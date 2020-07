Cancún.- La cantante Ana Bárbara, anunció en redes sociales con bombo y platillo que ya está comprometida y mostró orgullosa el anillo que le dio su novio Ángel Muñoz con quien lleva seis años de noviazgo.

De una manera muy peculiar, dentro de un traje de Iron Man, Ángel entregó el anillo a la cantante, de 49 años, apoyado en todo momento por los hijos de esta Emilio, Chema y Jerónimo.

“No me lo esperaba, en otros momentos sí, ahora no y sí estoy comprometidísima y quiero compartir con toda el alma los detalles”, así comenzó el video en el que Ana Bárbara anunció, a sus casi 90 mil seguidores, su próxima boda.

“Estoy contenta, les explicaré en qué momento caí en la trampa bendita, son cosas que se viven de manera privada o en familia pero al ser figura pública me siento con el permiso de todos ustedes, de los medios, del público para decirles gracias y contarles cómo es que doy este gran paso… Me siento bien agradecida”, detalló Ana Bárbara, quien relató cómo fue el momento en el que Ángel le propuso matrimonio.

“Llegué un día a la casa de trabajar del show Tengo talento, mucho talento, estaban tres de mis hijos conmigo y Ángel, que tenía una sorpresa, él tiene un traje de Iron Man como el de las películas, comenzó a encenderlo y de pronto me dice mira que tiene ahí, saca la cajita y bueno, no les puedo decir mi emoción, no me lo esperaba en ese momento, fue muy hermoso, los niños le decían qué hacer, le decían ¡híncate!, Emiliano gritó, -la tercera es la vencida mamá-, creo que hay que tomar de la vida lo mejor, he tenido momentos muy duros en los que he llorado, he sufrido una pérdida pero mis ganas y las ganas de echarle ganas a la vida me han llevado a tomar mejores decisiones, así que haber vivido ese momento del compromiso y que Ángel diera ese paso, luego de unos años juntos, es algo muy hermoso”, puntualizó