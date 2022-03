Andrea Sofía, ex participante de La Voz apuesta por el género urbano

Lanzando un primer mensaje de empoderamiento y amor propio con su tema “Soy yo”, la cantante Andrea Sofía, ex participante de La Voz Kids continúa conquistando corazones con música fresca y hecha con el corazón, bajo el ritmo urbano.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la joven de 17 años comparte su deseo de conquistar a su audiencia con temas que tengan algo que decir y que dejen un mensaje positivo, característica que enaltece y diferencia su proyecto musical.

“Este año vengo con todo, vengo sacando nueva música, estoy muy contenta porque se están cumpliendo mis sueños, estoy progresando en la música y estoy transmitiendo a la gente lo que siento”, comparte Andrea, quien aprovechó los tiempos de pandemia para pulir su talento con clases de canto y afinar su proyecto musical.

“La pandemia para mí y creo que para la mayoría ha sido un cambio drástico, pero gracias a Dios pude seguir trabajando en mi voz, intensifiqué mis clases de canto, tanto de técnica vocal como de interpretación y una de las mejores cosas que me trajo la pandemia fue integrarme a la disquera WGN Productions con quienes he estado trabajando para sacar nueva música como lo es mi más reciente sencillo “Soy yo”

Junto con un grupo de compositores, Andrea Sofía dio vida a Soy yo, un tema que trata de una ruptura amorosa pero que deja a su audiencia un mensaje de empoderamiento y amor propio.

“Mi intención con esta canción es dar a entender que otra persona no depende de nuestra seguridad emocional, ninguna persona vale las lágrimas, uno debe saber lo que merece y debemos aprender a amarnos primero para poder amar a los demás, fue una bonita experiencia sacar este sencillo que ya tiene video en mi canal de YouTube”

Andrea Sofía busca mandar un mensaje de superación ante cualquier situación.

“Como tengo 17 años, soy joven y entiendo a algunas chavas que han pasado por algo similar y todos debemos de entender que debemos salir adelante ante cualquier situación y que nuestra felicidad no depende de ninguna otra persona, creo que con mensajes claros en mis canciones puedo ayudar a quien la escuche. Hacer música me apasiona, me ayuda a transmitir a la gente e identificarme con ella, comunicar mis emociones, mis sentimientos, me encanta hacer esto, lo hago con el corazón y creo que eso me diferencia de otros proyectos”, destacó.