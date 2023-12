Analizar primero y decidir después, nos llevarán a disfrutar un mejor futuro

Ha llegado el momento de observar al firmamento para que nos ubiquemos que sólo somos un pequeño grano de tierra en el universo y con ello recordemos las cosas que se nos han enseñado por muchos cientos de años, el respeto al derecho ajeno, por ello es vital que las gentes que por ahora son los actores en el gobierno, no se les olvide que México, nuestra patria, nuestra Constitución, nuestra bandera y nuestro Estado de derecho, son solo nuestros y no están a la venta, como para que los grupos de delincuentes pretendan explotar la ignorancia y la esclavitud con la que definitivamente están adoctrinados.

Lo malo, ha resultado no ser tan malo, después de darse a conocer todos los abusos de nepotismo y de la necesidad que tienen algunos de ganar dinero y poder, estando en la nómina gubernamental.

Su ambición de pretender ganar un puesto público, no es para el bienestar de un país, y eso lo hemos visto de una manera clara en países como Cuba, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Uruguay, lugares donde han traicionado los principios esenciales de la libertad y la democracia, en todos ellos.

Los resultados han sido claramente expuestos en todos los medios de comunicación y también en las redes sociales, por lo tanto ahora tenemos que concientizar que México es de los mexicanos y no sólo de un grupo de gentes, que no nos representan y que solo se han dedicado a mangonear a los torpes ilusos, que han permitido se cometan graves daños a la sociedad mexicana, por lo que con toda la seguridad y sin lugar a dudas, se ha demostrado que todos los proyectos que iniciaron han fracasado.

Tuvieron su oportunidad y no la supieron aprovechar, por ello ahora están en la cuerda floja, ya que serán sus antecedentes y sus errores, en caso de que hayan violado la Constitución y las leyes, los que deberán ser juzgados sin ninguna impunidad, que recuerden bien como dice el refrán “el que la hace la paga”.

Y para los que nos hayan mentido que no cometieron cosas beligerantes, y que protegieron a miembros de diferentes carteles, ya pronto se les acabará su primavera.

Y respecto a la elección de los nuevos gobernantes, que tendrán que cambiarse ahora que vengan las votaciones, lo importante que deben tomar en cuenta nuestros paisanos es que voten por el mejor proyecto, por el mejor plan que refleje un estado real, para que pueda sacar a México del hoyo en el que nos han abandonado, por ahora y una vez más, esto ha sido un total fracaso.

Diputada del PAN, presentan denuncia ante FGR por posibles delitos penales de contratos otorgados en Quintana Roo

Diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presenta denuncia ante la FGR por la operación para entregar contrato millonario a Amílcar, amigo de Andy López Beltrán.

Ya presenté en la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos por posibles delitos penales de los contratos que se signaron en el estado de Quintana Roo con la empresa Romedic que el reportaje e Latinus dio cuenta y pues ya con esto, lo muestro, ya no tiene ningún pretexto la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones correspondientes.

Sin duda, lo importante de esto será el rastreo de los beneficiarios finales del dinero que se pagó, que fueron 304 millones de pesos y sin duda, pues al buscar a los beneficiarios finales, todo indica que uno de los implicados en estos es Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente (Andrés Manuel López Obrador).

En consecuencia, yo espero que la Fiscalía General de la República actúe de manera contundente, incluso, llame al hijo del presidente para que haga sus manifestaciones.

AMLO y periodista debaten sobre el tema de seguridad pública

La periodista Reyna Haydee Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador volvieron a protagonizar una acalorada discusión durante una mañanera.

Periodista: Pero los ciudadanos están viviendo las consecuencias desde entonces y usted era la esperanza para que eso terminara presidente, o tener paz en México.

AMLO: Yo creo que es muy respetable tu opinión pero muchísima gente, muchísima gente piensa que las cosas están mejorando, o sea tú tienes esa opinión y yo la respeto…

Periodista: Yo no doy opiniones mías nunca.

