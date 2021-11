Andy Zuno lanza Discostereopop, proyecto muy personal en el que fusiona un sinfín de emociones

Creado en medio de la pandemia y con una mezcla de emociones y experiencias llega a la carrera de Andy Zuno, Discostereopop, un nuevo LP que incluye un recorrido musical que transita entre distintos estilos y géneros musicales pasando por el pop, electro pop, neo disco, la balada y el urbano pop. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el actor y cantante comparte los detalles de su creación y lo que significa este nuevo “bebé” en su carrera.

“Estoy emocionado con este lanzamiento, es un disco que se ha venido construyendo en los últimos dos años, la frase que tengo para este momento es que “Discostereopop” es el disco que cambió mi historia mientras cambiaba la historia, se construyó en un tiempo inolvidable, que nos marcó y agradezco la posibilidad de poder seguir adelante con este proyecto a pesar de todo lo que se detuvo y me obligó a trabajar de una manera distinta, a darle un tiempo distinto de gestación que disfruté mucho, entonces el llegar al final de este recorrido y poderlo lanzar es un logro personal muy importante, compartirlo y que ahora esté como un todo es increíble”, detalló Andy, quien trabajó con el viento en contra pero logró grabar cuatro videos de los sencillos que lanzó en medio del confinamiento.

Foto: Cortesía

“Es muy especial este disco por todo el trabajo que representó, es un disco muy intenso, muy íntimo, ecléctico y muy personal. Es algo muy deseado y planeado tanto como un hijo, en cada uno de los temas se refleja la carga emotiva que estábamos atravesando, en mi caso, entre un sencillo y otro tuve covid, fueron meses difíciles, me tuve que desconectar un poco del proceso de construcción del video de No me extraña nada y después grabando el video de Verte otra vez con Laura Flores, a los pocos días me dice ella que había dado positivo a Covid, fueron infinitas las cosas que pasamos y finalmente aquí está”.

Para Andy Zuno, el arte fue el motor para seguir adelante y para mantener vivo este proyecto, aseguró que no había trabajo, se le cayeron varios proyectos pero este disco mantuvo la llama encendida y es algo que agradece profundamente.

Foto: Cortesía

Ya en plataformas oficiales, Discostereopop cuenta con 10 temas, de los cuales ocho son sencillos que ha venido lanzando durante la pandemia: cuenta con dos colaboraciones y un bonus track que consiste en un Medley con éxitos del pop de los noventa como: “Cuando Llega el Amor”, “Sangre”, “Empiezo a Recordarte”, “Nada de Ti” y “En cada Canción”.

"La cereza del pastel es estar en un escenario frente al público, es la culminación de la creación de este disco, estoy trabajando con un equipo increíble y espero que pueda cantarles estas canciones, a sentirlas y vivirlas con el público. Hay una propuesta de hacer un espectáculo en mancuerna con Laura Flores para fines de este año", finalizó el cantante, quien confirmó que Cancún es uno de sus lugares consentidos y pronto podría estar por acá.