abuelo, él ya como fiscal habría cobrado venganza con el nieto del expresidente Miguel Alemán: el empresario Miguel Alemán Magnani.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com