AMLO: Pero yo te puedo decir que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos, que sostienen que estamos mejor.

Periodista: ¿Y otros afines a usted?

AMLO: O sea no hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado.

Periodista: Yo no quisiera debatir ese punto porque usted tiene su punto muy bien definido, pero si en la inseguridad presidente, por ejemplo, ¿Qué está pasando con los drones? ¿Se han asegurado? ¿Cuántos se han asegurado? ¿Si nos puede decir en general?

AMLO: Si, ahora te voy a contestar…

Periodista: ¿Si se está atacando eso?

AMLO; Si, si…

Periodista: Por ejemplo en Sonora, y no sólo en Sonora, la gente acude a la delincuencia para que le hagan justicia, eso también lo dice que lo hacen en Guerrero, por eso estas cifras no aparecen, prefieren ir con ellos porque es una… también hay reportajes serios de eso ya, o sea acuden a la delincuencia para que les hagan justicia porque ¿Dónde está el Estado presidente, para garantizar la seguridad de los mexicanos?

AMLO: Ya no, ya no es así como tú lo dices, y ya no pega ese cuestionamiento, o sea…

Periodista: Por lo menos en Sonora sí

AMLO: No, no, no, en ningún lado, yo siempre ando recorriendo el país, o sea...

Periodista: ¿Usted tiene conocimiento de eso, de que los ciudadanos acuden a la delincuencia para que les hagan justicia?

AMLO: No, no, no,

Periodista: Como autoridades judiciales, ellos deben de saber, si alguno sabe, el General…

AMLO: No, no, y a mí la gente me dice todo, pero eso son invenciones y yo las respeto.

Periodista: No son invenciones presidente.

AMLO: Si, sí, sí, porque no obedece a la realidad, pero como aquí nos están escuchando muchos y nos están viendo muchos, eso es bueno que la gente opine si tu estas transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estas inventando, o yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando, o no recojo los sentimientos de la gente. Fíjate que yo tengo la opinión

Periodista: El General debe de saber.

AMLO: Yo tengo la opinión.

Periodista: Porque tiene la inteligencia para saber esas cosas

AMLO: Si, sí, sí, pero yo…

Periodista: Me refiero a un equipo de inteligencia

AMLO: Si, sí, sí, pero yo sé todos los días, aquí estamos desde las 6 de la mañana, recibimos el reporte de todo lo que sucede en el país, de seis a siete.

Te voy a decir otra cosa también pues, no es solo tu opinión, es lo que opinan los conservadores, que no nos quieren y entonces, para responderte, conoces de algún presidente de los últimos tiempos, si, que haya atendido el tema de seguridad todos los días, que haya recibido de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país? ¿Conoces a alguien? ¿A algún presidente?

Periodista: No, yo no vi a los que a mí me tocó… cuando yo, llevo 30 años de ser reportera, hablaba de que se reunieran, o sea, había reuniones sí, y así, bueno…, el peor fue el de Calderón, eso sí lo sabemos, pero no que hayan… ¿Pero de que le sirve a los ciudadanos que ustedes se reúnan todos los días si vemos lo de Texcaltitlán, si vemos lo de Guerrero, si vemos lo que está pasando en Sonora…?

AMLO: Pero si no nos reuniéramos todos los días…

Periodista: ¿Estaría peor el país?

AMLO: Si, si,… si, si, si, exactamente, entonces si ayuda el que estemos ayudando, digo apoyando, atendiendo el problema todos los días.

Las preguntas del sexenio

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su irrestricta aplicación, por fortuna, no se ha hecho eco de ciertas insanas políticas la Cuarta Transformación de la nación. Es de lamentar que en la actualidad el gobernado, además del riesgo de sufrir privación de libertad, por aquellos delitos que las fiscalías les fabrican, afronten con firmeza la defensa de sus derechos, garantías y libertades, sin concurrir para ello a nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.

