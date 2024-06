Ana Bárbara estuvo a punto de perder la vida ayer por la tarde en Cancún, a pesar de las banderas rojas desplegadas debido a los efectos de la tormenta tropical Alberto. La cantante, conocida por éxitos como ‘Bandido’, se aventuró al mar horas antes de su presentación en The City y casi termina ahogada de no ser por la valiente intervención de su hijo.

A través de sus historias en Instagram, Ana Bárbara compartió detalles impactantes de su experiencia.

“Tuve un incidente en el mar que me hizo sentir un miedo profundo. El mar me llevó mar adentro, y tengo que admitir que sentí la muerte de frente. Pensé que ya me iba, pero un ángel hermoso llegó a rescatarme. Este ángel se arriesgó y se metió al mar por mí, a pesar de que el mar estaba bastante rebelde” , reveló la artista.