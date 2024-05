Anahí González quiere acortar las brechas de desigualdad

Quintana Roo es una de las entidades más exitosas en materia turística y económica, pero en un estado tan pujante también persisten zonas con grandes problemas de marginación y desigualdad, que requieren atención urgente.

Para Anahí González, candidata al Senado de la República, la justicia social es uno de los ejes fundamentales del segundo piso de la cuarta transformación.

señala en entrevista con Novedades Quintana Roo.

En este sentido, la candidata de Morena destaca que la educación es primordial para garantizar el desarrollo y la justicia social, de ahí la importancia de asegurar que los jóvenes tengan el acceso a una formación de calidad.

Una de sus propuestas tiene que ver con igualar el número de preparatorias al número de secundarias. Afirma que esto complementa la propuesta de las becas desde el preescolar hasta la preparatoria para eliminar las barreras económicas.