No obstante, de contar con funcionarios de valía en ese entorno, la criminalidad prolifera en estos tiempos políticos de Andrés Manuel López Obrador, revelando la ineficacia de esa deleznable política de “abrazos y besos a la delincuencia”. Y por culpa de dicho enfoque, su pueblo sabio está enfrentando a esa delincuencia con azadones, palos, machetes y escopetas, al encontrarse hartos de secuestros, cobros de piso, violaciones, robos, homicidios y vejaciones, en lugar de enfrentarlos con la justicia que emana o debe de emanar de nuestras instituciones.

Ese pueblo sabio, ante la ineficacia de todas las autoridades, excluyendo de ellas a las togas con antelación referidas, está iniciando una ancestral costumbre de aplicar justicia por propia mano, “ojo por ojo, diente por diente”, la cual sólo conduce al “caos” en este México que debiera ser de tranquilidad social.

Es la deshumanización de nuestra cultura, a la que nos llevan ineficaces e indignos “Siervos de la nación”, que con ello revelan su ignorancia para orientar jurídica y socialmente al mexicano.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sostiene que se ha disociado de manera arbitraria, ignorante y equivocada la política de la conciencia moral y jurídica contenida en la letra y espíritu de nuestra Carta Magna y de las leyes que de ella emanan.

Todos los abogados independientes de los Estados Unidos Mexicanos, sabemos que la sociedad la forman y conforman los hombres y la aplicación de las leyes; pero la política de la Cuarta Transformación de la República lo evade, lo soslaya e ignora, lo grave, lo gravísimo, es cuando el pueblo reacciona en contra de la delincuencia como aconteció en horas recientes en el municipio de Texcaltitlán, en el sur del Estado de México, donde en la comunidad de Texcapilla se enfrentó de manera firme y viril a esa política de “abrazos y besos” .

Por todo ello, sólo cabe preguntar ¿Eran miembros del glorioso Ejército Mexicano los que a distancia y vestidos como militares y con aparentes vehículos castrenses, daban protección a la delincuencia?, ¿Qué autoridad protege a esa delincuencia organizada?, ¿Las autoridades de procuración e impartición de justicia deben dirimir las confrontas entre los gobernados?, ¿Deberá de seguir dándose continuidad a esa gobernanza de respetar, abrazar y besar a la delincuencia?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México AC.

¡La corrupción en el sexenio de AMLO es mayor que antes! AMLO es corrupto. los más corruptos, cortesía de la 4T

(Código Magenta)

¡Que alguien me explique!

Todos los días en la mañanera el canto de las sirenas es que la corrupción ya se acabó en el gobierno de la cuarta transformación

Una y otra vez, a pesar de las abundantes evidencias en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador repite que los días de los moches fueron sepultados en su gobierno, que ya no son los tiempos de antes.

Sentimos decirle al inquilino de Palacio Nacional que eso no es lo que opina el mundo ni las instituciones independientes más serias que a nivel global miden los índices de corrupción

Y para muestra ahí está la medición del World Justice Project, una iniciativa sin fines de lucro con sede en Washington y que tiene como misión medir el avance del Estado de derecho de la aplicación de la ley alrededor del mundo, es una organización no gubernamental fundada en 2006 por iniciativa de la American Bar Association, de acuerdo a ese ranking que mide la corrupción en 139 países, México ocupó en 2021 el lugar 135 con apenas 0.26 puntos de total de 1.0, aspirable.

Somos junto con Uganda, Camerún, Camboya y el Congo las naciones más corruptas del planeta.

Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia y Finlandia dominan los cinco primeros lugares como las naciones menos corruptas con calificaciones que van de 0.89 a 0.95.

Países que no imaginaríamos como Guinea, Afganistán, Paquistán, Zimbabue, Nigeria, Bangladesh, Sierra Leona, Zambia, Nigeria y Tanzania, por citar algunos, ya nos superaron en la lucha contra la corrupción

Y todos los países latinoamericanos, sin excepción, están mejor calificados que México.

