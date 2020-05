Andy Guerrero se prepara “a contracorriente”

Cancún.- Andy Guerrero continúa en casa con sus entrenamientos, a pesar de que, reconoce, las condiciones por la cuarentena no son las ideales.

"Esta temporada ha sido muy difícil para mí. Trato de no perder la sensibilidad y el agarre en el agua. Me he restringido, incluso, para salir a correr por precaución.

“No niego que he perdido condición física en tierra y agua. Lo difícil será regresar, ya que un día de entrenamiento perdido significa perder una semana y una semana, un mes.

“Llevo 54 días de cuarentena, exactamente, una vez que terminó el Sexto Abierto Mexicano de Paranatación. Después, mi familia y yo entramos en encierro total", acepta Andy.

Admite que “a mis entrenamientos en tierra y agua le dedico entre hora y hora veinte minutos para balancear lo mejor posible los brazos, piernas y abdomen. En el agua, por ejemplo, no me queda más que utilizar ligas acuáticas.

Recurre a las ligas acuáticas en su entrenamiento en la alberca. (Foto: Cortesía)

“Mi mamá se sienta en esas ligas, mientras nado haciendo diversos ejercicios, como patada y técnica. En la medida de lo posible, hago nado aeróbico, es decir, aguantar seis o nueve minutos con la liga nadando.

“Ahora es cuando debo poner en práctica los entrenamientos que he adquirido durante años de parte de mis profesores, pues entrenamientos en línea, no hay. Lo bueno de todo esto, es que al menos tengo el material, unas ligas de tierra, otras de agua, un tapete y el conocimiento de cómo aplicarlas", sentencia.