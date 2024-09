Ana Paty Peralta reconoce la gran labor de Mara Lezama.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, reconoció que la gestión de la gobernadora Mara Lezama ha traído grandes beneficios a Quintana Roo, pero además las acciones que ha llevado a cabo son un ejemplo a nivel nacional:

"Son dos años históricos donde se ha hecho mucho más que antes, ha sido esta administración ejemplo para muchos administraciones, no solamente, no solo a nivel local sino también, a nivel nacional, nuestra gobernadora, se caracterizado por ser una mujer que ha impulsado, nuestro estado de manera extraordinaria, y qué ha puesto el ejemplo de cómo gobernar, no solo aquí en los diferentes municipios".