Chile, por ejemplo, que es el menos corrupto tiene 0.69 puntos y eso es mejor, igual o peor que en el 2018 cuando el presidente López Obrador tomó posesión y decretó su cruzada contra la corrupción.

Veamos: Al arrancar el gobierno de la cuarta transformación se heredó el lugar 102 en el Ranking World Justice Project, de la ausencia de corrupción con 0.31 puntos de calificación, estábamos 33 lugares arriba del sitio 135 que tenemos hoy, de hecho hace 3 años no éramos la peor nación latinoamericana en corrupción, entonces nos superaban Venezuela y Bolivia.

Doce meses después, al cumplirse el primer año de gobierno que le declaró la guerra a la corrupción, caímos del lugar 102 al 117, un desplome de 15 lugares.

En Latinoamérica ya sólo nos superaba Bolivia en corrupción.

Para 2020 descendimos todavía más, del sitio 117 al 121, todavía Bolivia era la única nación latinoamericana que nos aventajaba con un mayor grado de corrupción, pero eso se terminó en 2021, cuando caímos otros 14 lugares en el Ranking para convertirnos en el país más corrupto de América Latina.

Y con solo 4 países más del planeta, que nos superaban en corrupción, decepcionante, lejos de mejorar el récord año tras año, el gobierno de la cuarta transformación perdió pisadas hasta instalarse en la cloaca de las cinco naciones más corruptas del planeta.

En los primeros tres años del gobierno lopezobradorista, para el World Justice Project, descendimos en puntuación de 0.31 a 0.26, perdimos 5 puntos que en porcentajes significa que empeoramos un 17 por ciento.

Pero como otras naciones sí mejoraron su calificación en el ranking, nos desplomamos 33 lugares, las evidencias son claras y medibles bajo estándares internacionales, nada de que el gobierno de la cuarta transformación está saliendo airoso en el combate de la corrupción, nunca estuvimos peor que hoy.

Y el índice del World Justice Project para el 2022 está por darse a conocer en el transcurso de este mes.

Alguien podrá decir que no podrá ser peor, por eso venimos apostando desde el 2018 y nos equivocamos.

Si a eso le sumamos las distintas cajas de pandora que se abrirán con los AMLO Leaks jaqueados a la Secretaria de la Defensa, y que revelaran sin duda más corrupción, sin olvidar el libro de “El Rey del Cash”, que prometa dar los pormenores de los manejos corruptos en las campañas del actual presidente de México, pueden ir apostando que disputaremos ya el primerísimo lugar entre los más corruptos, si no en 2022, sí en 2023.

Después de tantas evidencias todavía el inquilino de Palacio Nacional tendrá la desvergüenza de decir que tiene otros datos.

Pero nadie puede ocultar que gracias a los Bartlett a los Peralta, a los Nahle y a los Ovalle, entre muchos, podríamos cerrar el sexenio como los más corruptos del planeta.

Acusa Xóchitl a AMLO de ir contra INAI para que no se pueda demostrar quién roba dinero

Xóchitl Gálvez aseguró que por medio del INAI se pudo saber que el dueño de la casa gris en Houston era José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario.

En el segundo día consecutivo que arremete contra la iniciativa con la que el presidente López Obrador anunció que buscará desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Xóchitl Gálvez afirmó que éste se necesita para combatir la corrupción.

En un video en sus redes sociales, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que el mandatario esté buscando desaparecer al instituto, y sostuvo que es “para que no se sepa quién se roba el dinero del pueblo con sobres amarillos”.

Esto último en referencia a los hermanos del presidente, Pío y Martín, quienes fueron grabados recibiendo paquetes con dinero.

Estos reclamos por parte de la abanderada opositora llegan después de que este lunes el mandatario anunció que enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos ya que, sostuvo, “no sirven para nada”.

