Andrés Cepeda promociona su nuevo tema El Equivocado

El cantante Andrés Cepeda, originario de Bogotá, Colombia, promociona su quinto sencillo titulado “El Equivocado”, el cual pertenece a su décimo tercer álbum de estudio, que comenzó hace tres años y que viene saboreando tema por tema con toda la calma, ya que asegura, que así logra darle duración a su disco en el mundo digital tan efímero que vive la industria musical en la actualidad.

Este álbum se llama Trece por una razón muy sencilla, no soy supersticioso, pero al darme cuenta que era mi décimo tercer álbum de estudio quise ponerle este nombre; además me siento muy agradecido de poder celebrar el haber pasado por este camino, me siento orgulloso de poder hacer este disco y que la gente lo escuche, es una gran bendición, destacó Cepeda.

Es un álbum que quise hacer para oxigenar mi cerebro musicalmente, para ello, invité a una serie de jóvenes, de una generación que está haciendo cosas muy finas en el pop, con quienes me identifiqué en sus letras románticas como Cali y El Dandee con quien hice la canción “Te voy a amar”.

Con Sebastián Yatra realizamos una que se llamó “Magia”; con Monsieur Periné “Mil maneras”; con los chicos de Morat, “Déjame ir”, y la más reciente, con Jesse & Joy, “Infinito”, entonces, después de haber tenido oportunidad de intercambiar con estos colegas una serie de conceptos, experiencias y sonidos, la segunda parte la hice solo aplicando todo esto que me nutrió”.

Cosas positivas en la cuarentena

Como a muchos, el confinamiento reforzó la creatividad de Andrés Cepeda, pero también lo llevó a descubrir cosas en su hogar, como el disfrutar de su jardín y de su balcón al lado de su esposa, y a regresar a su colección de acetatos, los cuales ha organizado y escuchado diariamente, así como a reflexionar acerca del tiempo, de su relación con el planeta y con los demás, reveló el cantante bogotano.