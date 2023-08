Ana Paty Peralta: Por un Cancún limpio equipan a personal de servicios públicos

La Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, agradeció a los colaboradores del Personal de la dirección de Parques y Áreas Jardinadas, adscritos a la Dirección General de Servicios Públicos a quienes les brindó herramientas y equipo para mantener un Cancún limpio.

La Primera Autoridad Municipal dio a conocer que están próximos a realizar la entrega del kit completo de uniformes que incluye camisa, pantalón, chalecos y botas a todo el personal de dicha área, para reconocer su labor, ofrecer condiciones de trabajo dignas y que continúen con su compromiso de mantener limpiar la ciudad.

“Es un honor estar con este gran equipo de trabajo de hombres y mujeres que no descansan, no paran, dan lo mejor de ustedes todos los días, entregan el corazón en cada una de sus horas de trabajo y cuando no son horas de trabajo también. Son de verdad ese orgullo que tenemos en el Ayuntamiento, son ese ejemplo de trabajo, de compañerismo y estoy eternamente agradecida con el trabajo que ustedes hacen, lo valoro mucho”, dijo la Alcaldesa ante los colaboradores.