Al principio, Gálvez sostuvo que este rechazo hacia el INAI se debe a la manera en la que se ha manejado el dinero en esta administración.

“A este gobierno no le gusta la transparencia. Han asignado 3 mil 500 millones de pesos en dedazo, en adjudicaciones directas. Eso es impensable”, aseguró.

La precandidata de la oposición insistió en que la intención de desaparecer al INAI es porque ha servido para dar a conocer los casos de corrupción dentro de su gobierno.

Asimismo, le reclamó al presidente López Obrador que mantenga un doble discurso en cuanto al acceso a la información.

“El presidente dice todos los días que su gobierno es el más honesto. Entonces, si es tan honesto, ¿Por qué nos quiere ocultar información?, cuestionó.

Gálvez también recordó que gracias al INAI se pudo saber que el dueño de la casa gris en Houston, donde vivía José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, era de un contratista de Petróleos Mexicanos.

“(La casa gris) era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex. Gracias al INAI también nos enteramos de que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno”, acusó la precandidata.

Antes ya se había lanzado contra su hijo Andrés López Beltrán al señalar que “ahora que se conocen los contratos de los amigos de su hijo con el seguro de medicamentos en Quintana Roo, entonces no le gusta la transparencia porque lo exhibe (a López Obrador)”.

Gálvez Ruiz remató su mensaje al asegurar que estará siempre en favor del INAI y la transparencia para “ponerle punto final a la corrupción”.

Fe en México

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., a pesar de la Cuarta Transformación de la nación, tiene y sostiene su fe en México, en su Carta Magna y en sus instituciones de procuración e impartición de justicia; tiene depositada su fe en México y en su Pacto Federal, más que en las autoridades a cargo de ese entorno; son tiempos para cambiar las cosas, para que se mejore la justicia que se procura e imparte y siempre resplandezca en nuestro querido suelo.

No obstante esa fe, reiteradamente nos encontramos que en todo aquello con lo relacionado con el tema de la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el tópico de la Justicia, surgen crisis respecto a ello.

La experiencia de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados, es bastante para saber que nuestro Pacto Federal y la Justicia son el pilar principal para combatir la corrupción, así como lo malos actos de gobierno y que los gobernantes y autoridades deberían de mostrar gran interés en saber que mientras dominen nuestras leyes, México saldrá siempre avante; pero para esas superioridades esos intereses y aquella importancia son cosas secundarias.

México vive, vivirá y cumplirá sus destinos con la Cuarta Transformación de la República o sin ella, encauzando su rumbo en la aplicación de sus normas legales a pesar de que Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores se opongan a ello.

Las palabras “inseguridad”, “arbitrariedad”, “corrupción”, “tráfico de influencias”, “inaplicabilidad de la ley”, “injusticias”, cubren las columnas de todos nuestros medios de información y redes sociales y se escuchan en todos los rincones de nuestra patria. Todos desean opinar; muchos no se atreven a actuar porque hay demasiado excremento en toda la politiquería de los diversos partidos políticos de la República y ninguna garantía de que los gobernantes futuros o actuales, cumplan los anhelos de justicia del pueblo mexicano, cumplan con aquello que prometerán o prometieron.

Todo indica que existen muchas armas de fuego y de alto calibre en la República, que las mismas se encuentran en manos de la delincuencia, que corre mucha sangre, que los infractores de la ley siguen y seguirán gobernando, aunque sea veladamente, posponiendo la fe en que las cosas cambien en nuestro adorado México.

México exige el cambio.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Tendrá Quintana Roo la policía estatal mejor pagada del país para el cuidado de la población: Mara Lezama

El objetivo central de este aumento salarial, es el beneficio social para la población, con mejores policías para construir la paz y la seguridad, dijo la gobernadora

Este esfuerzo presupuestal busca la entrega, el compromiso y la profesionalización de los elementos para elevar el perfil de los encargados de la seguridad de las y los quintanarroenses

A partir de enero, Quintana Roo tendrá a la policía estatal mejor pagada del país con el objetivo de convertirla en la más profesional, con más compromiso y mejor seguridad, anunció la gobernadora Mara Lezama desde el Complejo de Seguridad C5 de Cancún, en un acto de justicia social que busca construir un cuerpo policial con los mejores perfiles para el cuidado de la ciudadanía.

