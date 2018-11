Ana Claudia Talancón expondrá sus esculturas en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Ana Claudia Talancón, quien se encuentra en promoción de la película “Perfectos desconocidos”, donde comparte créditos con Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Bruno Bichir, Miguel Rodarte y Manuel García Rulfo, y que se estrena en diciembre, dijo en entrevista para Novedades Quintana Roo que cierra el año con mucho trabajo, y satisfecha de lo que ha logrado en su carrera, pues ahora se puede dar el lujo de elegir sus proyectos y de dedicarle tiempo a sus familia que vive en esta ciudad.

“Estoy con la promoción de ‘Perfectos desconocidos’, una cinta que empecé en mayo, dirigida por Manolo Caro y que se estrena a finales de este año, estamos encantados con el equipo y espero que con los resultados; mi personaje es Ana, esposa de uno de los amigos que se conocen desde hace años, es una comedia dramática o un drama un poco cómico, tiene el sello particular de Manolo, está muy divertida, la pasamos muy bien y creo que a la gente le va a gustar mucho”, adelantó.

Agregó que también está trabajando en el ‘Recluso’, una serie que se transmite por Telemundo, “Ahí estoy con Luis Felipe Tovar, Ignacio Serricchio, Adriana Barraza y Gustavo Sánchez Parra, es un gran proyecto que se está transmitiendo ya, pasa todos los días a las 10 de la noche. Estoy haciendo varias cositas”, detalló la actriz.

“Por otro lado estoy preparando una exposición de arte que tengo y quiero presentar en Cancún”

Además de buena actriz es escultora: “Por otro lado estoy preparando una exposición de arte que tengo y quiero presentar en Cancún, porque es muy de allá, tengo piezas de caracoles muy lindas, estoy esculpiendo y pintando, las esculturas que tengo pertenecen a Cancún, una de ellas es una chica escuchando un caracol, otra es una concha, otra es una chica que le está volando el viento, yo la imaginé sobre la arena, el caracol que hice para mi escultura más grande lo recogí durante la filmación de la película ‘Paraíso Perdido’, en Cozumel”.

Agregó que pretende presentar su exposición a finales de este año o a más tardar a principios del siguiente, indicó que es un proyecto que ha estado trabajando desde hace varios años y ahora se está concretando.

“Estoy haciendo solamente lo que más se me antoja, puedo compartir más con mi familia, con mis amigos, me cuido mucho más, valoro mucho la tranquilidad que me da lo que he hecho en mi carrera"

Con más de 20 años de trayectoria artística, ha logrado fama internacional y se ha posicionado como una de las mejores actrices que ha dado México y, agradecida con la vida, asegura estar en el mejor punto de su carrera.

“Estoy haciendo solamente lo que más se me antoja, puedo compartir más con mi familia, con mis amigos, me cuido mucho más, valoro mucho la tranquilidad que me da lo que he hecho en mi carrera, estoy disfrutándolo mucho”, aclaró.

Talancón trabajó mucho para llegar a este punto en el que ahora puede respirar… “No me sentiría dichosa si no tuviera tiempo para eso, llegó un momento en el que tenía todo esto que estoy haciendo, trabajaba todo el tiempo, pero no me sentía realmente exitosa, porque sólo trabajaba día, tarde y noche, ahora me siento mucho mejor porque he podido tomarme más tiempo para compartir con mi familia, con mis amigos, viajar un poco, apapacharme, para qué trabajar tanto si no puedo vacacionar en el lugar donde nací y disfrutarlo, ahora voy a ver a mis papás que viven por allá, disfruto un poco más, me siento más tranquila y contenta”, finalizó.