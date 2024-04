Andrés Palacios llega a Cancún con el exitoso musical ‘Siete veces adiós’

Luego de tener grandes proyectos en cine y televisión durante su amplia trayectoria profesional, el actor Andrés Palacios se suma a uno muy especial en teatro: el musical “Siete veces adiós”, el cual ha cautivado a más de 300 mil espectadores desde su estreno en 2022 y que llegará al Teatro de Cancún este miércoles 17 de abril.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Palacios comparte cómo llegó a su vida el personaje de Él y cómo la ha transformado de manera positiva, ya que el estar en este montaje es una petición que hace mucho tiempo hizo al universo.

“Muy al principio, sabía que Janet, Vince, Alan y Salvador estaban creando este proyecto, sabía más o menos qué querían hacer, apenas estaban escribiendo la música y demás, no pude verlo en su estreno, pero logré verla después con Paulette Hernández y Pierre Louis, consideré que era una pareja muy jovencita y aunque me fascinó dije, ya estoy grande para contar esa historia, yo podría ser el papá o el abuelito”, dijo Andrés, sin embargo, el destino le tenía una gran sorpresa.