Explicó que dignificar a la policía es ampliar sus capacidades de respuesta al pueblo quintanarroense, “la seguridad y la construcción de la paz es el mayor de los retos de este Gobierno, buscamos hacer un cambio radical que permita tener una policía disciplinada, profesional, entregada y concentrada en un objetivo, cuidar de los quintanarroenses”.

Con este aumento se espera la incorporación y profesionalización de elementos con preparación académica, con mayor capacidad de respuesta, empatía, sensibilidad y proximidad social para un mejor cumplimiento de su deber y compromiso con el pueblo quintanarroense como se ha indicado en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa este gobierno humanista y progresista.

Mara Lezama dijo que los elementos de grado básico tendrán un ingreso neto mensual de 21 mil 911 pesos, con un incremento de casi 50% de sus percepciones totales, además de que todos los agentes contarán con un seguro de vida de 1 millón de pesos por muerte natural y 2.5 millones por muerte accidental.

Los beneficios incluyen que se incrementará en mil por ciento el Fondo para la Dignificación de las Viviendas de las y los Policías, pasando de 1 a 40 millones de pesos para equipamiento o remodelación de sus domicilios a quienes así lo soliciten y adicionalmente se reactivarán las becas para sus hijas e hijos.

La Gobernadora de Quintana Roo destacó que se trata de una reforma a la Estrategia de Seguridad Estatal, que incluye la creación de la Policía Preventiva, la Policía Penitenciaria y la Policía de Investigación en el Estado, integradas por elementos más profesionales y mejor evaluados, como parte de un proceso de consolidación de la carrera policial.

Asimismo, agradeció al Congreso de Quintana Roo la aprobación del presupuesto 2024 que pone en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos y que permitirá mayores acciones de beneficio social, así como el incremento en el salario de las y los policías.

“Todos los días trabajamos sin descanso en esta tarea que no es fácil, estamos haciendo una transformación profunda que con un gran esfuerzo para mejorar sus condiciones, equipamiento y formación para combatir la delincuencia lograremos alcanzar”, añadió. (Por Gobierno de Quintana Roo).

Los 70 mil nuevos millonarios mexicanos

Bárbara Anderson (Anderson Report)

Según el Reporte 2023 de riqueza global de UBS, en nuestro país cada día se sumaron 192 nuevos miembros al club de las seis cifras.

México va a contramano del mundo: mientras a nivel global ha habido una contracción de las fortunas personales, en nuestro país el volumen creció y con ello las mayores fortunas aumentaron sus cuentas, y también se sumaron nuevos jugadores al exclusivo club de quienes tienen un capital superior al millón de dólares.

Cada año, UBS y Credit Suisse se ponen a monitorear la riqueza privada de las principales economías del mundo. Su reporte 2023 mostró una disminución de las fortunas personales a nivel global: fueron 3.1 millones de personas las que perdieron su estatus de millonarios (59.4 millones versus 62.5 millones en 2021).

Aun así, sigue siendo un exclusivo segmento donde solo se encuentra el 1.1% de la población adulta del mundo.

Hoy hay más millonarios en el mundo que a inicios de este siglo, explica el reporte, en parte por el envejecimiento global de la población y también por factores macroeconómicos como una tendencia inflacionaria al alza en casi todos los países del mundo.

Pero hubo cinco países donde no solo aumentó la riqueza sino donde se sumaron más personas a la punta de la pirámide económica: Brasil, Irán, Noruega, México y Rusia.

