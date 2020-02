Ana Bertha Espín está lista para la septima temporada de 'Vecinos'

CANCÚN.- La primera actriz Ana Bertha Espín está lista para estrenar la séptima temporada de Vecinos este domingo, teleserie con la que está cumpliendo 15 años al aire; en exclusiva para Novedades Quintana Roo, compartió que estuvo a punto de rechazar el papel de Lorena, personaje que a la fecha le ha dado grandes satisfacciones.

“Feliz, estrenando séptima temporada de Vecinos, imagínate 15 años de ser favoritos del público, que me queda más que agradecer al público que nos ve siempre, es un programa con mucha luz, bendecido”, detalló la actriz, quien se dijo fascinada de que regrese César Bono a la historia.

“Es un programa muy cuidado, con un gran reparto, de gente que conoce muy bien la comedia, con un humor familiar y muy bonito. Algo muy importante es que el público se identifica con alguno de los personajes, las familias crecen, unos van otros vienen como la propia vida, hay mucha identidad con el público y es parte del éxito”.

Estuvo a punto de decir NO a vecinos

Luego de 15 años en Vecinos, hay un cambio en la actriz y en la persona, afortunadamente favorable…

También te puede interesar: Danna Paola, Junior Klan y Niurka se presentarán gratis en Chetumal

“Te voy a ser sincera, cuando me invitaron a este proyecto no lo iba a hacer porque quería tomarme un año sabático, estaba muy cansada de las novelas y quería descansar, pero Claudia Cuevas, casi me torció la mano, fui de las últimas en ir al casting y me quedé, a regañadientes fui a grabar y ahora estoy agradecidísima por estar en este proyecto, he aprendido mucho de mis compañeros, no había hecho comedia en televisión y mira, lo único que tengo es agradecimiento a la vida y a la gente que pensó en mí”, recordó la señora Espín, quien da vida a Lorena, personaje que ha quedado y quedará en su piel para siempre.

“Algo curioso es que parece que lo único que hemos hecho en nuestras carreras es Vecinos porque todo el mundo así nos ubica, lo contamos riendo, nos encanta y eso es por el éxito de este programa. Ya no soy Ana Bertha Espín, soy Lore”, puntualizó.

Entre sus planes está formar parte de una serie y regresar a las telenovelas.