Andresse, Cesia y Mar saborean las mieles del éxito

Cesia de Honduras, Andresse de México y Mar de Ecuador, se coronaron como primero, segundo y tercer lugar de La Academia respectivamente, uno de los premios fue grabar su primer sencillo bajo el cobijo de Sony Music, el cual estrenan este jueves 25 de agosto en todas las plataformas digitales.

Los tres ganadores comparten con Novedades Quintana Roo, cómo ha sido la experiencia desde su coronación y los planes que vienen para ellos en el mundo musical.

“Estamos enfocados en trabajar, en producir, en lo que se viene que es nuestro sencillo, estoy agradecida con la oportunidad para darnos a conocer, esto nos ayuda muchísimo”, compartió Cesia quien debuta de manera oficial con el sencillo “Me Rehúso”, un pop urbano que tiene un toque del estilo de Bruno Mars, con Ariana Grande y Carol G pero siempre con el toque de Cesia Saenz”.

Cesia por su parte pondrá la fiesta con la nueva versión de Me rehúso, a estrenarse el próximo 25 de agosto en todas las plataformas. (Foto: Cortesía)

Por su parte Andresse, quien estrenará el sencillo “Antes”, asegura hay un antes y un después de La Academia.

“Definitivamente es un antes y un después, La Academia no solo forma artistas si no forma personas y ahora lo van a ver y a sentir en mi música, ha nacido un nuevo Andrés y lo notarán en este sencillo que es Antes de Obi Bermudez, me preocupo en su momento para hacer una versión distinta y que le guste a la gente, es una fusión de funk con pop ochentero que es completamente lo que soy”.

Andresse, segundo lugar, lanzará su propia versión del tema Antes. (Foto: Cortesía)

“Déjame ir” es el sencillo al que Mar pondrá su propia esencia y lo hará propio con ritmos de balada y rock pop, al respecto asegura que dejará ir sus inseguridades y sus miedos para continuar su acenso en la industria de la música.

Mar dará una nueva vida a la canción de Patu Cantú, Déjame ir. (Foto: Cortesía)

Ahora que forman parte de Sony Music, Cesia, Mar y Andresse, arrancan su carrera profesional con el pie derecho y como objetivo común buscan mantenerse basándose en la honestidad y el amor por la profesión, mismo que mostraron en televisión nacional.

Además los tres jóvenes talentos, compartieron que les gustaría hacer colaboraciones con artistas como Moderatto o Alejandra Guzmán es el sueño de Mar; Cesia por su parte dijo le encantaría hacer canciones con Natalia Lafourcade, Belinda o bien La Sonora Dinamita y Christian Nodal, mientras que Andresse prefiere el lado romántico con Carlos Rivera, Camilo o Natalia Lafourcade también.