Entre 2021 y 2022, 70 mil mexicanos escalaron en su fortuna personal hasta superar un capital de 1 millón de dólares. Podríamos decir que fue un promedio de casi 192 nuevos millonarios por día. En el último lapso de un año, el país pasó de tener 323 mil a 393 mil millonarios.

En el mismo período Brasil sumó 120 mil millonarios y Rusia unos 56 mil con todo y el bloqueo mundial por la invasión a Ucrania.

Curiosamente -o no- fueron las economías emergentes (o de ingresos medios) las que concentraron el mayor crecimiento de fortunas personales: su participación en la riqueza mundial ha pasado de 7% a 25% entre 2000 y 2022. Y citando a un clásico en todos los casos la pandemia les vino como anillo al dedo y se dio en ese lapso el mayor crecimiento en fortunas personales. Incluyéndonos.

Pero dentro del exclusivo nicho de los millonarios también hay niveles.

En el caso de México hoy hay 367,110 personas con fortunas entre un millón y cinco millones de dólares; 15,915 que amasan una fortuna entre cinco y 10 millones de dólares; 9,247 mexicanos con capital personal entre 10 y 50 millones de dólares; 662 con una fortuna entre 50 y 100 millones de dólares, unos 334 que ostentan 100 a 500 millones de dólares y un diminuto último escalón de 33 mexicanos con fortunas por encima de los 500 millones de billetes verdes.

Eso de que ‘primero los pobres’ podríamos compararlo con este reporte donde nuestro país sobresale de la media global como uno de los territorios capaces de crear mayor riqueza personal, mientras los porcentajes de abatimiento de la pobreza no cambiaron y son inversamente proporcionales con esta inequitativa distribución de la riqueza.

México es el país más peligroso para periodistas en 2023 después de Palestina

México concentra el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, que registró un total de 6 muertes a nivel continental. (Por EFE)

Cuatro fueron los periodistas asesinados en México en 2023, lo que supone un descenso respecto a los 11 de 2022, pero el país se mantiene como el más peligroso en zona de paz para ejercer la profesión periodística y en el cómputo global solo fue superado por Palestina.

México concentra el mayor número de periodistas asesinados en América Latina, que registró un total de 6 muertes a nivel continental, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este jueves.

Como país, tiene también la mayor tasa de muertes en el último lustro (46) y actualmente sus 31 profesionales de la prensa desaparecidos representan más de un tercio de los periodistas en paradero desconocido de todo el planeta.

Entre los periodistas mexicanos asesinados están el director de la Agencia Red Noticias, Gerardo Torres; el director de Lo Real de Guerrero, Nelson Matus; el corresponsal de La Jornada, Luis Martín Sánchez, y el locutor de Stereo Luz FM, Marco Aurelio Ramírez.

Todos ellos aparecieron muertos entre mayo y julio de 2023 e investigaban el crimen organizado.

Respecto al resto de la región, las otras dos víctimas fueron: en Colombia el administrador de la página de Facebook Notiorense, Luis Gabriel Pereira, y en Paraguay el presentador de Radio Urundey FM, Alexánder Álvarez.

Aunque en conjunto las seis muertes suponen un descenso “notable” en la tasa de mortalidad periodística del continente, que pasó de 26 en 2022 a 6 en 2023 debido sobre todo al descenso en México, RSF apuntó que “no se puede hablar de una mejora estructural de las condiciones de seguridad”.

Así lo demuestra también el secuestro de Alán García Aguilar, fundador y redactor jefe del medio mexicano Escenario Calentano, que investigaba a bandas criminales y la corrupción de la región, y las más de 30 desapariciones de periodistas en México, de las que ocho fueron forzadas.

En América Latina también es donde más mujeres periodistas desaparecen, con un total de cuatro casos, de los cinco que hay reportados en todo el mundo. Entre ellas figura la fotógrafa Sara Cristina Chan Chan Medina, desaparecida desde 1989 en El Salvador.

RSF elabora anualmente este tipo de balances desde 1995 a partir de datos recopilados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre en su publicación. El cómputo total del balance 2023 incluye a periodistas profesionales y no profesionales, así como a otros trabajadores de los medios.

Se ‘esfuman’ en gasto corriente del Gobierno, 6 de cada 10 pesos que ingresan al FMP (Por Héctor Usla)

El principal beneficiario de la renta petrolera del país es el gobierno federal, ya que la mayoría de estos recursos se destinan al pago de salarios, remuneraciones y gastos administrativos.

El objetivo del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) de generar un ahorro de largo plazo para el país no se ha materializado, ya que prácticamente el 60 por ciento de los 3.56 billones de pesos de ingresos petroleros que ha recibido el fondo entre 2015 y 2022 se han destinado al gasto corriente del gobierno en turno, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En la práctica, el principal beneficiario de la renta petrolera del país es el gobierno federal, ya que la mayoría de estos recursos se destinan al pago de salarios, remuneraciones y gastos administrativos, en vez de destinarlo a inversión productiva, indicó el think tank en el estudio “¿Administrar la abundancia?, propuestas para rediseñar el Fondo Mexicano del Petróleo.

“Esta situación ha obstaculizado la capacidad del Fondo para funcionar verdaderamente como un fondo soberano que le permita al país ahorrar e invertir los ingresos petroleros con una visión de desarrollo de largo plazo, o bien, reservar dichos recursos para su uso por parte de las siguientes generaciones de mexicanos”, indicó el IMCO.

Uno de los principales problemas del FMP es su diseño, ya que solo existen dos mecanismos para que los recursos que ingresen al fondo puedan permitir un ahorro de largo plazo.

El primero de ellos establece que los ingresos petroleros deben ser mayores al equivalente del 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del año en curso.

Respecto a la segunda condición, se indica que cuando los ingresos recibidos sean considerablemente mayores a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federal (LIF) del ejercicio correspondiente, es cuando habrá oportunidad de generar excedentes petroleros netos.

Sin embargo, el IMCO afirmó que, en la práctica, ambas condiciones son difíciles de cumplir.

“Muestra de ello es que, a lo largo de los ocho años de existencia del fondo, solo en una ocasión se transfirieron recursos a su reserva de ahorro de largo plazo, además, los ingresos petroleros nunca han superado 4.7 por ciento del PIB, por lo que no se han incorporado recursos a la reserva del Fondo mediante este mecanismo”, indicó el think tank.

En los últimos ocho años la renta petrolera ha oscilado en un rango de entre 0.8 y 2.4 por ciento del PIB, e incluso en 2022, año en el que los ingresos petroleros alcanzaron su mayor monto en el periodo analizado (636.5 millones de pesos), estos apenas representaron 2.3 por ciento del PIB.

Para que en 2022 los ingresos petroleros hubiesen superado el 4.7 por ciento del PIB, estos deberían haber ascendido a, cuando menos, 1.32 billones de pesos, es decir, deberían haber sido 107.7 por ciento mayores a los observados.

Ante esta situación, el IMCO propuso un rediseño del fondo de tal forma que se permita crecer la reserva de largo plazo, al mismo tiempo que este se convierta en un mecanismo clave de financiamiento climático para acelerar la transición energética de México.

“Se podría reducir el umbral de 4.7 a 1.5 por ciento del PIB para garantizar que una proporción significativa de la renta petrolera se ahorre en el FMP con miras a invertir dichos recursos y emplear los intereses generados para financiar inversiones productivas vinculadas con la transición energética”, propuso la organización liderada por Valeria Moy.

Bajo este escenario, el FMP habría logrado ahorrar un estimado de 753 millones de pesos a lo largo de los últimos ocho años.

Al cierre de octubre de 2023 la reserva del FMP es de 18.9 mil millones de pesos. Esta cantidad equivale al 0.06 del PIB del país en 2022 o al 0.53 por ciento del total de ingresos petroleros que ha obtenido el Estado desde enero de 2015.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]